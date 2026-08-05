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अस्पताल की जगह होटल पहुंचा 661 करोड़ घोटाले का आरोपी, छापेमारी में दो पुलिसकर्मियों समेत पांच गिरफ्तार

चंडीगढ़: 661 करोड़ रुपये के चर्चित घोटाले का आरोपी विक्रम सिंह वधवा मंगलवार को उस समय विवादों में आ गया, जब इलाज के लिए अस्पताल ले जाए जाने के बजाय वो सेक्टर-22 के एक होटल में परिवार के साथ समय बिताते हुए मिला. मामले का खुलासा होने के बाद चंडीगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने होटल में छापा मारा और मौके से दो पुलिसकर्मियों समेत पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया. घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है.

अस्पताल की जगह होटल पहुंचा घोटाले का आरोपी: बता दें कि विक्रम वधवा इस समय जेल में बंद है. उसने पेट में संक्रमण की शिकायत की थी, जिसके बाद उसे पुलिस सुरक्षा में इलाज के लिए सेक्टर-16 स्थित सरकारी अस्पताल ले जाने की अनुमति दी गई, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बजाय पुलिस की गाड़ी सीधे सेक्टर-22 स्थित एक होटल पहुंच गई, जिसे आरोपी के रिश्तेदार का बताया जा रहा है.

विक्रम वधवा ने पत्नी और बेटों से की मुलाकात: होटल में विक्रम वधवा ने अपनी पत्नी और दोनों बेटों करण और कुणाल से मुलाकात की. वो वहां काफी देर तक रुका, खाना खाया और आराम भी किया. इस दौरान किसी ने इसकी सूचना पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी. सूचना मिलते ही अधिकारियों ने होटल में छापेमारी की, जहां आरोपी, पुलिसकर्मी और उसके परिजन मौजूद मिले.

5 आरोपी गिरफ्तार: शुरुआत जांच के बाद पुलिस ने एसआई जगमेर सिंह, एएसआई सुरेश कुमार, विक्रम वधवा की पत्नी और दोनों बेटों करण व कुणाल को गिरफ्तार कर लिया. सभी के खिलाफ सेक्टर-17 थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आरोपी को होटल ले जाने का फैसला पहले से तय था या रास्ते में लिया गया. जांच का सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब अदालत और जेल प्रशासन की अनुमति केवल इलाज के लिए थी, तो अस्पताल के बजाय होटल कैसे और किसके कहने पर पहुंचा गया.