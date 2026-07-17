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65वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज, पांच प्रमंडल के 240 खिलाड़ी हो रहे शामिल

रांची में धूमधाम के साथ 65वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज हो चुका है.

65th State Level Subroto Mukherjee Football Tournament started in Ranchi
सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज (रांची) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 17, 2026 at 7:37 PM IST

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रांचीः स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (JEPC) की ओर से आयोजित 65वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता का शुक्रवार को खेलगांव स्थित प्रैक्टिस मैदान में भव्य शुभारंभ हुआ. इस प्रतियोगिता में राज्य के पांचों प्रमंडलों की विजेता टीमें हिस्सा ले रही हैं.

अंडर-15 बालक, अंडर-17 बालक और अंडर-17 बालिका वर्ग में कुल 240 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे. प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यालय स्तर की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का मंच उपलब्ध कराना है. प्रतियोगिता का उद्घाटन झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (JSCA) के अध्यक्ष अजय नाथ सहदेव ने किया.

65th State Level Subroto Mukherjee Football Tournament started in Ranchi
सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन करते अतिथिगण (ETV Bharat)

इस अवसर पर जेएसएसपीएस खेलगांव की प्रतिनिधि पुष्पा हस्सा, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी एवं प्रतियोगिता के आयोजन सचिव धीरसेन ए. सोरेंग तथा मो. फरीद भी मौजूद रहे. अतिथियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर और गुब्बारे उड़ाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया. सभी अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र और स्मृति चिह्न देकर किया गया.

उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि अजय नाथ सहदेव ने कहा कि फुटबॉल केवल झारखंड ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल है. झारखंड में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है. उन्होंने खिलाड़ियों से अनुशासन, समर्पण और खेल भावना के साथ मैदान में उतरने की अपील करते हुए कहा कि यदि खिलाड़ी निरंतर मेहनत करेंगे तो आने वाले समय में फीफा विश्व कप जैसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व कर राज्य और देश का नाम रोशन कर सकते हैं.

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सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज (ETV Bharat)

अजय नाथ सहदेव ने कहा कि सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता स्कूली खिलाड़ियों के लिए बड़ा मंच है. यहां से निकलने वाले खिलाड़ी भविष्य में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकते हैं. खिलाड़ियों को अनुशासन और समर्पण के साथ खेलते हुए अपने प्रदर्शन को लगातार बेहतर बनाना चाहिए.

65th State Level Subroto Mukherjee Football Tournament started in Ranchi
रांची में फुटबॉल मैच का रोमांच (ETV Bharat)

इस प्रतियोगिता के आयोजन सचिव एवं राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग ने कहा कि यह प्रतियोगिता विद्यालयी खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर देती है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रतियोगिता का आयोजन पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ कराया जाएगा तथा खिलाड़ियों से टीम भावना और खेल भावना के साथ खेलने की अपील की.

65th State Level Subroto Mukherjee Football Tournament started in Ranchi
सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज (ETV Bharat)

प्रतियोगिता के पहले दिन कई रोमांचक मुकाबले खेले गए. अंडर-17 बालिका वर्ग में संथाल परगना ने कोल्हान को 7-0 के बड़े अंतर से हराया. अंडर-17 बालक वर्ग में दक्षिण छोटानागपुर ने उत्तर छोटानागपुर को 3-1 से पराजित किया, जबकि संथाल परगना और कोल्हान के बीच मुकाबला गोलरहित बराबरी पर समाप्त हुआ. वहीं अंडर-15 बालक वर्ग में उत्तरी छोटानागपुर ने दक्षिण छोटानागपुर को 2-0 तथा संथाल परगना ने कोल्हान को 4-0 से शिकस्त दी.

65th State Level Subroto Mukherjee Football Tournament started in Ranchi
सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता (ETV Bharat)

इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य खेल कोषांग, प्रतिनियुक्त शारीरिक शिक्षा शिक्षकों और आयोजन समिति के सदस्यों की अहम भूमिका रही. आयोजन समिति के अनुसार आगामी दिनों में लीग और नॉकआउट मुकाबलों के बाद विजेता टीमों का चयन किया जाएगा, जो राष्ट्रीय स्तर की सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी. विद्यालयी खेलों को बढ़ावा देने और ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच देने की दिशा में यह प्रतियोगिता राज्य के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

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