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65वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज, पांच प्रमंडल के 240 खिलाड़ी हो रहे शामिल

सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज (रांची) ( Etv Bharat )