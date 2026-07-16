65वीं सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिताः 17 जुलाई से पांच प्रमंडलों की टीमें खिताब के लिए खेलेंगी मैच
रांची में 65वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज 17 जुलाई से होने जा रहा है.
Published : July 16, 2026 at 8:30 PM IST
रांचीः झारखंड की सबसे प्रतिष्ठित विद्यालयीय फुटबॉल प्रतियोगिताओं में शामिल 65वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज शुक्रवार 17 जुलाई से रांची के खेलगांव स्थित प्रैक्टिस मैदान में होगा.
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से आयोजित यह प्रतियोगिता 21 जुलाई तक चलेगी. आयोजन को लेकर सभी प्रशासनिक और तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. राज्य के पांचों प्रमंडलों से विजेता टीमें रांची पहुंच चुकी हैं और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.
इस प्रतियोगिता में अंडर-15 बालक, अंडर-17 बालक और अंडर-17 बालिका वर्ग में पांचों प्रमंडलों का प्रतिनिधित्व करने वाली कुल 15 टीमें हिस्सा लेंगी. सभी टीमें राज्य चैंपियन बनने के साथ राष्ट्रीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता में जगह बनाने के उद्देश्य से मैदान में उतरेंगी.
मुकाबलों का आयोजन लीग-कम-नॉकआउट प्रणाली के तहत किया जाएगा. मैच खेलगांव प्रैक्टिस मैदान के अलावा जैप-1 डोरंडा और बीआईटी मेसरा के मैदानों में भी खेले जाएंगे. प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ियों और टीम अधिकारियों के लिए खेलगांव परिसर में आवास, भोजन, चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है.
आयोजन की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी खिलाड़ियों का पंजीकरण और दस्तावेजों का सत्यापन निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है. इससे केवल पात्र खिलाड़ियों की ही प्रतियोगिता में भागीदारी सुनिश्चित होगी.
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग ने कहा कि सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता विद्यालयी खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा को निखारने और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का महत्वपूर्ण मंच है. खिलाड़ियों को बेहतर खेल वातावरण और सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. हमें विश्वास है कि यहां से चयनित टीमें राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड का गौरव बढ़ाएंगी.
उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के सफल संचालन के लिए तकनीकी अधिकारियों, रेफरी, आयोजन समिति और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया गया है. सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है ताकि प्रतियोगिता बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो सके.
राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रत्येक वर्ग की विजेता टीम राष्ट्रीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेगी. ऐसे में खिलाड़ियों के लिए यह प्रतियोगिता अपनी प्रतिभा साबित करने का बड़ा अवसर होगी. प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल प्रेमियों में खासा उत्साह है. अगले पांच दिनों तक राज्य के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयी फुटबॉल खिलाड़ी मैदान पर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करते नजर आएंगे.
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