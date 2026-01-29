ETV Bharat / state

भैरू बाबा का महाप्रसाद, 3 JCB से मिलाया जा रहा 651 क्विंटल चूरमा, कल से भरेगा मेला

लाखों भक्तों के लिए महाप्रसादी बनाई जाती है, जिसकी जिम्मेदारी 5000 से अधिक स्थानीय वालंटियर ही संभालते हैं.

जेसीबी से मिलाया जा रहा 651 क्विंटल चूरमा
जेसीबी से मिलाया जा रहा 651 क्विंटल चूरमा (ETV Bharat Behror)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 29, 2026 at 10:59 AM IST

Updated : January 29, 2026 at 11:28 AM IST

कोटपूतली-बहरोड : जिले के अरावली की पहाड़ियों पर विराजमान प्रसिद्ध छापाला भैरूजी मंदिर पर आयोजित होने वाले 17वें लक्खी मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं. 30 जनवरी को भरने वाले मेले को लेकर पूरे क्षेत्र में श्रद्धा और उत्साह का माहौल है. मेले की तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई हैं. ग्रामीण रोहिताश ने बताया कि पिछले करीब एक माह से सभी लोगों के सहयोग से भंडारे और मेले की व्यवस्थाओं को लेकर दिन-रात तैयारी में जुटे हुए हैं. इस वर्ष भैरू बाबा के दर पर 651 क्विंटल चूरमे की महाप्रसादी का भोग लगाया जाएगा.

अलग-अलग राज्यों से आएंगे भक्त : भैरूजी मंदिर में आयोजित मेले में राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न हिस्सों से भक्त आएंगे और बाबा के दरबार मे हाजरी लगाएंगे. साथ ही बाबा के दरबार में मत्था टेक मन्नत मांगेंगे. जिले के लोग भी मेला आयोजन में हिस्सा लेते हैं. मेला आयोजन की सभी व्यवस्था स्थानीय ग्रामीणों की ओर से ही संचालित की जाती है. महाप्रसादी का आयोजन ग्रामीणों के सहयोग से ही किया जाता है. लाखों भक्तों के लिए महाप्रसादी बनाई जाती है, जिसकी जिम्मेदारी 5000 से अधिक स्थानीय वालंटियर ही संभालते हैं.

भैरू बाबा का महाप्रसाद (ETV Bharat Behror)

जेसीबी और थ्रेसर से तैयार होता है चूरमा : लाखों लोगों के लिए महाप्रसादी जेसीबी और थ्रेसर की मदद से तैयार की जाती है. बाटियों की सिकाई होने के बाद उन्हें थ्रेसर में डालकर पीसा जाता है. चूरमा पिसाई के बाद में चूरमे का एक बड़ा पहाड़ तैयार हो जाता है, जिसमें देसी घी, मीठा, काजू, बादाम, किशमिश को डालकर जेसीबी की मदद से मिलाया जाता है. सामग्री को तैयार होने के बाद बड़ी-बड़ी ट्रैक्टर की ट्रॉली में इन्हें रखा जाता है.

कलश यात्रा में शामिल होती हैं हजारों महिलाएं : मेला शनिवार को भरेगा. सुबह विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा. आयोजित कलश यात्रा में हजारों की संख्या में महिलाएं इस धार्मिक का आयोजन में हिस्सा लेती हैं. महिलाएं पारंपरिक परिधान पहनकर विधि विधान के साथ कलश यात्रा में शामिल होती हैं. ग्रामीणों ने बताया की भैरू बाबा मंदिर पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करवाने की तैयारी की जा रही है. मंदिर के बाहर कई किलोमीटर परिधि क्षेत्र में मेले का आयोजन किया जाता है.

भैरू बाबा को चढ़ेगा महाप्रसाद
भैरू बाबा को चढ़ेगा महाप्रसाद (ETV Bharat Behror)

एक महीने से चल रही महाप्रसादी की तैयारी : मेला कमेटी के सदस्य रोहिताश ने बताया कि प्रसादी बनाने के लिए 100 मीटर लंबा जगरा, 150 क्विंटल आटे से बाटियों की सिकाई, जगरा जलाने के लिए 450 क्विंटल गोबर के उपले का इस्तेमाल गया. साथ ही 150 क्विंटल आटा, 100 क्विंटल सूजी, 35 क्विंटल देसी घी, 130 क्विंटल खांड का इस्तेमाल किया गया. वहीं, 10 क्विंटल मावा, 3 क्विंटल बादाम, 3 क्विंटल काजू, 3 क्विंटल किशमिश, 100 क्विंटल दूध आटे का मिश्रण, 80 क्विंटल दूध दही का भी इस्तेमाल किया गया. दाल के लिए 40 क्विंटल दाल, 20 पीपा सरसों का तेल, 2 क्विंटल हरी मिर्च, 1 क्विंटल हरा धनिया, 60 किलो लाल मिर्च, 60 किलो हल्दी, 40 किलो जीरे का इस्तेमाल किया गया. मेले में स्थानीय 5000 वॉलिंटियर, 3000 पुरुष कार्यकर्ता और 500 से अधिक महिलाएं एवं स्वयं सेवक, 25 पानी के टैंकरों का प्रबंध कमेटी की ओर से किया गया है.

