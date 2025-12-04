ETV Bharat / state

बनारस में 65 साल के हकीम ने 9 साल की बच्ची को बनाया हवस का शिकार, आरोपी गिरफ्तार

कोतवाली इंस्पेक्टर दयाशंकर सिंह ने बताया कि 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में 65 साल के हकीम को गिरफ्तार किया गया है.

वाराणसी: वाराणसी के कोतवाली थाना क्षेत्र में 65 वर्षीय हकीम ने 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था. परिजनों ने स्थानीय नागरिकों की मदद से आरोपी को पुलिस को सौंप दिया. कोतवाली इंस्पेक्टर दयाशंकर सिंह ने बताया कि पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है.

बड़ी बहन के तहरीर पर FIR दर्ज: वाराणसी में गुरुवार को कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाली 9 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म होने का मामला लेकर परिजन थाने पहुंचे. कोतवाली थाना प्रभारी दयाशंकर सिंह ने बताया कि पीड़िता की बड़ी बहन के तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी हकीम के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. वहीं, बच्ची के मेडिकल जांच के आधार पर जांच रिपोर्ट पेश की जाएगी.

बच्ची ने परिजनों को आपबीती बताई: पीड़िता की बड़ी बहन ने बताया कि माता का निधन हो गया है. पिता और चार भाई बहनों के साथ रहते हैं. पीड़िता की बड़ी बहन ने कोतवाली थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि उनकी बहन घर में सोई थी. 65 वर्षीय महमूद अली सो रही बच्ची को उठाकर अपने साथ घर ले गया. वहां पर महमूद ने दुष्कर्म किया. बच्ची किसी प्रकार वहां से भाग कर घर आई और अपने परिजनों को आपबीती बताई.

आरोपी को लोगों ने पुलिस कौ सौंपा: परिजन स्थानीय लोगों के साथ आरोपी के घर पहुंचे और उसे पकड़ कर कोतवाली ले गए. इंस्पेक्टर कोतवाली दया शंकर सिंह ने बताया कि मामले की जांच शुरु कर दी गई है. बच्ची के बयान दर्ज होंगे. आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

