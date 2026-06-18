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अमेठी में 65 साल के बुजुर्ग की हत्या; छज्जे के विवाद में घर में घुसकर परिवार पर बोला हमला, दो आरोपी हिरासत में

रामफली पाल (फाइल फोटो) ( Photo credit: ETV Bharat )