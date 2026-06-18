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अमेठी में 65 साल के बुजुर्ग की हत्या; छज्जे के विवाद में घर में घुसकर परिवार पर बोला हमला, दो आरोपी हिरासत में

अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में पीड़ित परिजन की तहरीर पर मुकदमा दर्जकर मामले की जांच की जा रही है.

रामफली पाल (फाइल फोटो)
रामफली पाल (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 5:47 PM IST

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अमेठी : अमेठी थाना क्षेत्र में छज्जे के विवाद में गुरुवार को मारपीट के बाद एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है. मारपीट में बुजुर्ग (65) गंभीर रूप से घायल हो गये थे. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इस दौरान कई लोग घायल हो गये, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है. पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्जकर दो आरोपियों को हिरासत में लेकर विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है.



सैदपुर दल शाह पुर निवासी सुनील पाल ने तहरीर देकर पुलिस को बताया कि उसके मकान का लिंटर निर्माण कार्य चल रहा था. जिसको लेकर उनके पड़ोसियों से पूर्व में कहासुनी एवं विवाद हुआ था.

अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

आरोप है कि इसी रंजिश को लेकर 17 जून की रात लगभग 12 बजे ग्राम के ही कृष्ण कुमार सिंह, शीतला सिंह, अतुल सिंह और उनके साथ लगभग पांच अन्य अज्ञात व्यक्ति लाठी-डंडा, लोहे की रॉड, सरिया, हॉकी आदि घातक हथियारों से लैस होकर उसके घर में जबरन घुस आए.

आरोप है कि आरोपियों ने पिता रामफली पाल (65) और अन्य लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया. आरोप है कि पिता के सिर, छाती, पीठ एवं शरीर के अन्य संवेदनशील अंगों पर लोहे की रॉड, सरिया एवं अन्य घातक हथियारों से हमला कर दिया.

उनका आरोप है कि हमले में बुजुर्ग पिता गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तत्काल उपचार के लिये अस्पताल ले जाया गया. अत्यधिक गंभीर चोटों के कारण उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई.



घटना से इलाके में तनाव का माहौल है. पुलिस ने मुकदमा दर्जकर मामले की जांच शुरू कर दी है. मामले में दो नामजद आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस जांच में जुट गई है.



पूरे मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में पीड़ित परिजन की तहरीर पर मुकदमा दर्जकर मामले की जांच की जा रही है. दो लोगों को हिरासत में लेकर विधिक कार्यवाही की जा रही है.

यह भी पढ़ें : गोरखपुर में बेटे ने पिता पर कुल्हाड़ी से हमला कर मौत के घाट उतारा

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