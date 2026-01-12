ETV Bharat / state

लखनऊ में किशोरी से 65 साल के बुजुर्ग ने की अश्लीलता, रोते हुए परिजनों को पीड़िता ने बताई आपबीती, आरोपी गिरफ्तार

लखनऊ : कृष्णानगर थाना क्षेत्र में सब्जी की दुकान पर बैठी एक नाबालिग किशोरी से 65 साल के बुजुर्ग ने अश्लील हरकत की. आरोपी की पहचान आशियाना निवासी निर्मल सिंह के रूप में हुई है. आरोपी नशे का आदी है. परिजनों की शिकायत पर कृष्णानगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है.

कृष्णानगर ​इंस्पेक्टर पीके सिंह ने बताया, आशियाना के सेक्टर-एम में रहने वाला निर्मल सिंह (65 वर्ष) नशे का आदी है. रविवार शाम एलडीए कॉलोनी सेक्टर-डी में एक सब्जी की दुकान पर पहुंचा. उस समय सब्जी की दुकान पर किशोरी बैठी थी. उसके माता-पिता किसी काम से दुकान से कहीं बाहर गए हुए थे. आरोपी निर्मल सिंह ने किशोरी को अकेला पाकर उसके साथ अश्लील हरकतें और छेड़छाड़ शुरू कर दी.

किशोरी के विरोध करने पर वह नशे में बदतमीजी करता रहा. ​जब किशोरी के परिजन दुकान पर वापस लौटे, तो उसने रोते हुए अपनी आपबीती सुनाई. इसके बाद आक्रोशित परिजन पीड़िता को लेकर थाने पहुंचे और नामजद शिकायत दर्ज कराई. आरोपी निर्मल सिंह को हिरासत में लिया गया. आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. सोमवार को पुलिस ने आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी कर आरोपी को जेल भेज दिया.