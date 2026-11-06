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बिहार में दादा ने लिया पोते की मौत का बदला! पुजारी की हत्या के बाद काट ली जीभ

कटिहार में अंधविश्वास और बदले की भावना में हत्या ( ETV Bharat )

कटिहार: बिहार के कटिहार में अंधविश्वास और बदले की भावना ने एक ऐसी खौफनाक वारदात को जन्म दिया, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. छह महीने के पोते की मौत का जिम्मेदार गांव के पुजारी को माना लिया गया और मृतक के दादा ने कथित तौर पर बदले की ऐसी साजिश रची कि अंत में पुजारी को अपनी जान गंवानी पड़ी.

पोते की मौत का बदला