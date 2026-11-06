बिहार में दादा ने लिया पोते की मौत का बदला! पुजारी की हत्या के बाद काट ली जीभ
कटिहार में पोते की खून का बदला लेने के लिए 65 साल के दादा ने 70 साल के पुजारी की हत्या की. रिपोर्ट- मनीष ठाकुर
Published : November 6, 2026 at 2:36 PM IST
कटिहार: बिहार के कटिहार में अंधविश्वास और बदले की भावना ने एक ऐसी खौफनाक वारदात को जन्म दिया, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. छह महीने के पोते की मौत का जिम्मेदार गांव के पुजारी को माना लिया गया और मृतक के दादा ने कथित तौर पर बदले की ऐसी साजिश रची कि अंत में पुजारी को अपनी जान गंवानी पड़ी.
पोते की मौत का बदला
आरोप है कि पहले पुजारी की हत्या की गई, फिर कथित तांत्रिक अनुष्ठान के नाम पर उनकी जीभ काट दी गई और शव को पेड़ से लटका दिया गया. पुलिस जांच में सामने आई इस वारदात की वजह जानकर हर कोई हैरान है.
पुजारी की हत्या
मामला कटिहार जिले के आजमनगर थाना क्षेत्र के खरसोता गांव का है. यहां बीते 2 नवंबर को पुजारी हीरालाल मंडल (70) का शव पेड़ से लटका हुआ मिला था. शव की स्थिति और जीभ काटे जाने की बात सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी.
65 साल के बुजुर्ग गिरफ्तार
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष जांच टीम गठित कर मामले की तफ्तीश शुरू की. जांच और पूछताछ के बाद पुलिस ने गांव के ही 65 वर्षीय अनंतलाल मंडल को गिरफ्तार किया है. उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू और मृतक की टूटी हुई रुद्राक्ष की माला भी बरामद की गई है.
पोते की मौत के बाद पुजारी पर शक
पुलिस की जांच में हत्या के पीछे अंधविश्वास और बदले की भावना की कहानी सामने आई है. बताया जाता है कि करीब एक साल पहले अनंतलाल मंडल के छह महीने के पोते की मौत हो गई थी. इस घटना के बाद उसके मन में यह अंधविश्वास घर कर गया कि पुजारी हीरालाल मंडल ने जादू-टोना कर उसके पोते की जान ले ली है.
इसी शक ने धीरे-धीरे बदले की भावना का रूप ले लिया. पुलिस के मुताबिक, अनंतलाल ने पुजारी को अपने पोते की मौत का जिम्मेदार मान लिया था और इसी वजह से उसकी हत्या की योजना बनाई.
दो बेटों के साथ मिलकर हत्या की साजिश
डीएसपी मंगलेश कुमार के अनुसार अनंतलाल मंडल ने अपने दो बेटों रिंकू मंडल और शंभू मंडल के साथ मिलकर पुजारी की हत्या की साजिश रची थी. आरोप है कि वारदात के दौरान पहले पुजारी का गला घोंटा गया और फिर चाकू से वार कर उनकी हत्या कर दी गई.
"इसके बाद कथित तांत्रिक अनुष्ठान के नाम पर उनकी जीभ काट दी गई और शव को पेड़ से लटका दिया गया. इस तरीके से वारदात को अंजाम देने के पीछे अंधविश्वास और बदले की भावना को वजह बताया जा रहा है."-मंगलेश कुमार,डीएसपी
निशानदेही पर चाकू और रुद्राक्ष की माला बरामद
घटना के बाद पुलिस ने मामले की तह तक पहुंचने के लिए जांच तेज की. संदिग्धों से पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर अनंतलाल मंडल का नाम सामने आया. पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान उसने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार की. उसकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल चाकू और पुजारी की टूटी हुई रुद्राक्ष माला बरामद की गई है.
फिलहाल पुलिस ने अनंतलाल मंडल को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, इस हत्याकांड में कथित तौर पर शामिल उसके दोनों बेटों रिंकू मंडल और शंभू मंडल की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. यह वारदात एक बार फिर समाज में जड़ जमा चुके अंधविश्वास की भयावह तस्वीर सामने लाती है.
एक मासूम बच्चे की मौत का दुख और उसका वास्तविक कारण जानने की कोशिश करने के बजाय जादू-टोने के शक को सच मान लेना आखिरकार एक व्यक्ति की जान जाने की वजह बन गया. अब पुलिस की आगे की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी पर सबकी नजरें टिकी हैं.
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