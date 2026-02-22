ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में मर्डर से सनसनी, झगड़े के बाद कस्सी से वार, चेहरे को काट डाला

हरियाणा के कुरुक्षेत्र के जोगना खेड़ा गांव में 65 वर्षीय शख्स की हत्या कर दी गई है.

65 year old Labh Singh was murdered with a sharp weapon in Jogna Kheda Kurukshetra
कुरुक्षेत्र में मर्डर से सनसनी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 22, 2026 at 7:54 PM IST

|

Updated : February 22, 2026 at 8:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुरुक्षेत्र : हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के जोगना खेड़ा गांव में रविवार को मामूली कहासुनी ने उस समय खूनी रूप ले लिया जब 65 वर्षीय लाभ सिंह की तेजधार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई. घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है. पुलिस ने गांव के ही तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. मृतक लाभ सिंह भाजपा नेता जगबीर जोगनाखेड़ा का ताऊ है. पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है

विवाद के बाद हत्या : प्राथमिक जानकारी के अनुसार लाभ सिंह और सुरजीत सिंह के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. आरोप है कि विवाद के दौरान सुरजीत सिंह ने कस्सी से लाभ सिंह के सिर पर कई वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. वार इतने गंभीर थे कि बुजुर्ग ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. पहले उसने उसके सिर पर वार किया और उसके बाद चेहरे को तेजधार हथियार से काट दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया.

कुरुक्षेत्र में मर्डर से सनसनी (Etv Bharat)

पुलिस कर रही जांच : एसआई महिंदर सिंह जांच अधिकारी ने बताया कि गांव में झगड़े की सूचना प्राप्त हुई थी. इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है जिसके बाद टीम तुरंत रवाना की गई. हालांकि पुलिस अधिकारी का कहना है कि फिलहाल किसी भी आरोपी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया है. मामले की गहन जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. आपसी रंजिश के सवाल पर पुलिस ने कहा कि फिलहाल सभी पहलुओं से जांच की जा रही है

65 year old Labh Singh was murdered with a sharp weapon in Jogna Kheda Kurukshetra
मौके पर पहुंची पुलिस (Etv Bharat)
65 year old Labh Singh was murdered with a sharp weapon in Jogna Kheda Kurukshetra
अस्पताल पहुंचे परिजन (Etv Bharat)
65 year old Labh Singh was murdered with a sharp weapon in Jogna Kheda Kurukshetra
अस्पताल के सामने भीड़ (Etv Bharat)
65 year old Labh Singh was murdered with a sharp weapon in Jogna Kheda Kurukshetra
अस्पताल में परेशान परिजन (Etv Bharat)

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : गुरुग्राम में हैवानियत की दास्तान सुन खौल उठेगा आपका खून, त्रिपुरा की रहने वाली पीड़िता की मां ने सुनाई रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी

ये भी पढ़ें : "बहू को हेलिकॉप्टर में लैय्यो, मन्ने पापा की ख्वाहिश थी", नूंह में दुल्हन को उड़नखटोले में ले उड़ा दूल्हा

ये भी पढ़ें : IDFC FIRST बैंक में 590 करोड़ का घोटाला, हरियाणा सरकार के खातों से उड़ाए पैसे, 4 अधिकारी सस्पेंड

Last Updated : February 22, 2026 at 8:05 PM IST

TAGGED:

KURUKSHETRA JOGNA KHEDA MURDER
KURUKSHETRA CRIME NEWS
कुरुक्षेत्र में हत्या
जोगना खेड़ा में मर्डर
KURUKSHETRA JOGNA KHEDA MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.