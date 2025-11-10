ETV Bharat / state

बनारस की दालमंडी में ध्वस्तीकरण जारी; 65 साल पुराने मकान को तोड़ा, 13 दुकानों को कराया गया खाली

दाल मंडी में तोड़ी जा रही दुकान. ( ETV Bharat )