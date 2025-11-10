ETV Bharat / state

बनारस की दालमंडी में ध्वस्तीकरण जारी; 65 साल पुराने मकान को तोड़ा, 13 दुकानों को कराया गया खाली

लक्ष्मी कटरा भवन के पांच मालिकों को मुवाजा देने के बाद तोड़ा जा रहा है, दालमंडी की दुकानें बंद और फोर्स तैनात

दाल मंडी में तोड़ी जा रही दुकान.
दाल मंडी में तोड़ी जा रही दुकान. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 1:46 PM IST

|

Updated : November 10, 2025 at 2:21 PM IST

2 Min Read
वाराणसी: दालमंडी इलाके में सोमवार की सुबह से एक बार फिर से एक्शन शुरू हो गया है. रविवार को दाल मंडी चौड़ीकारण योजना के तहत पुलिस और प्रशासन की निगरानी में एक मकान को ध्वस्त करने के साथ 13 दुकानों को खाली किया गया था. हालांकि इसका विरोध भी हुआ था, लेकिन पुलिस ने एक न सुनी और देर रात तक दुकानों को खाली करने की कार्रवाई पूरी की गई. इसके बाद अब खरीदे हुए मकान को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

दरअसल पीडब्ल्यूडी ने अब तक तीन मकान की रजिस्ट्री पूरी कर ली है. जिसमें से दो मकान को पहले ही गिरा दिया गया था, अब अब तीसरे मकान को गिराने की कार्रवाई की जा रही है. जिस मकान को गिराया जा रहा है, उसके सुमन ओझा, पियूष ओझा, कंचन देवी, गुंजा मिश्रा और सोनी सिंह मालिक हैं. भवन मालिकों की तरफ से पीडब्ल्यूडी को रजिस्ट्री के बाद मकान गिराने की अनुमति दी गई है. 1960 बने लक्ष्मी कटरा भवन के मालिकों को लगभग 1 करोड़ रुपये मुआवजा दिया गया है. इस भवन में 13 दुकानदार किराएदार थे. किरायेदारों का कहना है कि उनको पहले से किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी गई थी, जिसका विरोध उन्होंने किया था.

दालमंडी में ध्वस्तीकरण जारी. (ETV Bharat)

ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नितिन सिंह का कहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से दालमंडी क्षेत्र की दुकानों को बंद रखा गया है और दोनों तरफ बैरियर लगाकर आम लोगों का प्रवेश को रोक दिया गया है. क्षेत्र की बिजली भी काट दी गई है ताकि भवन गिरने के दौरान कोई हादसा न हो. ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नितिन सिंह का कहना है कि चौड़ीकरण से यहां की सकरी गलियों से कनेक्टिविटी बढ़ेगी.

दालमंडी में लगा बैरियर और पुलिस.
दालमंडी में लगा बैरियर और पुलिस. (ETV Bharat)

अभी 187 भवनों की रजिस्ट्री का काम होना है. काम तेजी से हो इसके लिए लोगों से लगातार अपील की जा रही है. दुकानदारों का मोहलत भी दी जा रही है. बीते दिन से लगातार दो से तीन बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है. नियमित कार्यालय चौक थाने पर संचालित भी हो रहा है. दशाश्वमेध एसीपी शुभम सिंह का कहना है कि सुरक्षा के लिए दुकानों को खाली करवा दिया गया था और दुकानों को बंद भी किया गया है. ताकि किसी भी तरह की घटना मलबा गिरने के दौरान ना हो और लोग सुरक्षित रहें.

दालमंडी की सकरी गलियां.
दालमंडी की सकरी गलियां. (ETV Bharat)

Last Updated : November 10, 2025 at 2:21 PM IST

