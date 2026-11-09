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विश्वकर्मा दिवसः प्राचीन मंदिर में 65 साल पुरानी अन्नकूट परंपरा का निर्वहन, हजारों श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया महाप्रसाद

प्राचीन मंदिर में 65 साल पुरानी अन्नकूट परंपरा ( ETV Bharat )

चरखी दादरी: विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर चरखी दादरी के ऐतिहासिक बालावाला प्राचीन मंदिर में अन्नकूट महोत्सव एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया. मंदिर में पिछले 65 वर्षों से चली आ रही परंपरा के तहत हजारों श्रद्धालुओं को अन्नकूट का महाप्रसाद वितरित किया गया. भंडारे के लिए दीपावली की रात से ही मंदिर के सेवादार तैयारियों में जुट गए थे. रातभर चली सेवा के बाद सुबह महाप्रसाद तैयार हुआ और श्रद्धालुओं के लिए वितरण शुरू किया गया. प्रसाद ग्रहण करने के लिए सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं.

अन्नकूट महोत्सव की कहानीः बालावाला मंदिर के योगी सूरजनाथ ने बताया कि "अन्नकूट महोत्सव की परंपरा पूज्य गुरु महंत सच्चानाथ जी ने करीब 65 वर्ष पहले शुरू की थी, जिसे आज भी पूरी श्रद्धा और सेवा भाव के साथ निभाया जा रहा है. करीब 12 से 14 घंटे की मेहनत के बाद सुबह करीब 11 बजे तक प्रसाद तैयार होता है. इस बार भंडारे में 1500 लीटर से अधिक कढ़ी के साथ बाजरा, मूंग, चावल, मूली की भुर्जी और बैंगन की सब्जी तैयार की गई." उन्होंने बताया कि हर वर्ष करीब 10 से 15 हजार श्रद्धालु मंदिर में पहुंचकर महाप्रसाद ग्रहण करते हैं.