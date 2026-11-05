दिवाली-छठ स्पेशल: कानपुर के रास्ते चलेंगी 65 विशेष ट्रेनें
त्योहारों के सीजन में रेलवे की नई ट्रेनें
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 6:55 PM IST
कानपुर: दीपावली और छठ पूजा के पावन पर्व को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बड़े पैमाने पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है. त्योहारों के इस सीजन में अकेले कानपुर के रास्ते बिहार, हावड़ा और गोरखपुर की ओर 65 विशेष ट्रेनें गुजर रही हैं.
रेलवे की जानकारी: प्रयागराज रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि पूरे मंडल के अंतर्गत 240 त्योहार विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं.जिनमें से प्रतिदिन लगभग 80 गाड़ियों की आवाजाही हो रही है. इसके साथ ही 35 जोड़ी ट्रेनें प्रयागराज मंडल से बनकर चलाई जा रही हैं, जबकि दक्षिण भारत और मुंबई की ओर से आने वाले यात्रियों के लिए भी लगातार स्पेशल ट्रेनें दौड़ रही हैं.
ट्रेनों का शेड्यूल:
- 03293/03294 पटना-आनंद विहार टर्मिनल (5 नवंबर से)
- 04058/04057 आनंद विहार टर्मिनल-छपरा (5 नवंबर से)
- 05087/05088 मऊ-आनंद विहार टर्मिनल (5 नवंबर से)
- 02569/02570 नई दिल्ली-दरभंगा (5 नवंबर से)
- 02563/02564 नई दिल्ली-बरौनी (5 नवंबर से)
- 01081/01082 छत्रपति शाहूजी महाराज टर्मिनल मुंबई-मुजफ्फरपुर (6 नवंबर से)
- 03697/03698 गया-नई दिल्ली (7 नवंबर से)
- 03309/03310 धनबाद-दिल्ली (7 नवंबर से)
- 09083/09084 बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर (8 नवंबर से)
- 05091/05092 गोरखपुर-बांद्रा टर्मिनस (9 नवंबर से)
- 03439/03440 मालदाटाउन-शकूरबस्ती (10 नवंबर से)
- 04077/04078दिल्ली-दरभंगा (10 नवंबर से)
कानपुर सेंट्रल पर उमड़ी भारी भीड़: इन विशेष प्रबंधों के बावजूद स्टेशनों पर घर लौटने वाले यात्रियों का भारी हुजूम उमड़ रहा है. कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर बुधवार दोपहर उस वक्त अफरा-तफरी की स्थिति बन गई, जब दिल्ली की ओर से बिहार और हावड़ा जाने वाली ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर पहुंचीं. यात्रियों के बीच बोगियों में चढ़ने को लेकर जमकर धक्का-मुक्की देखने को मिली. जनरल कोचों में पैर रखने तक की जगह नहीं बची, जिससे सामान्य टिकट लिए यात्री भी आरक्षित कोचों में सवार होने को मजबूर हो गए.
नियमित ट्रेनों के अतिरिक्त 200 से अधिक विशेष ट्रेनों की घोषणा कर उनका सुचारू संचालन किया जा रहा है. स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाने के लिए रेल प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है- अमित कुमार सिंह, पीआरओ, प्रयागराज रेल मंडल
स्पेशल ट्रेनों में भी बंपर लोड: बिहार, हावड़ा, गोरखपुर, प्रयागराज और मुंबई रूट की ट्रेनों में भारी भीड़ है. दोपहर के समय ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकते ही चढ़ने और उतरने वाले यात्रियों के बीच खींचतान शुरू हो जा रही है. कई यात्री भारी सामान के साथ बोगियों के दरवाजों पर लटके नजर आ रहे हैं. शुरुआत में जिन स्पेशल ट्रेनों में सीटें खाली चल रही थीं, अब उनमें भी बंपर भीड़ देखने को मिल रही है. हालांकि, इन स्पेशल ट्रेनों के चलने से हजारों यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में बड़ी राहत भी मिल रही है.
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