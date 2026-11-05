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दिवाली-छठ स्पेशल: कानपुर के रास्ते चलेंगी 65 विशेष ट्रेनें

देखें रूट और शेड्यूल ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: दीपावली और छठ पूजा के पावन पर्व को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बड़े पैमाने पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है. त्योहारों के इस सीजन में अकेले कानपुर के रास्ते बिहार, हावड़ा और गोरखपुर की ओर 65 विशेष ट्रेनें गुजर रही हैं.

रेलवे की जानकारी: प्रयागराज रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि पूरे मंडल के अंतर्गत 240 त्योहार विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं.जिनमें से प्रतिदिन लगभग 80 गाड़ियों की आवाजाही हो रही है. इसके साथ ही 35 जोड़ी ट्रेनें प्रयागराज मंडल से बनकर चलाई जा रही हैं, जबकि दक्षिण भारत और मुंबई की ओर से आने वाले यात्रियों के लिए भी लगातार स्पेशल ट्रेनें दौड़ रही हैं.





ट्रेनों का शेड्यूल:



03293/03294 पटना-आनंद विहार टर्मिनल (5 नवंबर से)





04058/04057 आनंद विहार टर्मिनल-छपरा (5 नवंबर से)





05087/05088 मऊ-आनंद विहार टर्मिनल (5 नवंबर से)





02569/02570 नई दिल्ली-दरभंगा (5 नवंबर से)





02563/02564 नई दिल्ली-बरौनी (5 नवंबर से)





01081/01082 छत्रपति शाहूजी महाराज टर्मिनल मुंबई-मुजफ्फरपुर (6 नवंबर से)





03697/03698 गया-नई दिल्ली (7 नवंबर से)





03309/03310 धनबाद-दिल्ली (7 नवंबर से)





09083/09084 बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर (8 नवंबर से)





05091/05092 गोरखपुर-बांद्रा टर्मिनस (9 नवंबर से)





03439/03440 मालदाटाउन-शकूरबस्ती (10 नवंबर से)





04077/04078दिल्ली-दरभंगा (10 नवंबर से)