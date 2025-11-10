कुल्लू में ₹564 करोड़ से बनेंगी 65 सड़कें, PMGSY के तहत मिली मंजूरी
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कुल्लू जिले में पुरानी सड़कें भी अपग्रेड की जाएंगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 10, 2025 at 4:43 PM IST
कुल्लू: कुल्लू जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत 65 सड़कों की स्वीकृति मिली है. इन सड़कों के निर्माण पर करीब 564 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसके लिए मंजूरी भी मिल गई है. कुल्लू जिले की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन सड़कों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दायरे में लिया गया है. इसमें कुल्लू की 17, आनी की 26, बंजार की 20 और मनाली की 2 सड़कों को स्वीकृति मिली है. हालांकि इसमें पुरानी सड़कों को भी अपग्रेड किया जाएगा. जिसमें टारिंग से लेकर अन्य कार्य होने हैं. इसके अलावा नई सड़कें भी बनाई जाएंगी. जहां निजी भूमि पर सड़क निर्माण होना है, वहां लोगों को जमीन की गिफ्ट डीड विभाग के नाम करनी होगी.
PMGSY के तहत बड़ी सौगात
जिला कुल्लू के ग्रामीण संपर्क मार्गों को सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत बड़ी सौगात मिली है. केंद्र ने पीएमजीएसवाई चरण-चार में इन सड़कों की स्वीकृति दी है. इसके लिए अगली औपचारिकताओं को जल्द पूरा कर सड़कों का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा. जिन सड़कों की गिफ्ट डीड पूरी नहीं होगी, उन पर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जाएगा. यह कदम परियोजनाओं में पारदर्शिता और भूमि विवादों से बचाव के लिए उठाया गया है. लोक निर्माण विभाग की ओर से इन आपत्तियों को दूर किया गया. सड़कों को मंजूरी मिलने के बाद अब करोड़ों की राशि इन सड़कों पर खर्च होगी.
"जिला कुल्लू के चार उपमंडलों को प्रधानमंत्री योजना के चौथे चरण में 65 सड़कों की मंजूरी मिली है. जल्द इन पर कार्य शुरू करवाया जाएगा, ताकि लोगों को सुविधा का लाभ मिल सके." - जितेंद्र गुप्ता, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग कुल्लू
बंजार में ये सड़कें स्वीकृत
जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार में सिचवां घेडीगाड, देउदा से जावली, गलवाधार से रंभी, घराटगढ़ से कदाहिल, चलैन से देवगढ़, वरनागी से चिपनी, गुशैनी पेखारी, वरनागी मशियार, बागी कोठी चेहनी मियागी, बिनी से खंडरागी, डिबर चाहडी गशिनी सराज, टील से बछूट, मांढी लिंक रोड, बठाड़ से शिलशलुगर, देवरी सेउड, बालागढ़ भरतीधार, जिभी रशाला सारठी, नाजां नाले से नाजां, ठेला जेष्ठा परली, धारा से बरशोगी सड़क को स्वीकृति मिली है.
कुल्लू-मनाली में इन सड़कों को मिली मंजूरी
कुल्लू मंडल के तहत दोहरानल्ला से शिलीहार वेष्टा, पचाहली से शिलिंग, खोपड़ी मथला, ग्राम भल्याणी के लिए लिंक रोड, शिलिहार से नरोगी, जिंदी के लिए लिंक रोड, ग्राम पुत्गा तक लिंक रोड, घुटुभियाल से ग्रामांग, पीज से बुआई, बदाह पाहनाला से राजगिरि, दुखरा पुथल, पाहनल्लाह से लिंगर बंसु, बालू रा घेरा से टिपरी शौथ तक शारनी रुजक से नेरी, शेताजौला लाशानी संगतेहर बिरनी चकरिंगा, शारनी घिन्नी, खरका से जठानी को स्वीकृति मिली है. इसके अलावा मनाली के लिए सोलंग गांव के लिंक रोड, सौइल से तांदला सड़क को अनुमति मिली है.
आनी में इन सड़कों को मिली स्वीकृति
आनी विधानसभा की पुनन से गाड़ाडीम, भोजुपानी से लामाडुगरी शमशर से चलौहन, खनाग शुश-टकरासी, बालू बलेरह, शमशेर से पनेई, चौराधार से पनेऊ, सिसरी से टकरासी (थारवी), मुहान से मरेछ, टीकर से टिकरीदड वाया चैलाउन, पुननखड़ड, रुमाली से डीम, थाचवी से लढेर, एनएच-305 से बंगलोरी से कनाल, कठार से खदती, ततुना से निशानी, जाजर पुल से चौकी, ठारला से सगोफा, दोहगाड़ से खालैर, द्वाखकेची से बदरी, कांवी से दशोली, कलोग से शिल्ली हिमरी, शिल्ह से जुआगी, डोगरी धंकवा रोड, विशलाई धार से गुंडी, बनान से नागाद, बागीपुल से नागड़ी, मोईन नाला से बोई अदशी सड़क में कार्य होगा.