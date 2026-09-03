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Jharkhand Chamber Elections: कुल 65 प्रत्याशी मैदान में, अतिम समय में 9 ने ली दावेदारी वापस

झारखंड चैंबर चुनाव में नामांकन वापसी के बाद अब 65 प्रत्याशी मैदान में हैं. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.

65 candidates in Federation of Jharkhand Chamber of Commerce and Industries election in Ranchi
झारखंड चैंबर चुनाव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 3, 2026 at 11:56 PM IST

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रांचीः व्यापारियों का सबसे प्रमुख संगठन फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है वैसे-वैसे गहमा गहमी तेज होती जा रही है.

सत्र 2026-27 के कार्यकारिणी समिति एवं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पद के लिए आगामी 13 सितंबर को होने वाले चुनाव में नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है. आज गुरुवार को नामांकन वापसी का समयसीमा समाप्त होने के बाद 21 सदस्य कार्यकारिणी समिति के लिए चुनाव मैदान में कुल 65 प्रत्याशी डटे हुए हैं. वहीं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के पद के लिए कल 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं.

इन प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला आगामी 13 सितंबर को करीब 4200 मतदाताओं के द्वारा तय किया जाएगा. चुनाव समिति के अध्यक्ष अंचल किंगर और उपाध्यक्ष चुनाव समिति पवन शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि तीन प्रमंडल यानी पलामू, संथाल और दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पद के लिए भी दो-दो प्रत्याशियों का नामांकन प्राप्त हुआ है. कार्यकारी समिति के साथ इन तीन प्रमंडल के लिए भी चुनाव कराया जाएगा. प्रक्रिया आज से शुरू हुआ.

86 नामांकन में 09 ने अंतिम समय में लिया वापस, एक का नोमिनेशन हुआ रद्द

झारखंड चैंबर के इस चुनाव में कल 86 नामांकन कार्यकारणी समिति और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के लिए हुए थे. स्क्रूटनी के दौरान कार्यकारिणी समिति के लिए प्राप्त दो प्रत्याशियों का नाम सदस्यता सूची के प्रतिनिधित्व में नाम दर्ज नहीं होने के कारण रद्द किया गया था. इसके अलावा नामांकन वापसी की अंतिम तिथि को कुल 9 आवेदन वापस ले लिए गए नाम वापस लेने वाले में प्रकाश कुमार, अनीश बुधिया, संतोष कुमार अग्रवाल, पंकज पीयूष, विजय कुमार हरलालका, सुमित जैन, अनुराग सिंह, बलकर सिंह नामधारी, नवीन कुमार जैन का नाम शामिल हैं. नामांकन वापसी की अंतिम तिथि तक एक प्रत्याशी प्रशांत कुमार का डिन (DIN) नंबर प्राप्त नहीं होने के कारण भी नामांकन अस्वीकृत किया गया.

नामांकन वापसी के अंतिम दिन झारखंड चैंबर भवन में व्यवसायियों का गहमागहमी बना रहा. झारखंड चैंबर ऑH कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि इस बार सबसे ज्यादा प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं यह इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि यह चुनाव अच्छे से होगा तीन टीम चुनाव मैदान में हैं. उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक वोटर इसमें भागीदारी निभाएंगे और इसे एक महोत्सव के रूप में 13 सितंबर को मनाया जाएगा.

इस बार के चुनाव में महिलाओं की भागीदारी जमकर है. चुनाव मैदान में खड़े 65 प्रत्याशियों में 09 महिलाएं हैं. एक प्रत्याशी पूनम आनंद कहती हैं कि यह अच्छी बात है कि महिलाओं की भागीदारी लगातार चैंबर में बढ़ रही है. एक समय था कि मैं अकेले इस चुनाव में हुआ करती थी. उन्होंने कहा कि चैंबर के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है यही वजह है कि पहली बार इतनी संख्या में लोग इस चुनाव में खड़े हुए हैं. जाहिर तौर पर पहले दो टीम बनती थी इस बार तीन टीम चुनाव मैदान में है. उन्होंने अपनी टीम P21 की जीत का दावा करते हुए कहती हैं कि वोटर ने यह तय कर लिया है कि चैंबर में नयी टीम कैसी हो.

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