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Jharkhand Chamber Elections: कुल 65 प्रत्याशी मैदान में, अतिम समय में 9 ने ली दावेदारी वापस

रांचीः व्यापारियों का सबसे प्रमुख संगठन फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है वैसे-वैसे गहमा गहमी तेज होती जा रही है.

सत्र 2026-27 के कार्यकारिणी समिति एवं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पद के लिए आगामी 13 सितंबर को होने वाले चुनाव में नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है. आज गुरुवार को नामांकन वापसी का समयसीमा समाप्त होने के बाद 21 सदस्य कार्यकारिणी समिति के लिए चुनाव मैदान में कुल 65 प्रत्याशी डटे हुए हैं. वहीं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के पद के लिए कल 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं.

इन प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला आगामी 13 सितंबर को करीब 4200 मतदाताओं के द्वारा तय किया जाएगा. चुनाव समिति के अध्यक्ष अंचल किंगर और उपाध्यक्ष चुनाव समिति पवन शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि तीन प्रमंडल यानी पलामू, संथाल और दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पद के लिए भी दो-दो प्रत्याशियों का नामांकन प्राप्त हुआ है. कार्यकारी समिति के साथ इन तीन प्रमंडल के लिए भी चुनाव कराया जाएगा. प्रक्रिया आज से शुरू हुआ.

86 नामांकन में 09 ने अंतिम समय में लिया वापस, एक का नोमिनेशन हुआ रद्द

झारखंड चैंबर के इस चुनाव में कल 86 नामांकन कार्यकारणी समिति और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के लिए हुए थे. स्क्रूटनी के दौरान कार्यकारिणी समिति के लिए प्राप्त दो प्रत्याशियों का नाम सदस्यता सूची के प्रतिनिधित्व में नाम दर्ज नहीं होने के कारण रद्द किया गया था. इसके अलावा नामांकन वापसी की अंतिम तिथि को कुल 9 आवेदन वापस ले लिए गए नाम वापस लेने वाले में प्रकाश कुमार, अनीश बुधिया, संतोष कुमार अग्रवाल, पंकज पीयूष, विजय कुमार हरलालका, सुमित जैन, अनुराग सिंह, बलकर सिंह नामधारी, नवीन कुमार जैन का नाम शामिल हैं. नामांकन वापसी की अंतिम तिथि तक एक प्रत्याशी प्रशांत कुमार का डिन (DIN) नंबर प्राप्त नहीं होने के कारण भी नामांकन अस्वीकृत किया गया.