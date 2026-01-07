ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ तबादले, डीएसपी-एसडीओपी रैंक के 64 अधिकारी यहां से वहां

मोहन सरकार ने डीएसपी-एसडीओपी रैंक के अधिकारियों के किए थोकबंद तबादले, देखें 64 अधिकारियों के ट्रांसफर की पूरी लिस्ट

64 SDOP DSP TRANSFERED IN MP
मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ तबादले (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 7, 2026 at 11:51 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल : मध्य प्रदेश में देर रात डीएसपी-एसडीओपी रैंक के 64 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. गृह विभाग ने राज्य पुलिस सेवा के उप पुलिस अधीक्षक संवर्ग के अधिकारियों का ट्रांसफर तत्काल प्रभाव से कर दिया है. गृह विभाग द्वारा देर रात ये ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए गए, जिसमें प्रदेश के प्रमुख शहर इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर आदि में पदस्थ अधिकारी भी शामिल हैं.

इन अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर

देर रात जारी ट्रांसफर ऑर्डर के मुताबिक, पन्ना गुनौर में पदस्थ मानसिंह टेकाम को उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय भोपाल, पीटीआरआई में पदस्थ डीएसपी दयाराम मामले को डीएसपी उमनि. उज्जैन, जावरा रतलाम में पदस्थ सहायक सेनानी 24वीं वाहिनी रामबाबू पाठक को सहाक सेनानी 25वीं वाहिनी विसबल भोपला, इंदरौ जोन2 में पदस्थ एसपी यातायात मनोज खत्री को डीएसपी मुख्यालय भोपाल, मुख्यालय भोपाल में पदस्थ डीएसपी रेडियो सुभाष सिंह को डीएसपी साइबर मुख्यालय भोपाल, ग्वालियर विसबल 14वीं वाहिनी में पदस्थ सहायक सेनानी दिलीप चंद्र छारी को सहायक सेनानी 7वीं वाहिनी विसबल भोपाल, भोपाल 25वीं वाहिनी सहायक सेनानी इंद्रजीत सिंह चावड़ा को डीएसपी एटीएस भोपाल, न्यायालय सुरक्षा ग्वालियर में पदस्थ स.सेनानी संजय पोतदार को 17वीं वाहिनी विसबल भिंड, डीएसपी उमनि. जबलपुर उमाकांती आर्मो को डीएसपी साइबर मुख्यालय भोपाल, दमोह के तेंदूखेंड़ा में पदस्थ एसडीओपी देवी सिंह ठाकुर को एसडीओपी, सिरमोर रीवा, एसडीओपी बड़ौदा श्योपुर प्रवीण अष्ठाना को एसडीओपी खुरई (सागर) और डीएसपी एलआर इंदौर राजेश सुलिया को एसडीओपी थांदला झाबुआ ट्रांसफर किया गया है.

SDOP TRANSFER LIST MADHYA PRADESH 2026
देखें 64 अधिकारियों के ट्रांसफर की पूरी लिस्ट (Etv Bharat)

कई एसडीओपी किए यहां से वहां

इसी प्रकार डीएसपी पुलिस मुख्यालय सोनाली गुप्ता को एसडीओपी बेगमगंज रायसेन, एसडीओपी थांदला झाबुआ नीरज नामदेव को डीएसपी पुलिस अकादमी भोपाल, एसडीओपी चंदेरी अशोक नदर शैलेंद्र शर्मा को एसडीओपी घाटगांव ग्वालियर, एसडीओपी बैढन सिंगरौली पुन्नू सिंह परस्ते को डीएसपी पु. मुख्यालय भोपाल, एसडीओपी चुरहट सीधी आशुतोष द्विवेदी को डीएसपी पु. मुख्यालय भोपाल, एसीपी अपराध इंदौर देवेंद्र सिंह धुर्वे को एसडीओपी सांवेर इंदौर भेजा गया है.

SDOP TRANSFER LIST MADHYA PRADESH 2026
देखें 64 अधिकारियों के ट्रांसफर की पूरी लिस्ट (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें-इंदौरी कपल का शिलांग में शॉकिंग हनीमून, मध्य प्रदेश के शहरों का क्राइम रेट चौंकाने वाला

वहीं, डीएसपी पीटीसी इंदौर पूर्ति तिवारी को एसीपी न्यायालीन-1 इंदौर, एसडीओपी आष्टा सीहोर आकाश अमलकर को डीएसपी पु, मुख्यालय भोपाल, डीएसपी पु, मुख्यालय भोपाल अंतिमा समाधिया को डीएसपी ग्रामीण भोपाल, एसडीओपी घाटीगांव ग्वालियर शेखर दुबे को पुलिस मुख्यालय बोपाल, एसीपी सूचना इंदौर पराग सैनी को एसीपी विजय नगर, एसडीओपी सिरमौर रीवा उमेश प्रजापति को एसडीओपी चुरहट, डीएसपी अजाक मंडला अर्चना अहीर को एसडीओपी तेंदूखेड़ा दमोह, एसीपी चूनाभट्टी भोपाल अंजली रघुवंशी को एसीपी महिला अपराध भोपाल भेजा गया है. आगे देखें 64 अधिकारियों के ट्रांसफर की पूरी लिस्ट...

SDOP TRANSFER LIST MADHYA PRADESH 2026
देखें 64 अधिकारियों के ट्रांसफर की पूरी लिस्ट (Etv Bharat)
SDOP TRANSFER LIST MADHYA PRADESH 2026
देखें 64 अधिकारियों के ट्रांसफर की पूरी लिस्ट (Etv Bharat)
SDOP TRANSFER LIST MADHYA PRADESH 2026
देखें 64 अधिकारियों के ट्रांसफर की पूरी लिस्ट (Etv Bharat)

TAGGED:

64 SDOP DSP TRANSFERED IN MP
SDOP TRANSFER LIST MADHYA PRADESH
MP POLICE TRANSFER LIST
MADHYA PRADESH NEWS
64 SDOP DSP TRANSFER MP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.