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यूपी में "घर का सपना" होगा पूरा: 63,433 प्रधानमंत्री आवासों को हरी झंडी, शहर से कस्बों तक बनेंगे आवास

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय स्वीकृत एवं निगरानी समिति की बैठक

यूपी में पीएम आवासों को मिली हरी झंडी.
यूपी में पीएम आवासों को मिली हरी झंडी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 5:36 PM IST

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Updated : May 11, 2026 at 5:44 PM IST

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लखनऊ: मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय स्वीकृत एवं निगरानी समिति की बैठक सोमवार को हुई. बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) घटक के अन्तर्गत 55 जनपदों के 225 नगर निकायों के लिए कुल 63,433 नए आवासों की डीपीआर को स्वीकृति प्रदान की गई. योजना के तहत अपने खर्चे पर जो लोग भवन निर्माण कर रहे हैं, उनको सरकार की ओर से ढाई लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी.

राज्य स्तरीय स्वीकृत एवं निगरानी समिति की बैठक.
राज्य स्तरीय स्वीकृत एवं निगरानी समिति की बैठक. (Photo Credit; UP government)

मुख्य सचिव एसपी गोयल ने निर्देशित किया है कि भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) घटक के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं को समय से पूर्ण कर लिया जाए. बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) घटक की 12 परियोजनाओं में केंद्रांश की आगामी किश्त प्राप्त करने के लिए थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग रिपोर्ट के सापेक्ष तैयार की गई एटीआर पर स्वीकृति प्रदान की गई.

इस योजना के तहत सीमित आय वर्ग के लोग जो अपने मकान बनाना चाहते हैं, उनके पास अगर जमीन है तो उनको सरकार नियम का पालन करने के बाद ढाई लाख रुपए की सब्सिडी देगी. इस सब्सिडी के आधार पर उनके लिए भवन निर्माण करना आसान हो जाएगा.

इन आवासों की स्वीकृति के पश्चात् प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) घटक के अन्तर्गत कुल स्वीकृत आवासों की सख्या 3,68,138 हो जाएगी. बैठक में प्रमुख सचिव नगर विकास पी गुरु प्रसाद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे.

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Last Updated : May 11, 2026 at 5:44 PM IST

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