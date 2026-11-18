हिमाचल के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के 634 पद खाली, पैरामेडिकल स्टाफ के 887 पदों पर भी नहीं तैनाती
हिमाचल शीतकालीन सत्र के दौरान विधायक विपिन सिंह परमार ने सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी को लेकर सवाल पूछा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 10:48 PM IST
शिमला: प्रदेश के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों के 403, विशेषज्ञ चिकित्सकों के 231 पद रिक्त हैं एवं पैरा मेडिकल स्टाफ के 887 पद रिक्त हैं. ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार की ओर से पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में दी. वहीं, विपिन सिंह परमार की तरफ से पूछे हुए सवाल के लिखित जवाब में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने बताया कि यह सत्य नहीं है कि प्रदेश के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक उपकरणों/मशीनों की कमी से मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा हैं.
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अधीन राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में मेडिकल ऑफिसर, कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर और लेडी मेडिकल ऑफिसर के 81 पद स्वीकृत हैं. इनमें से 52 पद खाली हैं, जबकि 32 पदों को भरने की चयन प्रक्रिया विचाराधीन है. वहीं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन पैरामेडिकल स्टाफ के 1374 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 689 पद रिक्त हैं. इन पदों को भरने की प्रक्रिया भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार जारी है.
तीन वर्षों में 785 चिकित्सक और कर्मचारी भर्ती
स्वास्थ्य मंत्री ने विपिन सिंह परमार के सवाल के जवाब में बताया कि एक अगस्त 2026 तक पिछले तीन वर्षों में चिकित्सा अधिकारियों के 345, विशेषज्ञ चिकित्सकों के 245 और पैरामेडिकल स्टाफ के 195 पद भरे गए हैं. इस अवधि में 28 चिकित्सा अधिकारियों और 108 पैरामेडिकल कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति हुई है. उन्होंने बताया कि वहीं, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अधीन मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में पिछले तीन वर्षों में कोई चिकित्सक सेवानिवृत्त नहीं हुआ, क्योंकि इन पदों पर तीन साल के कार्यकाल आधारित अनुबंध के तहत नियुक्तियां की जा रही हैं. हालांकि, पैरामेडिकल स्टाफ के 102 पद भरे गए हैं, जबकि 129 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं.
हिमकेयर के 419.17 करोड़ रुपये लंबित
स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने लिखित जानकारी दी कि दिसंबर 2022 में सत्ता में आने के बाद वर्तमान सरकार ने हिमकेयर योजना के लिए कुल 777.96 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इसमें वर्ष 2022-23 में 161.86 करोड़, वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए 240 करोड़, वर्ष 2025-26 में 112.22 करोड़ और वर्ष 2026-27 में 173.88 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है. इसके अतिरिक्त 90 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का भी प्रावधान किया गया है.
37 एक्स-रे और 26 अल्ट्रासाउंड मशीनों के आदेश
सरकारी अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल ने जानकारी दी कि विभाग लगातार सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास कर रहा है. पुरानी और मरम्मत योग्य नहीं बची एक्स-रे तथा अल्ट्रासाउंड मशीनों के स्थान पर नई मशीनें खरीदने की प्रक्रिया शुरू की गई है.
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश चिकित्सा सेवा निगम के माध्यम से 37 नई एक्स-रे और 26 अल्ट्रासाउंड मशीनों की आपूर्ति के लिए 16 जून 2026 को संबंधित कंपनियों को आपूर्ति आदेश जारी किए गए हैं. इनमें 22 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में अल्ट्रासाउंड और छह आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में एक्स-रे मशीनें स्थापित की जा चुकी हैं. अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में भी मशीनें उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया जारी है.
34 स्वास्थ्य संस्थानों में सीटी स्कैन की सुविधा
स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने सदन में लिखित जानकारी दी ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत करसना डायग्नोस्टिक्स के साथ 18 जुलाई 2026 को समझौता किया है. इसके तहत कंपनी प्रदेश के 34 चिन्हित स्वास्थ्य संस्थानों में सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध करवाएगी. इनमें पांच संस्थानों में 128 स्लाइस और शेष 29 संस्थानों में 16 स्लाइस की सीटी स्कैन मशीनें स्थापित की जाएंगी.
228 चिकित्सकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग को भेजा मांग पत्र
स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने सदन में लिखित जानकारी दी कि चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार ने 15 सितंबर 2026 को लोक सेवा आयोग को 228 पदों का मांगपत्र भेजा है. आयोग से चयनित उम्मीदवारों की अनुशंसा प्राप्त होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
इसके अलावा स्टाफ नर्स के 200, असिस्टेंट स्टाफ नर्स के 600, फार्मेसी ऑफिसर के 45, एमएलटी ग्रेड-दो के 41, रेडियोग्राफर के 60 और ओटीए के 13 पद भरने के लिए विभिन्न एजेंसियों को प्रस्ताव भेजे गए हैं. उन्होंने जानकारी दी कि चयनित उम्मीदवारों की अनुशंसा मिलने के बाद इन पदों पर भी नियुक्तियां की जाएंगी.
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