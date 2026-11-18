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हिमाचल के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के 634 पद खाली, पैरामेडिकल स्टाफ के 887 पदों पर भी नहीं तैनाती

हिमाचल सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी ( Getty Image )

शिमला: प्रदेश के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों के 403, विशेषज्ञ चिकित्सकों के 231 पद रिक्त हैं एवं पैरा मेडिकल स्टाफ के 887 पद रिक्त हैं. ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार की ओर से पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में दी. वहीं, विपिन सिंह परमार की तरफ से पूछे हुए सवाल के लिखित जवाब में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने बताया कि यह सत्य नहीं है कि प्रदेश के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक उपकरणों/मशीनों की कमी से मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा हैं.

उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अधीन राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में मेडिकल ऑफिसर, कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर और लेडी मेडिकल ऑफिसर के 81 पद स्वीकृत हैं. इनमें से 52 पद खाली हैं, जबकि 32 पदों को भरने की चयन प्रक्रिया विचाराधीन है. वहीं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन पैरामेडिकल स्टाफ के 1374 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 689 पद रिक्त हैं. इन पदों को भरने की प्रक्रिया भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार जारी है.

तीन वर्षों में 785 चिकित्सक और कर्मचारी भर्ती स्वास्थ्य मंत्री ने विपिन सिंह परमार के सवाल के जवाब में बताया कि एक अगस्त 2026 तक पिछले तीन वर्षों में चिकित्सा अधिकारियों के 345, विशेषज्ञ चिकित्सकों के 245 और पैरामेडिकल स्टाफ के 195 पद भरे गए हैं. इस अवधि में 28 चिकित्सा अधिकारियों और 108 पैरामेडिकल कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति हुई है. उन्होंने बताया कि वहीं, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अधीन मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में पिछले तीन वर्षों में कोई चिकित्सक सेवानिवृत्त नहीं हुआ, क्योंकि इन पदों पर तीन साल के कार्यकाल आधारित अनुबंध के तहत नियुक्तियां की जा रही हैं. हालांकि, पैरामेडिकल स्टाफ के 102 पद भरे गए हैं, जबकि 129 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं. हिमकेयर के 419.17 करोड़ रुपये लंबित स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने लिखित जानकारी दी कि दिसंबर 2022 में सत्ता में आने के बाद वर्तमान सरकार ने हिमकेयर योजना के लिए कुल 777.96 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इसमें वर्ष 2022-23 में 161.86 करोड़, वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए 240 करोड़, वर्ष 2025-26 में 112.22 करोड़ और वर्ष 2026-27 में 173.88 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है. इसके अतिरिक्त 90 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का भी प्रावधान किया गया है. 37 एक्स-रे और 26 अल्ट्रासाउंड मशीनों के आदेश सरकारी अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल ने जानकारी दी कि विभाग लगातार सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास कर रहा है. पुरानी और मरम्मत योग्य नहीं बची एक्स-रे तथा अल्ट्रासाउंड मशीनों के स्थान पर नई मशीनें खरीदने की प्रक्रिया शुरू की गई है.