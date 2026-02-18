ETV Bharat / state

रुद्रपुर सरस मेले में करियर काउंसलिंग, रोजगार मेले का आयोजन, 630 युवाओं ने लिया भाग

रुद्रपुर: ऊधम सिंह नगर के गांधी पार्क में आयोजित सरस आजीविका मेले के अंतर्गत करियर काउंसलिंग एवं रोजगार मेले का सफल आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ना और उनके करियर निर्माण के लिए सही दिशा प्रदान करना रहा. बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और युवाओं ने इसमें भाग लेकर विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त किया.

सरस आजीविका मेले के अंतर्गत गांधी पार्क परिसर में करियर काउंसलिंग एवं रोजगार मेले का भव्य आयोजन किया गया. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को वर्तमान प्रतिस्पर्धी दौर में उपलब्ध रोजगार के अवसरों से अवगत कराना तथा उन्हें उनके करियर के प्रति जागरूक बनाना था. मेले में जिले के विभिन्न शिक्षण संस्थानों से बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं पहुंचे. आयोजित करियर काउंसलिंग सत्र में संकल्प फाउंडेशन के अमित जोशी ने युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध रोजगार संभावनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी.

उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी, परीक्षा की रणनीति और उससे जुड़ी संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला. अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि युवाओं को अपनी रुचि और कौशल के अनुरूप करियर का चयन करना चाहिए. लक्ष्य निर्धारित कर सुनियोजित तैयारी करनी चाहिए.

कार्यक्रम में इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट तथा इंटरमीडिएट स्तर के लगभग 150 विद्यार्थियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया. विद्यार्थियों ने विशेषज्ञों से अपने करियर से जुड़े प्रश्न पूछे और मार्गदर्शन प्राप्त किया. युवाओं में सिविल सेवा, निजी क्षेत्र, तकनीकी क्षेत्र और स्वरोजगार को लेकर विशेष उत्साह देखा गया. इसके अतिरिक्त सेवायोजन विभाग द्वारा रोजगार मेले का भी आयोजन किया गया. जिसमें विभिन्न कंपनियों और संस्थानों ने भाग लेकर युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए. रोजगार मेले में लगभग 630 युवाओं ने पंजीकरण कर भागीदारी की. कई प्रतिभागियों का प्रारंभिक चयन भी किया गया. जिससे उनमें उत्साह का माहौल रहा.