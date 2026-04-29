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सम्राट कैबिनेट की दूसरी बैठक समाप्त, 63 एजेंडों पर लगी मुहर

पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई. एक घंटे 15 मिनट तक चली इस बैठक में कैबिनेट ने कुल 63 एजेंडों पर अपनी स्वीकृति दी. ये सम्राट कैबिनेट की दूसरी बैठक थी. पिछले बुधवार को पहली कैबिनेट मीटिंग हुई थी.

63 एजेंडों पर लगी मुहर: सम्राट कैबिनेट की दूसरी बैठक में दिन फैसलों पर मुहर लगी है, उनमें मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना अंतर्गत 23165 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है. संजय गांधी जैविक उद्यान पटना का नाम बदलकर 'पटना जू' करने की स्वीकृति मिली है.

संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास समिति का नाम भी बदलकर पटना जू प्रबंधन एवं विकास समिति करने की स्वीकृति मिली है. बक्सर-आरा-मनेर गंगा पथ 90 किलोमीटर लंबाई में पीपीपी मोड में बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से बनाने की स्वीकृति मिली है.

बिदुपुर से दिघवारा 50 किलोमीटर लंबाई में गंगा पथ निर्माण की स्वीकृति. मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना के अंतर्गत छात्रावास अनुदान की राशि₹1000 से बढ़कर ₹2000 करने की स्वीकृति बिहार में 139 छात्रावास संचालित है जिसमें 10500 छात्र छात्राएं को इससे लाभ मिलेगा.

भागलपुर मुजफ्फरपुर बिहार शरीफ और गया जी में यातायात पुलिस के विभिन्न कोटि में 485 पदों के सृजन की स्वीकृति. सात निश्चय तीन के तहत उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य के अंतर्गत सभी जिला स्कूल एवं प्रत्येक प्रखंड में चयनित एक-एक उच्च माध्यमिक विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए 8 अरब रुपए खर्च किए जाने की स्वीकृति.