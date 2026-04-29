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सम्राट कैबिनेट की दूसरी बैठक समाप्त, 63 एजेंडों पर लगी मुहर

सम्राट कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है. आज कुल 63 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. आगे पढ़ें पूरी खबर..

Samrat Choudhary
बिहार कैबिनेट की बैठक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 29, 2026 at 6:50 PM IST

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पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई. एक घंटे 15 मिनट तक चली इस बैठक में कैबिनेट ने कुल 63 एजेंडों पर अपनी स्वीकृति दी. ये सम्राट कैबिनेट की दूसरी बैठक थी. पिछले बुधवार को पहली कैबिनेट मीटिंग हुई थी.

63 एजेंडों पर लगी मुहर: सम्राट कैबिनेट की दूसरी बैठक में दिन फैसलों पर मुहर लगी है, उनमें मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना अंतर्गत 23165 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है. संजय गांधी जैविक उद्यान पटना का नाम बदलकर 'पटना जू' करने की स्वीकृति मिली है.

संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास समिति का नाम भी बदलकर पटना जू प्रबंधन एवं विकास समिति करने की स्वीकृति मिली है. बक्सर-आरा-मनेर गंगा पथ 90 किलोमीटर लंबाई में पीपीपी मोड में बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से बनाने की स्वीकृति मिली है.

बिदुपुर से दिघवारा 50 किलोमीटर लंबाई में गंगा पथ निर्माण की स्वीकृति. मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना के अंतर्गत छात्रावास अनुदान की राशि₹1000 से बढ़कर ₹2000 करने की स्वीकृति बिहार में 139 छात्रावास संचालित है जिसमें 10500 छात्र छात्राएं को इससे लाभ मिलेगा.

भागलपुर मुजफ्फरपुर बिहार शरीफ और गया जी में यातायात पुलिस के विभिन्न कोटि में 485 पदों के सृजन की स्वीकृति. सात निश्चय तीन के तहत उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य के अंतर्गत सभी जिला स्कूल एवं प्रत्येक प्रखंड में चयनित एक-एक उच्च माध्यमिक विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए 8 अरब रुपए खर्च किए जाने की स्वीकृति.

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में विभिन्न कोटि के 63 पदों के सृजन की स्वीकृति.

पहली बैठक में 22 एजेंडों पर मुहर: 22 अगस्त को सम्राट कैबिनेट की पहल बैठक हुई थी. जहां 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी. जिनमें काशी विश्वनाथ की तर्ज पर सोनपुर में हरिहरनाथ मंदिर कॉरिडोर बनाने का फैसला हुआ था.

साथ ही 11 टाउनशिप के लिए पटना, सोनपुर, छपरा, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, सीतामढ़ी, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर में जमीन खरीद-बिक्री पर रोक लगाने पर मंत्रिपरिषद ने अपनी रजामंदी दी है.

15 अप्रैल को सीएम बने हैं सम्राट: इसी महीने 15 अप्रैल को बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार की जगह बिहार के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली है. उनके साथ जेडीयू कोटे से विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव डिप्टी सीएम बने हैं. मंत्रिंडल में सीएम समेत सिर्फ तीन मंत्री हैं. ऐसे में अगले महीने की शुरुआत में कैबिनेट का विस्तार होना है.

ये भी पढ़ें: सम्राट कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंडों पर मुहर, काशी कॉरिडोर की तर्ज पर बनेगा बाबा हरिहरनाथ मंदिर

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