कोटा में कुल्हाड़ी से हमला कर बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट, हमलावर फरार

हमलावर और मृतक दोनों एक ही गांव के निवासी हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

कोटा में बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या
कोटा में बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 8, 2026 at 3:23 PM IST

कोटा: जिले के इटावा थाना इलाके में रामपुरिया गांव में एक बुजुर्ग की सनसनीखेज हत्या का मामला रविवार को सामने आया है. बुजुर्ग हैंडपंप पर पानी पी रहे थे, इसी दौरान कुल्हाड़ी के बुजर्ग की गर्दन पर हमला किया गया था. सूचना मिलने के बाद पुलिस उप अधीक्षक इटावा ओमप्रकाश, इटावा थाना अधिकारी अजीत चौधरी सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं. इस घटना के संबंध में साक्ष्य एकत्रित करने के लिए फॉरेंसिक, एमओबी व डॉग स्क्वायड को मौके पर बुलाया है. घटनाक्रम के संबंध में परिजनों की शिकायत पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जा गया है. शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया है.

इटावा पुलिस उप अधीक्षक ओमप्रकाश का कहना है कि रामपुरिया गांव में घटना हुई है. इसमें हैंडपंप के नजदीक पानी पी रहे 62 वर्षीय मोहनलाल नायक पर गांव के ही एक व्यक्ति ने हमला कर दिया. घटनाक्रम के बाद हमलावर फरार हो गया, जिसकी तलाश में टीम जुटी हुई है. हमलावर और मृतक आपस में रिश्तेदार भी नहीं हैं, दोनों केवल एक गांव के निवासी हैं. पुलिस को घटना की सूचना अस्पताल से मिली थी. मोहनलाल का पोता अंकुश उन्हें अस्पताल लेकर गया था. फिलहाल, घटनाक्रम में कोई पुरानी रंजिश सामने नहीं आई है, लेकिन शव के सिर और गर्दन पर गंभीर चोट के निशान हैं. इस मामले में हमलावर की तलाश की जा रही है. उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम भेज दी गई है.

इटावा थाने के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अफजल हुसैन

इटावा थाने के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अफजल हुसैन ने बताया कि बुजुर्ग मोहनलाल अपने भतीजे के पास ही रहते थे. गांव के बाहर नहर के नजदीक बैठे हुए थे, जहां पर घटनाक्रम हुआ है. बुजुर्ग की पत्नी की पहले मौत हो गई है. उनकी एक बेटी का विवाह हो गया है. उनके परिवार में भतीजे हैं, जिनके पास ही वह रहते थे. भतीजे का बेटा अंकुश ही उन्हें अस्पताल लेकर आया था.

कोटा में बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या
