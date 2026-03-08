ETV Bharat / state

कोटा में कुल्हाड़ी से हमला कर बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट, हमलावर फरार

कोटा: जिले के इटावा थाना इलाके में रामपुरिया गांव में एक बुजुर्ग की सनसनीखेज हत्या का मामला रविवार को सामने आया है. बुजुर्ग हैंडपंप पर पानी पी रहे थे, इसी दौरान कुल्हाड़ी के बुजर्ग की गर्दन पर हमला किया गया था. सूचना मिलने के बाद पुलिस उप अधीक्षक इटावा ओमप्रकाश, इटावा थाना अधिकारी अजीत चौधरी सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं. इस घटना के संबंध में साक्ष्य एकत्रित करने के लिए फॉरेंसिक, एमओबी व डॉग स्क्वायड को मौके पर बुलाया है. घटनाक्रम के संबंध में परिजनों की शिकायत पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जा गया है. शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया है.

इटावा पुलिस उप अधीक्षक ओमप्रकाश का कहना है कि रामपुरिया गांव में घटना हुई है. इसमें हैंडपंप के नजदीक पानी पी रहे 62 वर्षीय मोहनलाल नायक पर गांव के ही एक व्यक्ति ने हमला कर दिया. घटनाक्रम के बाद हमलावर फरार हो गया, जिसकी तलाश में टीम जुटी हुई है. हमलावर और मृतक आपस में रिश्तेदार भी नहीं हैं, दोनों केवल एक गांव के निवासी हैं. पुलिस को घटना की सूचना अस्पताल से मिली थी. मोहनलाल का पोता अंकुश उन्हें अस्पताल लेकर गया था. फिलहाल, घटनाक्रम में कोई पुरानी रंजिश सामने नहीं आई है, लेकिन शव के सिर और गर्दन पर गंभीर चोट के निशान हैं. इस मामले में हमलावर की तलाश की जा रही है. उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम भेज दी गई है.