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NEET में हरियाणा सुपर 100 के 62 विद्यार्थियों ने मारी बाजी, 5 विद्यार्थियों ने हासिल किए 600 से ज्यादा अंक

कुरुक्षेत्र: हरियाणा सुपर 100 के 62 विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा 2026 में बाजी मारी है. नीट परीक्षा में 5 विद्यार्थियों ने 600 से ज्यादा अंक हासिल किए हैं. उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि हरियाणा सुपर 100 के विद्यार्थी निश्चित ही शिक्षा के क्षेत्र में देश और विदेश में प्रदेश का नाम रोशन करेंगे. इस हरियाणा सुपर 100 के विद्यार्थियों ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है, जिसके परिणामस्वरूप ही नीट परीक्षा 2026 में 62 विद्यार्थियों ने परीक्षा पास की है.

NEET में हरियाणा के छात्रों का कमाल: नीट परीक्षा में में से 5 विद्यार्थियों ने 600 से ज्यादा अंक प्राप्त किए है. इस परिणाम की फीडबैक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को दी गई है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को बधाई और शुभकामनाओं का संदेश दिया है. उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा हरियाणा सुपर 100 डीएसई हरियाणा के विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा 2026 में सराहनीय और अच्छा प्रदर्शन किया है.

62 छात्रों ने पास की परीक्षा: इस हरियाणा सुपर 100 के 62 विद्यार्थियों ने नीट की परीक्षा को पास किया है. उन्होंने कहा कि हरियाणा सुपर 100 के परिणाम को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को विस्तृत रूप से फीड बैक रिपोर्ट दी गई है और इस रिपोर्ट से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुश है, उन्होंने सभी 62 विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाओं का संदेश भेजा है.

हरियाणा के सुपर 100 छात्रों का जलवा: इस हरियाणा सुपर 100 के 62 विद्यार्थियों में से 5 विद्यार्थियों ने 600 से ज्यादा अंक, 18 विद्यार्थियों ने 550 से ज्यादा अंक, 33 विद्यार्थियों ने 500 से ज्यादा और 49 विद्यार्थियों ने 400 से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं. उपायुक्त ने कहा कि इन 62 विद्यार्थियों में से 39 बेटियां शामिल हैं. इनमें 9 विद्यार्थी हिसार जिला, रोहतक से 7, गुरुग्राम से 6, फतेहबाद से 6, सोनीपत से 5, भिवानी से 5 और फरीदाबाद से 5 विद्यार्थी शामिल हैं.