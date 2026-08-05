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सेहत से खिलवाड़: अलवर में तैयार पनीर और घी खा रहे हैं तो हो जाइए सचेत...जानिए वजह

स्वास्थ्य विभाग की जांच में जिले में पनीर के 62 प्रतिशत एवं शुद्ध घी केे करीब 40 फीसदी नमूने खाने योग्य नहीं मिले.

CMHO Office, Alwar
सीएमएचओ ऑफिस अलवर (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 5, 2026 at 10:47 AM IST

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अलवर: आप पनीर के व्यंजन का स्वाद ले रहे हैं या पौष्टिक भोजन के लिए शुद्ध घी का उपयोग कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए. अलवर जिले में बिकने वाला पनीर, शुद्ध घी, दूध व मावा में मिलावट पाई गई है. स्वास्थ्य विभाग की जांच में जिले में पनीर के 62 प्रतिशत एवं शुद्ध घी केे करीब 40 फीसदी नमूने खाने योग्य नहीं मिले हैं, यानी बाजार में बड़ी मात्रा में मिलावटी या घटिया गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पाद बेचे जा रहे हैं. यह उपभोक्ताओं की सेहत के लिए गंभीर खतरा बन रहे हैं.

अलवर जिला लंबे समय से सिंथेटिक दूध को लेकर बदनाम रहा है. जिले के मेवात क्षेत्र में बड़ी मात्रा में सिंथेटिक दूध तैयार कर अलवर, भरतपुर, एनसीआर, दिेल्ली आदि शहरों में भेजा जाता रहा है. सिंथेटिक दूध का काला धब्बा अलवर के माथे से पूरी तरह मिट भी नहीं पाया कि जिले में शुद्ध पनीर और घी के नाम पर मिलावटी उत्पाद बेचकर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ का मामला का उजागर हुआ है. अलवर जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से बाजार से लिए पनीर और घी के नमूनों की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. विभागीय जांच में पनीर के 62.90 प्रतिशत से अधिक नमूने निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे. वहीं शुद्ध घी के 38.79 फीसदी व दूध के 21.78 प्रतिशत नूमने अमानक पाए गए.

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सात माह का नतीजा: अलवर सीएमएचओ डॉ. योगेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले में खाद्य उत्पादों में मिलावट करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है. अलवर जिले में एक जनवरी 2025 से 31 जुलाई 2026 तक खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की ओर से सिंथेटिक दूध, पनीर, घी के 408 सैंपल लेकर जांच कराई. इनमें 171 नमूने फेल मिले. पनीर के 124 सैंपल लिए, जिनमें 78 फेल पाए. घी के 183 नमूने लिए, जिनमें 71 अमानक पाए गए. इसके अलावा दूध के 101 सैंपल में से 22 फेल मिले.

मिलावटी उत्पादों से हो सकती गंभीर बीमारी: सीएमएचओ डॉ. योगेन्द्र शर्मा ने बताया कि मिलावटी पनीर, दूध और घी खाने से पेट संबंधी संक्रमण, अपच, उल्टी, दस्त, गैस, लीवर और किडनी पर दबाव, हृदय रोग, मोटापा तथा गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. मिलावटी खाद्य उत्पादों का सेवन बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. पनीर और घी में सिंथेटिक वसा, घटिया तेल, स्टार्च, डिटर्जेंट या अन्य हानिकारक पदार्थों की मिलावट की आशंका रहती है. मिलावटी खाद्य उत्पादों का लगातार सेवन शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर विपरीत असर डाल सकते हैं.

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पूर्व में भी मिलावटी दूध, पनीर, घी पकड़ नष्ट कराया: खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल ने बताया कि अलवर जिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूर्व में भी मिलावटी दूध, पनीर, घी एवं अन्य खाद्य उत्पादों के नमूने लेकर जांच कराई गई है. इनमें दूध, पनीर व घी आदि के नमूने फेल होने या दूषित पाए जाने पर बड़ी मात्रा में इन खाद्य उत्पादों को नष्ट कराया गया. वहीं दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है. किसी भी व्यक्ति को खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका होने पर स्वास्थ्य विभाग को सूचना दे सकते हैं. विभाग ऐसी सूचना पर त्वरित कार्रवाई कर मिलावटी खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जांच कराता है.

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सेहत के लिए गंभीर खतरा
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SAMPLES FAILED IN ALWAR
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