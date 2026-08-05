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सेहत से खिलवाड़: अलवर में तैयार पनीर और घी खा रहे हैं तो हो जाइए सचेत...जानिए वजह

अलवर: आप पनीर के व्यंजन का स्वाद ले रहे हैं या पौष्टिक भोजन के लिए शुद्ध घी का उपयोग कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए. अलवर जिले में बिकने वाला पनीर, शुद्ध घी, दूध व मावा में मिलावट पाई गई है. स्वास्थ्य विभाग की जांच में जिले में पनीर के 62 प्रतिशत एवं शुद्ध घी केे करीब 40 फीसदी नमूने खाने योग्य नहीं मिले हैं, यानी बाजार में बड़ी मात्रा में मिलावटी या घटिया गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पाद बेचे जा रहे हैं. यह उपभोक्ताओं की सेहत के लिए गंभीर खतरा बन रहे हैं.

अलवर जिला लंबे समय से सिंथेटिक दूध को लेकर बदनाम रहा है. जिले के मेवात क्षेत्र में बड़ी मात्रा में सिंथेटिक दूध तैयार कर अलवर, भरतपुर, एनसीआर, दिेल्ली आदि शहरों में भेजा जाता रहा है. सिंथेटिक दूध का काला धब्बा अलवर के माथे से पूरी तरह मिट भी नहीं पाया कि जिले में शुद्ध पनीर और घी के नाम पर मिलावटी उत्पाद बेचकर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ का मामला का उजागर हुआ है. अलवर जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से बाजार से लिए पनीर और घी के नमूनों की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. विभागीय जांच में पनीर के 62.90 प्रतिशत से अधिक नमूने निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे. वहीं शुद्ध घी के 38.79 फीसदी व दूध के 21.78 प्रतिशत नूमने अमानक पाए गए.

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सात माह का नतीजा: अलवर सीएमएचओ डॉ. योगेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले में खाद्य उत्पादों में मिलावट करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है. अलवर जिले में एक जनवरी 2025 से 31 जुलाई 2026 तक खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की ओर से सिंथेटिक दूध, पनीर, घी के 408 सैंपल लेकर जांच कराई. इनमें 171 नमूने फेल मिले. पनीर के 124 सैंपल लिए, जिनमें 78 फेल पाए. घी के 183 नमूने लिए, जिनमें 71 अमानक पाए गए. इसके अलावा दूध के 101 सैंपल में से 22 फेल मिले.