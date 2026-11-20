पर्यटन विभाग के 62 आउटसोर्स कर्मियों को मिली ट्रेनिंग, प्रशिक्षुओं को दिया गया प्रमाण पत्र
निदेशक पर्यटन ने कहा कि इस प्रशिक्षण के सकारात्मक परिणाम विभागीय कार्यप्रणाली में दिखाई देंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 7:00 PM IST
लखनऊ : पर्यटन निदेशालय और क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालयों में आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों की कार्यक्षमता, प्रशासनिक दक्षता और तकनीकी समझ विकसित करने के लिए आयोजित पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुक्रवार को समापन हुआ. लखनऊ स्थित कांशीराम इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट (एमकेआईटीएम) में 16 से 20 नवंबर तक चले इस कार्यक्रम में कुल 62 कार्मिकों ने हिस्सा लिया. समापन समारोह में विशेष सचिव/निदेशक पर्यटन मृदुल चौधरी ने प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र वितरित किए.
एमकेआईटीएम में पांच दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान कार्मिकों को विभागीय कार्यप्रणाली के साथ प्रशासनिक प्रक्रियाओं, नोटिंग-ड्राफ्टिंग, फाइल प्रबंधन, पत्राचार, अभिलेखों के रखरखाव और कार्यालयीन शिष्टाचार की जानकारी दी गई. इसके अलावा जेम पोर्टल, ई-ऑफिस, उत्तर प्रदेश पर्यटन पोर्टल, आईजीआरएस और मुख्यमंत्री पोर्टल सहित अन्य के संचालन का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया.
पर्यटन नीति, ग्रामीण पर्यटन, इको टूरिज्म, बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना, जिलों में मेलों एवं महोत्सवों के आयोजन और स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन और अनुश्रवण जैसे विषय भी पाठ्यक्रम का हिस्सा रहे. प्रशिक्षण सत्रों में विषय विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को विभागीय कार्यों की बारीकियों से अवगत कराया. प्रत्येक सत्र के बाद प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिससे कार्मिकों को अपनी जिज्ञासाओं के समाधान के साथ कार्यक्षेत्र की व्यावहारिक चुनौतियों को समझने का अवसर मिला.
प्रशिक्षण सत्र में शामिल प्रयागराज के अखिलेश कुमार ने कहा कि 'इस कार्यक्रम से उन्हें विभागीय कार्यप्रणाली, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और डिजिटल पोर्टल के संचालन की बेहतर समझ मिली है. फिरोजाबाद के उमंग प्रताप सिंह ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान मिली व्यावहारिक जानकारी से दैनिक कार्यों को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से पूरा करने में मदद मिलेगी. प्रशिक्षण में महिला कर्मियों की भी सहभागिता रही.
निदेशक पर्यटन मृदुल चौधरी ने प्रशिक्षुओं को भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस प्रशिक्षण के सकारात्मक परिणाम विभागीय कार्यप्रणाली में दिखाई देंगे. डिजिटल माध्यमों के प्रभावी इस्तेमाल से कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और तेजी आएगी. उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग अपनी नीतियों और योजनाओं के जरिए जन-जन तक पहुंच रहा है. ऐसे में कुशल और दक्ष कर्मियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है.
उन्होंने कहा कि प्रदेश में इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ, ग्रामीण, सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से विस्तार हो रहा है. इन संभावनाओं को धरातल पर उतारने के लिए पर्यटन परियोजनाओं की नियमित निगरानी, स्थलों से जुड़ी नवीन जानकारी और पर्यटकों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है. इसके लिए विभाग के सभी स्तरों पर बेहतर समन्वय के साथ कार्य करना होगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रशिक्षु यहां अर्जित ज्ञान और कौशल को अपने दैनिक कार्यों में अपनाकर प्रदेश के पर्यटन विकास को गति देंगे.
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त कार्मिक सिर्फ विभागीय कार्यालयों में कार्य करने वाले कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के पर्यटन विकास की पूरी प्रक्रिया के महत्वपूर्ण सहभागी हैं. उनकी तैयार की गई एक सही रिपोर्ट, किसी पर्यटन परियोजना की समयबद्ध प्रगति, पर्यटन स्थल से जुड़ी नवीनतम जानकारी और जनसमस्याओं का त्वरित समाधान प्रदेश की पर्यटन व्यवस्था को बेहतर बनाने में अहम योगदान देता है.
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