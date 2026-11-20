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पर्यटन विभाग के 62 आउटसोर्स कर्मियों को मिली ट्रेनिंग, प्रशिक्षुओं को दिया गया प्रमाण पत्र

पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : पर्यटन निदेशालय और क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालयों में आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों की कार्यक्षमता, प्रशासनिक दक्षता और तकनीकी समझ विकसित करने के लिए आयोजित पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुक्रवार को समापन हुआ. लखनऊ स्थित कांशीराम इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट (एमकेआईटीएम) में 16 से 20 नवंबर तक चले इस कार्यक्रम में कुल 62 कार्मिकों ने हिस्सा लिया. समापन समारोह में विशेष सचिव/निदेशक पर्यटन मृदुल चौधरी ने प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र वितरित किए.







एमकेआईटीएम में पांच दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान कार्मिकों को विभागीय कार्यप्रणाली के साथ प्रशासनिक प्रक्रियाओं, नोटिंग-ड्राफ्टिंग, फाइल प्रबंधन, पत्राचार, अभिलेखों के रखरखाव और कार्यालयीन शिष्टाचार की जानकारी दी गई. इसके अलावा जेम पोर्टल, ई-ऑफिस, उत्तर प्रदेश पर्यटन पोर्टल, आईजीआरएस और मुख्यमंत्री पोर्टल सहित अन्य के संचालन का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया.