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62 हाथियों की मौज मस्ती ड्रोन कैमरे में कैद, जीपीएम मरवाही के जंगल में बेफ्रिक होकर घूम रहे हाथी

गौरेला पेंड्रा मरवाही: मरवाही वन मंडल के मरवाही वन परिक्षेत्र में इन दिनों 62 हाथियों का दल अलग-अलग समूहों में विचरण कर रहा है. हाथियों की मौजूदगी के बीच अब उनके कई दिलचस्प दृश्य सामने आए हैं. खेतों में धान की फसल खाते, तालाब में नहाते और पानी में अठखेलियां करते हाथियों का ड्रोन से बनाया गया वीडियो सामने आया है.

ड्रोन कैमरे से कैद इन दृश्यों में हाथियों का झुंड प्राकृतिक वातावरण में बेफिक्र होकर विचरण करता नजर आ रहा है. कहीं हाथी खेतों में पहुंचकर फसलों का आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं तालाब में उतरकर नहाते और पानी में मस्ती करते नजर आ रहे हैं.

मरवाही के जंगल में 62 हाथियों की मौज मस्ती का वीडियो (GPM FOREST)

हाथियों की पलपल की एक्टिविटी पर वन विभाग की नजर

मरवाही वन मंडल के मरवाही परिक्षेत्र में 62 हाथियों की मौजूदगी को लेकर वन विभाग लगातार सतर्कता बरत रहा है. हाथियों के अलग-अलग समूहों में विचरण करने से उनकी लोकेशन पर विशेष नजर रखी जा रही है. वन विभाग की टीम और हाथी मित्र दल द्वारा हाथियों की गतिविधियों की लगातार निगरानी की जा रही है.

हाथियों से दूरी बनाने की अपील

वहीं, हाथियों की आवाजाही वाले क्षेत्रों के आसपास रहने वाले ग्रामीणों को सतर्क रहने की समझाइश दी जा रही है. वन विभाग द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि हाथियों के नजदीक जाने, उन्हें छेड़ने या उकसाने का प्रयास न करें. हाथियों को देखने के लिए भीड़ न लगाएं और सुरक्षित दूरी बनाए रखें.

वन विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती हाथियों और ग्रामीणों के बीच किसी भी तरह के संघर्ष को रोकना है. ऐसे में ग्रामीणों से अपील की गई है कि हाथियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सतर्क रहें और किसी भी आपात स्थिति में वन विभाग को तत्काल जानकारी दें.