बाल निगलने की आदत से बनी गंभीर स्थिति: युवती के पेट से निकाला 62 सेमी लंबा बालों का गुच्छा
डॉक्टर्स ने बताया कि बाल खींचने की आदत करीब दो फीसदी लोगों में होती है.
Published : June 26, 2026 at 4:46 PM IST
जोधपुर: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर के चिकित्सकों ने एक सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए 20 वर्षीय युवती के पेट से 62 सेंटीमीटर लंबा बालों का विशाल गुच्छा (गैस्ट्रिक ट्राइकोबेजोअर) निकाला है. यह गुच्छा पेट से आगे बढ़कर छोटी आंत के प्रारंभिक भाग (प्रॉक्सिमल जेजुनम) तक फैला हुआ था, जिससे मरीज को लंबे समय से पेट दर्द, भूख में कमी और वजन घटने जैसी समस्याएं हो रही थीं.
एम्स जोधपुर के जनरल सर्जरी विभाग के अतिरिक्त प्रोफेसर डॉ महेंद्र लोढ़ा और उनकी टीम ने युवती की सफल सर्जरी की. चिकित्सकों ने सर्जरी कर 62 सेंटीमीटर लंबा बालों का गुच्छा निकाला. सर्जरी के बाद मरीज की स्थिति स्थिर है और वह तेजी से स्वस्थ हो रही है. एम्स जोधपुर की इस सफल सर्जरी ने एक बार फिर संस्थान की उन्नत शल्य चिकित्सा एवं बहुविषयक चिकित्सा सेवाओं की उत्कृष्टता को प्रदर्शित किया है.
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डॉ लोढ़ा ने बताया कि ट्राइकोबेजोअर एक दुर्लभ स्थिति है, जिसमें व्यक्ति द्वारा निगले गए बाल पेट में जमा होते रहते हैं और समय के साथ एक ठोस गुच्छे का रूप ले लेते हैं. जब यह बालों का गुच्छा पेट से निकलकर छोटी आंत तक फैल जाता है, तो इस स्थिति को रैपुंजेल सिंड्रोम (रापुंझेल सिंड्रोम) कहा जाता है. विश्वभर में इसके केवल कुछ सौ मामले ही चिकित्सा साहित्य में दर्ज किए गए हैं, जिससे यह एक अत्यंत दुर्लभ बीमारी मानी जाती है.
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विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे अधिकांश मामलों का संबंध ट्राइकोटिलोमेनिया (त्रिचोटिलोमानिया) नामक मनोवैज्ञानिक विकार से होता है. इस विकार में व्यक्ति बार-बार अपने बाल खींचने की अनियंत्रित आदत से ग्रस्त होता है. कुछ मरीजों में इसके साथ ट्राइकोफेजिया (त्रिकोफाजिया) अर्थात बालों को चबाने या निगलने की प्रवृत्ति भी विकसित हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप पेट में बालों का गुच्छा बन सकता है.
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ट्राइकोटिलोमेनिया से जनसंख्या में 1 से 2 प्रतिशत: डॉक्टर्स ने बताया कि बाल खींचने की आदत करीब दो फीसदी लोगों में होती है. जबकि बाल निगलने की आदत अपेक्षाकृत बहुत कम लोगों में पाई जाती है. चिकित्सकों ने बताया कि समय पर पहचान और उपचार न होने पर ट्राइकोबेजोअर आंतों में रुकावट, अल्सर, रक्तस्राव, कुपोषण तथा आंत फटने जैसी गंभीर और जानलेवा जटिलताओं का कारण बन सकता है. इसलिए लंबे समय तक पेट दर्द, उल्टी, भूख में कमी, वजन घटना या पेट में गांठ महसूस होने जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.