जयपुर में 619 नए सीए को मिला सदस्यता प्रमाण पत्र, जल्द अनिवार्य होगी AI की ट्रेनिंग
आने वाले समय में सीए छात्रों के लिए एआई ट्रेनिंग को अनिवार्य बनाने की तैयारी की जा रही है.
Published : May 23, 2026 at 5:40 PM IST
जयपुर : द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल की ओर से शनिवार को जयपुर में दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया. यहां 619 नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए. कार्यक्रम में 16 रैंक होल्डर्स का भी सम्मान किया गया. साथ ही बताया गया कि अब चार्टर्ड अकाउंटेंट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिसे अनिवार्य करने की तैयारी है.
देशभर में 10 हजार नए सीए को मिली डिग्री : देशभर के 23 केंद्रों पर आयोजित दीक्षांत समारोहों में शुक्रवार को करीब 10 हजार नए सीए को डिग्री प्रदान की गई. केंद्रीय परिषद सदस्य सीए सतीश कुमार गुप्ता ने बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऐसा प्रोफेशन है जिसमें पढ़ाई और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग साथ-साथ चलती है, इसलिए छात्रों को शुरुआत से ही पेशेवर अनुभव मिलने लगता है. उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने की जिम्मेदारी भी इसके साथ जुड़ी है.
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सीए देश की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ : वहीं समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बधाई दी. साथ ही कहा कि सीए देश की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ हैं और उनसे उच्चतम स्तर की पारदर्शिता, नैतिकता और व्यावसायिक दक्षता की अपेक्षा की जाती है. उन्होंने कहा कि युवा सीए देश की आर्थिक प्रगति और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहयोग देंगे.
जीएसटी लागू करने में सीए की रही बड़ी भूमिका : सीए सतीश कुमार गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2017 में जीएसटी लागू करने के दौरान चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने सरकार की बड़ी मदद की थी. उस समय देशभर के सीए ने व्यापारियों और उद्योगों को नई कर व्यवस्था समझाने और उसे लागू कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया. उन्होंने कहा कि सीए प्रोफेशन ने वित्तीय दस्तावेजों और ऑडिट रिपोर्ट को सरल भाषा में प्रस्तुत कर आम लोगों और स्टेक होल्डर्स के लिए भी उन्हें समझना आसान बनाया है. यही नहीं केंद्र सरकार एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भूमिका बढ़ाना चाहती है. इसके तहत सीए अन्य प्रोफेशनल्स को प्रशिक्षित कर छोटे व्यवसायों और उद्योगों को मुख्यधारा से जोड़ने में सहयोग करेंगे.
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एआई की दी जा रही ट्रेनिंग : सीए सतीश कुमार गुप्ता ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव पर भी बात की. उन्होंने कहा कि एआई को मालिक नहीं बल्कि सहयोगी बनाकर इस्तेमाल करना चाहिए. एआई के जरिए कई घंटे का काम कुछ मिनटों में किया जा सकता है. इसी को देखते हुए देशभर में 40 हजार से अधिक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एआई की बेसिक ट्रेनिंग दी जा चुकी है. साथ ही एडवांस कोर्स भी शुरू किए गए हैं. आने वाले समय में सीए छात्रों के लिए एआई ट्रेनिंग को अनिवार्य बनाने की तैयारी की जा रही है.