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गिरिडीह के बगोदर में 35 लाख की शराब जब्त, जंगल का फायदा उठाकर ड्राइवर फरार

अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त ( Etv Bharat )

गिरिडीह: बुधवार को गैड़ा के पास एसपी को मिली गुप्त सूचना पर हुई छापेमारी में पुलिस ने एक ट्रक से 35 लाख रुपए से ज्यादा की अवैध शराब पकड़ी है. यह ट्रक नेशनल हाइवे से होकर बिहार की ओर जा रहा था.

ड्राइवर फरार

डुमरी से बगोदर जा रहे ट्रक में 618 पेटी विदेशी शराब थी. पुलिस को देखकर ड्राइवर ट्रक को सड़क पर छोड़कर जंगल में भाग गया. SDPO धनंजय कुमार राम ने कहा कि पुलिस ने पीछा किया, लेकिन ड्राइवर भागने में कामयाब रहा.

जब्त शराब में कई ब्रांड शामिल हैं. पुलिस ने ट्रक को जब्त कर मालिक और अज्ञात तस्करों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. छापेमारी में इंस्पेक्टर अजय कुमार, थाना प्रभारी राजेश कुमार समेत पूरी टीम शामिल थी.

पुलिस के हाथ लगी 618 पेटी शराब

एसपी डॉ. विमल कुमार को सूचना मिली थी कि डुमरी की ओर से एक ट्रक में अवैध शराब आ रही है. जब एसडीपीओ धनंजय कुमार राम के नेतृत्व वाली टीम ने चेकिंग शुरू की तो कुछ ही दूरी पर ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर झाड़ियों में भाग कर गायब हो गया.