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गिरिडीह के बगोदर में 35 लाख की शराब जब्त, जंगल का फायदा उठाकर ड्राइवर फरार

गिरिडीह के बगोदर में 35 लाख रुपये कीमत की 618 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की गई.

ILLEGAL LIQUOR SEIZED IN GIRIDIH
अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 15, 2026 at 8:11 PM IST

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गिरिडीह: बुधवार को गैड़ा के पास एसपी को मिली गुप्त सूचना पर हुई छापेमारी में पुलिस ने एक ट्रक से 35 लाख रुपए से ज्यादा की अवैध शराब पकड़ी है. यह ट्रक नेशनल हाइवे से होकर बिहार की ओर जा रहा था.

ड्राइवर फरार

डुमरी से बगोदर जा रहे ट्रक में 618 पेटी विदेशी शराब थी. पुलिस को देखकर ड्राइवर ट्रक को सड़क पर छोड़कर जंगल में भाग गया. SDPO धनंजय कुमार राम ने कहा कि पुलिस ने पीछा किया, लेकिन ड्राइवर भागने में कामयाब रहा.

जब्त शराब में कई ब्रांड शामिल हैं. पुलिस ने ट्रक को जब्त कर मालिक और अज्ञात तस्करों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. छापेमारी में इंस्पेक्टर अजय कुमार, थाना प्रभारी राजेश कुमार समेत पूरी टीम शामिल थी.

पुलिस के हाथ लगी 618 पेटी शराब

एसपी डॉ. विमल कुमार को सूचना मिली थी कि डुमरी की ओर से एक ट्रक में अवैध शराब आ रही है. जब एसडीपीओ धनंजय कुमार राम के नेतृत्व वाली टीम ने चेकिंग शुरू की तो कुछ ही दूरी पर ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर झाड़ियों में भाग कर गायब हो गया.

शराब माफिया के खिलाफ अभियान जारी रहेगा

जब ट्रक की जांच की गई तो पुलिस हैरान रह गई. उसमें से 618 पेटी शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 35 लाख 35 हजार रुपये आंकी गई है. बगोदर पुलिस के लिए यह इस महीने की सबसे बड़ी कामयाबी है. अब पुलिस ट्रक मालिक और फरार ड्राइवर की तलाश में जुटी है. एसडीपीओ ने कहा शराब माफिया पर नकेल कसने का अभियान जारी रहेगा.

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