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अवैध पटाखों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, 615 किलो पटाखे किए जब्त, आरोपी गिरफ्तार

खैरथल: जिले के भिवाड़ी में अवैध पटाखा फैक्ट्री के हादसे के बाद 9 लोगों की मौत हो जाने के बाद अवैध पटाखों के रखने पर सरकार के आदेश के बाद कड़ी कार्रवाई की जा रही है. शुक्रवार दोपहर को जिले के मुख्य बाजार में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध पटाखा गोदाम पर छापा मारकर भारी मात्रा में पटाखे जब्त किए.

खैरथल एडिश्नल एसपी जया सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में खैरथल थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि आनंदनगर क्षेत्र में एक रिहायशी मकान में बनी दुकान में भारी मात्रा में पटाखों का अवैध भंडारण किया गया है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की. तलाशी के दौरान दुकान से विभिन्न कंपनियों के कुल 615 किलोग्राम पटाखे बरामद हुए, जिन्हें बिना वैध अनुमति के रखा गया था. पुलिस ने इस मामल में खैरथल के आनंदनगर निवासी आरोपी नवीन कुमार पुत्र लेखराज को गिरफ्तार कर लिया.