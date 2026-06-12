ETV Bharat / state

अवैध पटाखों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, 615 किलो पटाखे किए जब्त, आरोपी गिरफ्तार

आरोपी ने आबादी क्षेत्र में पटाखों का गोदाम बना रखा था.

SP office Khairthal
पुलिस अधीक्षक कार्यालय (ETV Bharat Khairthal)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 12, 2026 at 5:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

खैरथल: जिले के भिवाड़ी में अवैध पटाखा फैक्ट्री के हादसे के बाद 9 लोगों की मौत हो जाने के बाद अवैध पटाखों के रखने पर सरकार के आदेश के बाद कड़ी कार्रवाई की जा रही है. शुक्रवार दोपहर को जिले के मुख्य बाजार में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध पटाखा गोदाम पर छापा मारकर भारी मात्रा में पटाखे जब्त किए.

खैरथल एडिश्नल एसपी जया सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में खैरथल थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि आनंदनगर क्षेत्र में एक रिहायशी मकान में बनी दुकान में भारी मात्रा में पटाखों का अवैध भंडारण किया गया है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की. तलाशी के दौरान दुकान से विभिन्न कंपनियों के कुल 615 किलोग्राम पटाखे बरामद हुए, जिन्हें बिना वैध अनुमति के रखा गया था. पुलिस ने इस मामल में खैरथल के आनंदनगर निवासी आरोपी नवीन कुमार पुत्र लेखराज को गिरफ्तार कर लिया.

आबादी क्षेत्र में कर रखा था पटाखों का भंडारण, देखें वीडियो (ETV Bharat Khairthal)

पढ़ें: अवैध पटाखा फैक्ट्रियों पर कार्रवाई, पुलिस ने 3 गोदामों में रखे 40 करोड़ के विस्फोटक जब्त किए

आबादी क्षेत्र में बना रखा था गोदाम: एडिश्नल एसपी जया सिंह ने बताया कि घनी आबादी वाले क्षेत्र में इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री का भंडारण किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकता था. एक छोटी सी चिंगारी भी जान-माल के भारी नुकसान का कारण बन सकती थी. मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद पटाखे कहां से लाए गए थे और इनके भंडारण व वितरण में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं?

TAGGED:

RAID ON FIRECRACKER WAREHOUSE
STORAGE OF EXPLOSIVE MATERIALS
भिवाड़ी में अवैध पटाखा फैक्ट्री
आबादी क्षेत्र में पटाखों का गोदाम
615 KG OF FIRECRACKERS SEIZED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.