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कानपुर में शौचालय के गड्ढे की खुदाई के दौरान मिले 61 चांदी के सिक्के, पुलिस सील कर साथ ले गई

कानपुर में 61 चांदी के सिक्के मिले ( Photo Credit: ETV Bharat )