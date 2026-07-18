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कानपुर में शौचालय के गड्ढे की खुदाई के दौरान मिले 61 चांदी के सिक्के, पुलिस सील कर साथ ले गई

सिक्के सन 1878, 1904, 1914 और 1916 के बताए जा रहे हैं.

कानपुर में 61 चांदी के सिक्के मिले
कानपुर में 61 चांदी के सिक्के मिले (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 2:58 PM IST

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कानपुर: जिले के शिवली थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब शौचालय के गड्ढे की खुदाई के दौरान 100 साल पुराने 61 चांदी के सिक्के मिले. सूचना पर पहुंची पुलिस और नायब तहसीलदार ने सिक्कों की जांच की और सील कर अपने साथ ले गए

शिवली थाना प्रभारी अमरेंद्र सिंह के अनुसार, थाना क्षेत्र के गांव फत्तेपुर निहुटा के रहने वाले किसान ब्रज किशोर गुप्ता अपने मकान के पास शौचालय बनवाने के लिए गड्ढा खुदवा रहे थे. मजदूरों ने लगभग 3 से 4 फीट गड्ढा खोदा ही था कि उनको जमीन से कुछ आवाज सुनाई दी. जब उन्होंने मिट्टी हटा कर देखा तो उन्हें सफेद धातु जैसे कोई चीज दिखी, लेकिन जब मजदूरों ने पूरी तरह मिट्टी हटा कर देखा तो उन्हें वहा से चांदी के 61 सिक्के मिले.

सिक्को पर सन 1878, 1904, 1914 और 1916 अंक लिखा था. साथ ही अंग्रेजी शासन के शासक का चित्र भी था. जानकारों की मानें तो सिक्कों का वजन लगभग सात सौ से आठ सौ ग्राम है और इनकी कीमत लगभग पौने दो लाख बताई जा रही है. वहीं दूसरी तरफ सिक्के मिलने की जानकारी पर देखने वालों की भीड़ जमा हो गई, जिसकी सूचना लोगो ने पुलिस को दी.

सूचना मिलते ही नायाब तहसीलदार सुधीर कुमार, बाघपुर चौकी इंचार्ज योगेंद्र शर्मा मौके पर पहुंचे. नायाब तहसीलदार ने पुरात्व विभाग को भी इसकी जानकारी दी. इसके बाद सिक्कों को सील कर पुलिस अपने साथ ले गई. अब जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि सिक्के कितने पुराने हैं और किस धातु के है.

ये भी पढ़ें: झांसी में मकान की खुदाई में निकला खजाना! सोने-चांदी के सिक्कों की तलाश में उमड़े लोग, फोर्स तैनात

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