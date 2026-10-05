बूंदी व धौलपुर में एरिया डॉमिनेशन ऑपरेशन: 128 टीमों ने 778 ठिकानों से दबोचे 400 आरोपी
अचानक हुई पुलिस कार्रवाई से वांछितों को भागने या ठिकाना बदलने का मौका नहीं मिला और गिरफ्तार कर लिया गया.
Published : October 5, 2026 at 5:11 PM IST
बूंदी/धौलपुर: बूंदी पुलिस ने ‘एरिया डॉमिनेशन’ अभियान के तहत जिलेभर में एक साथ दबिश देकर वांछित, फरार और सक्रिय अपराधियों पर शिकंजा कसा. पुलिस की 61 टीमों ने 228 ठिकानों पर दबिश देकर कुल 154 वांछित एवं फरार अपराधियों को गिरफ्तार किया. अवैध मादक पदार्थ, अवैध हथियार और अवैध शराब समेत अन्य अपराधों में 24 प्रकरण दर्ज किए गए. उधर, धौलपुर पुलिस ने रविवार अलसुबह से देर रात तक विशेष एरिया डॉमिनेशन अभियान के तहत करीब 450 संदिग्ध एवं अपराधियों के ठिकानों पर औचक दबिश दी. पुलिस की 67 टीमों ने 246 व्यक्तियों के खिलाफ गिरफ्तार एवं निरोधात्मक कार्रवाई की. इनमें 5 इनामी बदमाश, 4 हार्डकोर एवं हिस्ट्रीशीटर अपराधी तथा 27 वारंटी शामिल हैं.
बूंदी पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा ने बताया कि वांछित अपराधियों की धरपकड़, अवैध गतिविधियों पर रोक और जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से एक दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया. इसे प्रभावी बनाने को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय सिंह चम्पावत के सुपरविजन में जिले के समस्त वृताधिकारियों के नेतृत्व में सभी थाना क्षेत्रों की पुलिस को सक्रिय किया गया.
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198 अधिकारी-जवानों ने संभाला मोर्चा: एसपी ने बताया कि बूंदी जिले में 198 पुलिस अधिकारियों एवं जवानों की 61 टीमों का गठन किया गया. टीमों ने चिह्नित अपराधियों और संभावित ठिकानों की जानकारी जुटाकर एक साथ दबिश दी. अलग-अलग थाना क्षेत्रों में 228 स्थानों को खंगाला गया. अचानक हुई पुलिस कार्रवाई से कई वांछितों को भागने या ठिकाना बदलने का मौका नहीं मिला और गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने न्यायालय से जारी 13 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया. इसके अलावा सामान्य प्रकरणों में वांछित 38 अपराधियों को भी दबोचा. गंभीर श्रेणी के प्रकरणों में वांछित 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस, आबकारी अधिनियम समेत अन्य मामलों में फरार 19 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया.
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अपराधियों पर भी नजर: एसपी ने बताया कि एरिया डॉमिनेशन अभियान का फोकस केवल पुराने मामलों में फरार आरोपियों तक सीमित नहीं रहा. पुलिस ने क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों के खिलाफ भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की. अभियान के दौरान 48 सक्रिय अपराधियों को गिरफ्तार किया गया.
बदमाशों में हड़कंप: एसपी ने बताया, पुलिस टीमों ने अवैध मादक पदार्थ, अवैध हथियार और अवैध शराब सहित विभिन्न गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई की. इनमें कुल 24 केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया. एक साथ कार्रवाई से जिले में अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों में हड़कंप मच गया.
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धौलपुर में कार्रवाई में शामिल हुए 280 अधिकारी एवं जवान: इस बीच, धौलपुर एसपी विकास सांगवान ने बताया कि करीब 280 पुलिस अधिकारियों एवं जवानों ने कार्रवाई में भाग लिया. सांगवान ने बताया 14 सामान्य प्रकरणों में वांछित आरोपियों, एक जघन्य प्रकरण में वांछित आरोपी, 27 वारंटियों, अवैध शराब के 5 प्रकरणों में वांछित आरोपियों, 4 हार्डकोर एवं हिस्ट्रीशीटर अपराधियों तथा 5 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया. फायरिंग एवं आर्म्स एक्ट के प्रकरणों में सक्रिय 43 अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई. अन्य प्रकरणों में 40 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की. निरोधात्मक कार्रवाई के तहत 107 व्यक्तियों को धारा 170 बीएनएस के तहत गिरफ्तार किया गया. कुल 246 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई.
ठिकानों की ली तलाशी: पुलिस ने संदिग्ध एवं वांछितों के ठिकानों की सघन जांच की. अवैध हथियार, मादक पदार्थ, अवैध शराब तथा अपराधियों को शरण देने वाले व्यक्तियों के संबंध में भी जानकारी जुटाई गई. संदिग्ध व्यक्तियों के मोबाइल फोन एवं अन्य संसाधनों की भी जांच की गई. पुलिस ने गिरफ्तार एवं संदिग्ध अपराधियों से पूछताछ कर आपराधिक नेटवर्क, सहयोगियों, फरार आरोपियों के संभावित ठिकानों तथा अवैध गतिविधियों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने का प्रयास किया.
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हार्डकोर और हिस्ट्रीशीटरों की गतिविधियां जांचीं: अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने हार्डकोर एवं हिस्ट्रीशीटर अपराधियों के ठिकानों पर भी अचानक दबिश दी. उनकी वर्तमान गतिविधियों की जांच की. उनके मोबाइल फोन तथा अन्य गतिविधियों की भी निगरानी की. एसपी सांगवान ने कहा कि अवैध शराब, अवैध हथियार, फायरिंग और मादक पदार्थों से जुड़े सक्रिय अपराधियों के साथ-साथ हार्डकोर एवं हिस्ट्रीशीटर अपराधियों पर पुलिस की लगातार नजर है.
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