ETV Bharat / state

इंटरनेशनल वाइल्डलाइफ ट्रैफिकिंग रैकेट के 61 सदस्य गिरफ्तार, करोड़ों के वन्य जीव और उनकी खाल बरामद, नेपाल और बांग्लादेश से संचालित हो रहा नेटवर्क

इंटरनेशनल वाइल्डलाइफ ट्रैफिकिंग रैकेट के 61 सदस्य गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से करोड़ों रुपये के जीव और खाल बरामद की गई है.

WILDLIFE TRAFFICKING RACKET
पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक प्रजेशकांत जेना (Etv Bharar)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 23, 2026 at 10:15 AM IST

|

Updated : January 23, 2026 at 12:53 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामूः झारखंड, बिहार एवं छत्तीसगढ़ में वन्य जीव का शिकार कर उनकी तस्करी करने वाले 61 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार तस्करो के पास से करोड़ों रुपये के वन्य जीव एवं उसके अवशेष को बरामद किया गया है. तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कई आरोपी बड़ी राजनीतिक हस्तीयों के साथ भी तार जुडे हुए हो सकते हैं. 18 नवंबर, 2025 और 20 जनवरी, 2026 के बीच, वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और पलामू टाइगर रिजर्व की एक संयुक्त टीम ने झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ इलाकों में कई छापे मारे. इसी छापेमारी में 61 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों में चार छत्तीसगढ़ जबकि आठ बिहार के रहने वाले हैं. गिरफ्तार आरोपियों का नेटवर्क बांग्लादेश, नेपाल, चीन और साउथ ईस्ट एशिया में फैला हुआ है.

जानकारी देते पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक (Etv Bharat)

तस्करों से बरामद हुआ दो रेड सैंड बोआ, तेंदुआ का खाल, बाघ की हड्डी का पाउडर

गिरफ्तार तस्करों के पास से वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एवं पलामू टाइगर रिजर्व ने 60 किलो पैंगोलिन (Pangolin) का शल्क, दो रेड सैंड बोआ (दो मुहा सांप), दो किलो कोरल, दो हिरण, एक तेंदुआ का खाल, 1200 ग्राम सांप का जहर, बाघ की हड्डी का पाउडर और मोर के पंख बरामद किए हैं. झारखंड, बिहार एवं छत्तीसगढ़ में कार्रवाई के दौरान पलामू, लातेहार, गढ़वा, जमशेदपुर, रांची, गुमला, पालकोट, छत्तीसगढ़ के कुसमी के एसडीओ, जसपुर, बलरामपुर, डीडीयूएस टाइगर रिजर्व, बिहार के दरभंगा एवं बांका के डीएफओ की टीम भी शामिल थी.

WILDLIFE TRAFFICKING RACKET
पकड़े गए आरोपियों की फोटो (Etv Bharat)

कौन-कौन से बड़े तस्कर हुए हैं गिरफ्तार

कार्रवाई के दौरान बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले मोहम्मद सिराज को गिरफ्तार किया गया. उस पर सांप के जहर की तस्करी करने का आरोप लगा है. बिहार के बक्सर के रहने वाले जयराम सिंह, इंद्रजीत कुशवाहा, मधुबनी के अजय कुमार झा, मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाले धीरज कुमार श्रीवास्तव और मधुबनी के पंकज कुमार झा को गिरफ्तार किया गया है. जयराम सिंह एवं अजय कुमार झा बिहार में बड़ी राजनीतिक हस्ती वाले हैं. इन सभी पर तेंदुआ एवं हिरण के खाल की तस्करी करने का आरोप है. अजय कुमार झा पर रेड सैंड बोआ की तस्करी करने का आरोप है. वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और पलामू टाइगर रिजर्व की जांच में यह भी पता चला है कि अजय कुमार झा लाल सैंड बोआ सांपों को पालतू जानवर के तौर पर रखता है.

WILDLIFE TRAFFICKING RACKET
तेंदुआ की खाल (Etv Bharat)

राजू उरांव नक्सल को छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हुआ था

झारखंड के पालकोट से भूरण सिंह, पलामू के हरिहरगंज से राजू कुमार, मेदिनीनगर से गोपाल सिंह प्रसाद, रांची से मसूड आलम, लातेहार के चंदवा से मोहम्मद जमशेद एवं लातेहार के गारु से राजू उरांव को गिरफ्तार किया गया है. राजू उरांव 2007-8 में नक्सल को छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हुआ था और एक बड़ी राजनीतिक हस्ती के रूप में उभरा था. आरोप है कि राजू बिहार, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ के तस्करों के बीच की सबसे बड़ा कड़ी है. यह शिकारी एवं तस्करों के सभी नेटवर्क से बातचीत करता है. मसूद आलम रेड सैंड बोआ की तस्करी में शामिल है.

WILDLIFE TRAFFICKING RACKET
दोमुंहा सांप (Etv Bharat)

नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते चीन और साउथ ईस्ट एशिया में हो रही तस्करी

बिहार, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में नेपाल एवं बांग्लादेश के वन्य जीव तस्करों की नजर है. नेपाल एवं बांग्लादेश के रास्ते साउथ ईस्ट एशिया में वन्य जीव की तस्करी की जा रही है. वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एवं पलामू टाइगर रिजर्व के जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए है. वन्य जीव एवं उसके अवशेष को सबसे पहले नेपाल एवं बांग्लादेश में पहुंचाया जाता है उसके बाद चीन एवं साउथ ईस्ट एशिया में बेचा जाता है. इस इंटरनेशनल रैकेट में कई सफेदपोश भी शामिल हैं. जिनके खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं और कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. जांच में इस बात की भी जानकारी सामने आई है कि इंटरनेशनल मार्केट का सॉफ्ट टारगेट झारखंड, बिहार एवं छत्तीसगढ़ का इलाका है. इंटरनेशनल रैकेट डिमांड के अनुसार वन्य जीव की तस्करी एवं उसका शिकार करवा रहा है. इंटरनेशनल मार्केट का चीन सबसे बड़ा केंद्र है.

स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों को लालच दे कर और बहला फुसला कर करवाया जा रहा शिकार

वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एवं पलामू टाइगर रिजर्व के जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि इंटरनेशनल रैकेट स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों को लालच दे रहा है एवं कई मामले में बहला फुसलाकर शिकार करवा रहा है. स्थानीय स्तर पर बेहद ही कम कीमत पर वन्य जीव या वन्य जीव के अवशेष को खरीदा जाता है. खरीदने के बाद वन्य जीव या अवशेष को बड़े-बड़े तस्करों को उपलब्ध करवाया जाता है. बड़े तस्कर इंटरनेशनल रैकेट से जुड़कर लाखों करोड़ों में वन्य जीव एवं उसके अवशेष को तस्करी कर रहे हैं.

झारखंड, बिहार एवं छत्तीसगढ़ में कार्रवाई के दौरान 61 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. वन्यजीवों से जुड़ा काफी सारा सामान भी बरामद किया गया, जिसमें पैंगोलिन के शल्क और एक तेंदुए की खाल शामिल है. यह नेटवर्क काफी बड़ा है और इंटरनेशनल भी है. पिछले दो महीने से इस सिलसिले में कार्रवाई की जा रही है. बहुत सारी जानकारी मिली है इंटरस्टेड और इंटरनेशनल रैकेट को खत्म करने के लिए करवाई की जा रही है. पिछले दो महीने में कार्रवाई के दौरान बहुत सारी जानकारी मिली है कि यह नेटवर्क छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक फैला हुआ है. - प्रजेशकान्त जेना, उपनिदेशक, पलामू टाइगर रिजर्व

इसे भी पढ़ें-

जमशेदपुर में शिकंजे में दो मानव तस्कर, चंगुल से छुड़ाए गये 13 नाबालिग

चलती ट्रेन से नाबालिगों का रेस्क्यू, नौकरी का झांसा देकर मानव तस्करी की साजिश!

वन्य जीव के शिकार का इंटरनेशनल रैकेट का खुलासा, बिहार में मिले पीटीआर के तेंदुआ और हिरण की खाल

Last Updated : January 23, 2026 at 12:53 PM IST

TAGGED:

WILDLIFE
पलामू टाइगर रिजर्व
वाइल्डलाइफ ट्रैफिकिंग रैकेट
TRAFFICKING RACKET ARRESTED
WILDLIFE TRAFFICKING RACKET

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.