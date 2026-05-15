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बिहार में एक साथ 61 DSP का तबादला, 2 IPS का भी ट्रांसफर, देखें पूरी लिस्ट

61 डीएसपी का तबादला : जारी आदेश के मुताबिक, नूरूल हक को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिहार शरीफ से स्थानांतरित कर सहायक पुलिस महानिदेशक (निरीक्षण) बिहार पटना बनाया गया है. वहीं पंकज कुमार, जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कहलगांव, भागलपुर में पदस्थापित थे, उन्हें पुलिस अधीक्षक विशेष निगरानी इकाई, बिहार पटना भेजा गया है.

बिहार पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल : कई अधिकारियों को साइबर क्राइम, विशेष शाखा और अपराध अनुसंधान विभाग जैसी महत्वपूर्ण इकाइयों में तैनात किया गया है. सरकार के इस फैसले को पुलिस प्रशासन को और अधिक प्रभावी तथा जवाबदेह बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. विशेष रूप से साइबर अपराध, आतंकवाद निरोधक दस्ता और विशेष निगरानी इकाई जैसे संवेदनशील विभागों में अधिकारियों की नई पोस्टिंग से कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश दिखाई दे रही है.

पटना : बिहार में नई प्रशासनिक सक्रियता के बीच पुलिस महकमे में लगातार तबादलों का दौर जारी है. हाल ही में 16 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर के बाद अब शुक्रवार को राज्य सरकार ने 61 डीएसपी स्तर के अधिकारियों समेत दो आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है. गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कई अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है.

इसके अलावा पंकज कुमार, जो सदर बेगूसराय में एसडीपीओ के पद पर कार्यरत थे, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक आतंकवाद निरोधक दस्ता में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. रघुनाथ सिंह, जो विशेष शाखा में पुलिस उपाधीक्षक थे, उन्हें साइबर क्राइम इकाई में स्थानांतरित किया गया है. राघव दयाल, जो जयनगर में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के रूप में तैनात थे, अब अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार पटना में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर कार्य करेंगे.

डीएसपी ट्रांसफर की लिस्ट (ETV Bharat)

डीएसपी ट्रांसफर की लिस्ट (ETV Bharat)

प्रदेश भर में तबादले का दौर : अभिजीत कुमार सिंह, जो सदर कटिहार में एसडीपीओ थे, उन्हें अपर पुलिस अधीक्षक सहायक अपराध एवं सुरक्षा इकाई, पटना भेजा गया है. सुनील कुमार सिंह, जो राजगीर अनुमंडल में पदस्थापित थे, उनका तबादला साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई में किया गया है. वहीं कल्याण आनंद, जो कहलगांव में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी थे, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक साइबर क्राइम, सहरसा बनाया गया है.

2 IPS का भी ट्रांसफर : इसी क्रम में दो आईपीएस अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं. आईपीएस अधिकारी गरिमा, जो सरैया मुजफ्फरपुर में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के रूप में कार्यरत थीं, उन्हें कहलगांव, भागलपुर का नया एसडीपीओ बनाया गया है. वहीं आईपीएस अधिकारी साकेत कुमार, जो तारापुर मुंगेर में पदस्थापित थे, उन्हें सदर बिहार शरीफ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

2 IPS का भी ट्रांसफर (ETV Bharat)

अपराध पर नियंत्रण है मकसद : राज्य सरकार के इस व्यापक प्रशासनिक फेरबदल को पुलिसिंग व्यवस्था में नई ऊर्जा और बेहतर समन्वय स्थापित करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है. लगातार हो रहे तबादलों से यह संकेत भी मिल रहा है कि सरकार कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतना चाहती. खासकर साइबर अपराध और संगठित अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अनुभवी अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा रही हैं.

डीएसपी ट्रांसफर की लिस्ट (ETV Bharat)

डीएसपी ट्रांसफर की लिस्ट (ETV Bharat)

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