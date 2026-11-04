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दुबग्गा में सड़क खुदाई के दौरान जेसीबी की चपेट मे आने से 60 वर्षीय महिला की मौत

लखनऊ: दुबग्गा थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर सड़क खुदाई के दौरान जेसीबी की चपेट में आने से एक 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई. घटना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने जमकर हंगामा किया. सूचना पर पहुंची दुबग्गा पुलिस ने आक्रोशित परिजनों को समझा-बुझाकर शांत कराया औरर जेसीबी मशीन को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी.



​महिला की मौत की खबर मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग भारी संख्या में मौके पर जमा हो गए और कार्यदायी संस्था व चालक की लापरवाही को लेकर आक्रोश जताते हुए हंगामा शुरू कर दिए. तनाव की स्थिति को देखते हुए स्थानीय पुलिस ने मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर मामले को शांत कराया, जबकि वरिष्ठ अधिकारियों ने परिजनों को ढांढस बंधाया और चालक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का भरोसा देकर स्थिति को नियंत्रित में किया. फिलहाल क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम है.



एसीपी काकोरी शकील अहमद ने बताया की ​दुबग्गा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जेसीबी मशीन को जब्त कर लिया है, जबकि हादसे के तुरंत बाद चालक वाहन छोड़कर भाग निकला है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है.