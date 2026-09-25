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​लखनऊ में दरिंदगी: 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की गैंगरेप के बाद बेरहमी से हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार

​ आधी रात को ग्रामीणों ने सुनी चीख ​पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) मो. मुश्ताक ने बताया कि ग्रामीणों ने बुजुर्ग महिला को बुधवार रात करीब 11 बजे तक गांव में देखा था. देर रात करीब 1.00 बजे शौच के लिए निकले एक ग्रामीण ने महिला की चीख सुनी और तुरंत शोर मचाया. शोर सुनकर जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तो घर से करीब 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक खाली प्लॉट की झाड़ियों में 60 वर्षीय महिला का शव लहूलुहान हालत में पड़ा मिला. गांव वालों ने तुरंत परिजनों और मोहनलालगंज थाना पुलिस को सूचना दी.

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज थाना इलाके में 60 वर्षीय बुजुर्ग के साथ गैंगरेप और निर्मम हत्या के मामले में दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. साथ ही इस घटना में शामिल तीसरे साथी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. घटना बुधवार देर रात की है जब 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ गैंगरेप करने के बाद ईंट से वार कर और गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार दिया गया था. पीड़िता का शव घर से महज 20 मीटर दूर एक खाली प्लॉट पर अर्धनग्न अवस्था में बरामद हुआ. मृतक के बेटे की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी.

मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शी के बयान के आधार पर तुरंत एक्शन लेते हुए नशे में धुत एक आरोपी को घटना स्थल कुछ ही दूरी पर पकड़ा. आरोपी शराब के नशे में जमीन पर पड़ा मिला. उसे हिरासत में लेकर जब कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उसने अपने अन्य साथियों के नाम बता दिए. मृतक के बेटे की तहरीर के आधार पर पुलिस ने गांव के ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से एक आरोपी महिला का दूर का रिश्तेदार बताया जा रहा है. तीसरे संदिग्ध की भूमिका की जांच की जा रही है.

घटना से पहले महिला ने आरोपियों के साथ पी थी शराब

​डीसीपी साउथ मो. मुश्ताक ने बताया कि प्रारंभिक जांच और पूछताछ में बेहद चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. ​पूछताछ में पता चला कि आरोपियों ने महिला के साथ बैठकर शराब पी थी. इसी दौरान किसी बात को लेकर उनके बीच विवाद हो गया. ​विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने महिला के साथ बुरी तरह मारपीट की, ईंट से सिर पर प्रहार किया और फिर गला घोंटकर उसकी जान ले ली. ​हत्या से पहले आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.

​महिला फॉरेंसिक विशेषज्ञ और डॉक्टरों के विशेष पैनल द्वारा शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया. पीएम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई है. ​मृतका के शरीर और सिर पर कई जगह गंभीर चोटों के निशान मिले हैं. ​दुष्कर्म और अप्राकृतिक कृत्य की पुष्टि के लिए डॉक्टरों के पैनल ने स्लाइड बनाकर फॉरेंसिक जांच के लिए सुरक्षित रख ली है.

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