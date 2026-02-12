पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम, 60 वर्ष पुराने तीन वृक्षों का सफल प्रत्यारोपण!
झारखंड में पहली बार 60 वर्ष पुराने तीन वृक्षों का सफल प्रत्यारोपण हुआ.
रांचीः झारखंड में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 60 वर्ष पुराने तीन परिपक्व वृक्षों का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया गया है. मुख्य सचिव आवास, रांची परिसर से इन विशाल वृक्षों को वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से सुरक्षित रूप से गेतलसूद डैम परिसर में स्थानांतरित किया गया. झारखंड में इस तरह परिपक्व और दशकों पुराने वृक्षों के प्रत्यारोपण का यह पहला सफल उदाहरण माना जा रहा है.
इस जटिल और तकनीकी कार्य को सप्रोफाइट ग्लोबल प्रा. लि. द्वारा किया गया है. प्रत्यारोपण प्रक्रिया के दौरान अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया, ताकि वृक्षों की जड़ों और संरचना को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे. विशेषज्ञों की टीम ने सबसे पहले वृक्षों के चारों ओर विशेष रूट बॉल तैयार की, जिससे जड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके. इसके बाद क्रेन और हाइड्रोलिक उपकरणों की सहायता से सावधानीपूर्वक वृक्षों को उठाकर निर्धारित स्थल तक पहुंचाया गया. नए स्थान पर मिट्टी का वैज्ञानिक उपचार किया गया और वृक्षों को अनुकूल वातावरण में पुनः स्थापित किया गया.
कंपनी के निदेशक स्वर्ण विष्णु ने कहा कि 60 वर्ष पुराने वृक्ष केवल पेड़ नहीं, बल्कि हमारी प्राकृतिक धरोहर हैं. उन्हें काटने के बजाय वैज्ञानिक तरीके से सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करना पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार सोच को दर्शाता है. उनके अनुसार, यह पहल झारखंड में सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ेगी और भविष्य में विकास परियोजनाओं के दौरान वृक्ष संरक्षण की नई दृष्टि प्रदान करेगी.
निदेशक ओसामुल हक ने बताया कि वृक्ष प्रत्यारोपण अत्यंत संवेदनशील और तकनीकी प्रक्रिया है. परिपक्व वृक्षों को सुरक्षित स्थानांतरित करने के लिए विस्तृत योजना, प्रशिक्षित विशेषज्ञों की टीम और निरंतर निगरानी आवश्यक होती है. उन्होंने कहा कि सही पद्धति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने से दशकों पुराने वृक्षों को भी संरक्षित रखा जा सकता है. यह राज्य के लिए गर्व का विषय है कि यह पहल पहली बार सफलतापूर्वक पूरी की गई.
वन प्रमंडल पदाधिकारी (DFO), रांची श्रीकांत वर्मा ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि परिपक्व वृक्षों का संरक्षण विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के दौरान पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना आवश्यक है. इस प्रकार की वैज्ञानिक पहलें यह साबित करती हैं कि विकास और हरित आच्छादन साथ-साथ आगे बढ़ सकते हैं। भविष्य में भी ऐसे प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाएगा.
इन तीनों पेड़ों को गेतलसूद डैम के हरित और प्राकृतिक वातावरण में इन वृक्षों को पुनः स्थापित किया गया है. जहां वे जैव विविधता को बढ़ावा देने, कार्बन अवशोषण और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने में योगदान देंगे. प्रत्यारोपण के बाद विशेष निगरानी टीम गठित की गई है, जो नियमित रूप से वृक्षों के स्वास्थ्य की जांच करेगी और आवश्यक देखभाल सुनिश्चित करेगी.
यह पहल न केवल तकनीकी दक्षता का उदाहरण है, बल्कि यह संदेश भी देती है कि पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन संभव है, बशर्ते इच्छाशक्ति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ कार्य किया जाए.
