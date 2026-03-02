ETV Bharat / state

सुंदरलाल का भक्ति सौंदर्य : उम्र 60 साल, 11 हजार किमी चले पैदल, 400 मंदिरों के किए दर्शन

अब तक चले करीब 11 हजार किमी: 60 वर्ष की आयु में उन्होंने पहाड़ों की चढ़ाई, तपती धूप और कड़ाके की ठंड जैसे विभिन्न मौसमों का सामना करते हुए अपनी यात्रा जारी रखी. अब तक सुंदरलाल करीब 11,000 किलोमीटर का सफर पैदल तय कर चुके हैं, जो उनकी अदम्य इच्छाशक्ति और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास का उदाहरण है. सुंदरलाल की इस भक्तिमय यात्रा का मुख्य उद्देश्य केवल दर्शन करना ही नहीं, बल्कि देश की एकता और सांस्कृतिक विरासत को करीब से अनुभव करना भी है.

भरतपुर: मध्यप्रदेश के विदिशा जिले के छोटे से गांव खेरवा हाट में रहने वाले 60 वर्षीय सुंदरलाल एक साधारण ग्रामीण हैं, लेकिन उनकी भक्ति का सौंदर्य असाधारण है. पिछले एक साल से वे देशभर के प्रमुख धार्मिक स्थलों की पदयात्रा कर रहे हैं. उम्र के इस पड़ाव पर जहां लोग आराम की तलाश करते हैं, वहीं सुंदरलाल ने पिछले एक साल से देश के विभिन्न तीर्थों की कठिन पदयात्रा की है.

अब तक 400 मंदिरों के किए दर्शन: अपनी इस लंबी यात्रा के दौरान वे अब तक 400 से अधिक छोटे-बड़े धार्मिक स्थलों की चौखट पर माथा टेक चुके हैं. उत्तर के हिमालयी क्षेत्रों की कड़ाके की ठंड हो या दक्षिण भारत की तपती धूप, उनकी रफ्तार कभी कम नहीं हुई. इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उनकी जेब से एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ. रास्ते में मिलने वाले श्रद्धालु उन्हें भोजन उपलब्ध कराते हैं, जबकि रात को ठहरने के लिए मंदिर या धर्मशालाएं आश्रय देती हैं. यह यात्रा न केवल आस्था की मिसाल है, बल्कि यह दर्शाती है कि संकल्प के आगे उम्र, मौसम या आर्थिक बाधाएं कहीं नहीं ठहरतीं. सुंदरलाल रोज सुबह 3 से 4 बजे अपनी यात्रा शुरू करते हैं और बिना रुके लंबी दूरियां तय करते हैं.

सुंदरलाल पदयात्रा से 400 मंदिरों के दर्शन कर चुके हैं (ETV Bharat GFX)

बिना किसी खर्च के करते हैं यात्रा: ईटीवी भारत से बातचीत में सुंदरलाल ने बताया कि उनकी यह यात्रा एक साल पहले शुरू हुई थी, जब उनके मन में प्रभु भक्ति की तीव्र इच्छा ने उन्हें घर छोड़ने के लिए प्रेरित किया. वे बताते हैं, "मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी यात्रा पैदल करूंगा, लेकिन ईश्वर की कृपा से सब संभव हो रहा है. मेरी पत्नी, बेटा और बेटी घर पर हैं, लेकिन मैंने उनसे कोई आर्थिक मदद नहीं ली. यह यात्रा पूरी तरह भगवान के भरोसे है." सुंदरलाल के अनुसार, उनकी यात्रा की शुरुआत मध्यप्रदेश के स्थानीय मंदिरों से हुई, जहां से वे धीरे-धीरे उत्तर भारत की ओर बढ़े. रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन ने उन्हें नई ऊर्जा दी, जबकि काशी विश्वनाथ में गंगा स्नान ने उनकी भक्ति को और गहरा किया. उन्होंने बताया कि अयोध्या में वे कई दिनों तक रुके, जहां स्थानीय भक्तों ने उन्हें रामकथा सुनाई और भोजन की व्यवस्था की.

मथुरा से खाटू श्याम पैदल यात्रा: वर्तमान में सुंदरलाल मथुरा से राजस्थान के प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर की ओर पदयात्रा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि "खाटू श्याम जी के दर्शन के बाद मैं ओंकारेश्वर मंदिर जाऊंगा, और फिर रामेश्वरम की ओर बढ़ूंगा. उनकी योजना किसी तय सीमा तक सीमित नहीं है, वे कहते हैं कि जहां तक ईश्वर की इच्छा होगी, वे चलते रहेंगे. रोजाना 30 किलोमीटर की गति से चलते हुए उन्होंने अब तक की दूरी तय की है, जो उनकी उम्र को देखते हुए एक बड़ी उपलब्धि है. चिकित्सकीय दृष्टि से भी यह यात्रा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन सुंदरलाल का कहना है कि भक्ति ने उन्हें स्वस्थ और ऊर्जावान रखा है.

सुंदरलाल रोजाना करीब 30 किलोमीटर चलते हैं (ETV Bharat Bharatpur)

जज्बे की मिसाल बने सुंदरलाल: सुंदरलाल की यह कहानी न केवल लोगों को प्रेरित करती है, बल्कि सिखाती है कि जीवन में संकल्प और विश्वास कितना महत्वपूर्ण है. ऐसे समय में जब लोग आर्थिक चिंताओं में उलझे रहते हैं, सुंदरलाल जैसे व्यक्ति साबित करते हैं कि सच्ची भक्ति के आगे सब कुछ संभव है. उनकी यात्रा जारी है, और उम्मीद है कि वे और अधिक तीर्थों तक पहुंचकर अपनी भक्ति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे.

