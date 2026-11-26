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60 साल की नसीमा अपने हाथों से संवार रही हैं चार पीढ़ियों की विरासत, हल्द्वानी सरस मेले में छाया गुजरात की 'बांधनी' का जादू

60 साल की नसीमा ( ETV BHARAT )

हल्द्वानी: यदि आप पारंपरिक भारतीय परिधानों और खासकर गुजरात की विश्व प्रसिद्ध 'बांधनी' कारीगरी के शौकीन हैं, तो हल्द्वानी में आयोजित हो रहा सरस मेला आपके लिए एक खास सौगात लेकर आया है. मेले में गुजरात से आए मां-बेटे (नसीमा और जाकिर) का स्टॉल इन दिनों स्थानीय लोगों और खरीदारों के बीच आकर्षण का मुख्य केंद्र बना हुआ है.

60 की उम्र में भी कायम है हाथ का जादू: इस स्टॉल की सबसे बड़ी खासियत यहां मौजूद साड़ियों, सूट और दुपट्टों की शुद्ध हस्तनिर्मित (Handmade) कारीगरी है. इन बेहद बारीक और आकर्षक डिजाइनों को 60 वर्षीय बुजुर्ग कारीगर नसीमा आज भी अपने हाथों से गढ़ती हैं. उम्र के इस पड़ाव पर, जब आमतौर पर लोग आराम करने की सोचते हैं, नसीमा का अपनी कला के प्रति जुनून और समर्पण देखते ही बनता है. कड़ाके की ठंड के बावजूद वह गुजरात से हजारों किलोमीटर का सफर तय कर उत्तराखंड की देवभूमि हल्द्वानी पहुंची हैं, ताकि लोगों को असली और पारंपरिक बांधनी कला से रूबरू करा सकें.