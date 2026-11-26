60 साल की नसीमा अपने हाथों से संवार रही हैं चार पीढ़ियों की विरासत, हल्द्वानी सरस मेले में छाया गुजरात की 'बांधनी' का जादू
बांधनी की यह कला नसीमा के लिए महज रोजी-रोटी का जरिया नहीं, बल्कि उनके परिवार की 150 साल पुरानी अनमोल विरासत है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 26, 2026 at 5:06 PM IST
हल्द्वानी: यदि आप पारंपरिक भारतीय परिधानों और खासकर गुजरात की विश्व प्रसिद्ध 'बांधनी' कारीगरी के शौकीन हैं, तो हल्द्वानी में आयोजित हो रहा सरस मेला आपके लिए एक खास सौगात लेकर आया है. मेले में गुजरात से आए मां-बेटे (नसीमा और जाकिर) का स्टॉल इन दिनों स्थानीय लोगों और खरीदारों के बीच आकर्षण का मुख्य केंद्र बना हुआ है.
60 की उम्र में भी कायम है हाथ का जादू: इस स्टॉल की सबसे बड़ी खासियत यहां मौजूद साड़ियों, सूट और दुपट्टों की शुद्ध हस्तनिर्मित (Handmade) कारीगरी है. इन बेहद बारीक और आकर्षक डिजाइनों को 60 वर्षीय बुजुर्ग कारीगर नसीमा आज भी अपने हाथों से गढ़ती हैं. उम्र के इस पड़ाव पर, जब आमतौर पर लोग आराम करने की सोचते हैं, नसीमा का अपनी कला के प्रति जुनून और समर्पण देखते ही बनता है. कड़ाके की ठंड के बावजूद वह गुजरात से हजारों किलोमीटर का सफर तय कर उत्तराखंड की देवभूमि हल्द्वानी पहुंची हैं, ताकि लोगों को असली और पारंपरिक बांधनी कला से रूबरू करा सकें.
150 वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित है विरासत: बांधनी की यह कला नसीमा के लिए महज रोजी-रोटी का जरिया नहीं, बल्कि उनके परिवार की 150 साल पुरानी अनमोल विरासत है. नसीमा अपने परिवार की चौथी पीढ़ी हैं, जो इस पुश्तैनी हुनर को सहेज कर आगे बढ़ा रही हैं. कपड़े को छोटे-छोटे धागों से कसकर बांधने और फिर प्राकृतिक व पक्के रंगों में रंगने की यह प्रक्रिया बेहद धैर्य और समय मांगती है. नसीमा के हाथों की यही मेहनत और वर्षों का अनुभव हर एक कपड़े पर उभरने वाले बारीक बिंदुओं और सुंदर पैटर्न में साफ झलकता है.
मां के हुनर को बाजार दे रहे हैं बेटे जाकिर: इस पुश्तैनी कारोबार को आधुनिक समय के साथ कदम मिलाकर चलाने में नसीमा के बेटे जाकिर अहम भूमिका निभा रहे हैं. जाकिर न सिर्फ कच्चे माल और रंगों की व्यवस्था में मां का हाथ बंटाते हैं, बल्कि देश के अलग-अलग हिस्सों में लगने वाले मेलों के जरिए इस कला को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने का काम भी करते हैं.
हर बजट के लिए उपलब्ध हैं खास परिधान: जाकिर ने बताया कि हल्द्वानी के सरस मेले में हर वर्ग के ग्राहकों की पसंद और बजट को ध्यान में रखते हुए रेंज रखी गई है
- बांधनी साड़ियां: 1,000 रुपए से लेकर 3,000 रुपए तक की आकर्षक रेंज में उपलब्ध हैं.
- सूट पीस: 1,000 रुपए से 2,000 रुपए तक की कीमत में बेहतरीन डिजाइन मौजूद हैं.
- दुपट्टे: 200 रुपये से शुरू होकर 1,000 रुपये तक के खूबसूरत दुपट्टे खरीदारों को खूब भा रहे हैं.
शादियों के सीजन से जुड़ी हैं बड़ी उम्मीदें: मेले में मिल रहे रिस्पॉन्स से मां-बेटे दोनों काफी उत्साहित हैं. जाकिर के अनुसार, हल्द्वानी के लोगों में हैंडलूम और पारंपरिक परिधानों के प्रति अच्छी समझ है, जिसके चलते साड़ियों और दुपट्टों की सबसे ज्यादा मांग देखी जा रही है. उन्हें पूरी उम्मीद है कि आगामी शादी-विवाह के सीजन को देखते हुए आने वाले दिनों में बिक्री में और तेजी आएगी. यह स्टॉल न केवल उन्हें आर्थिक संबल दे रहा है, बल्कि एक राज्य की लोककला को दूसरे राज्य की संस्कृति से जोड़ने का काम भी कर रहा है.
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