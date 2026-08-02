शिवपुरी में बीएड-डीएड में एडमिशन के नाम पर 60 से ज्यादा छात्रों से ठगी, मामला दर्ज
शिवपुरी के पिछोर थाना क्षेत्र का मामला, डीएड-बीएड एडमिशन के नाम पर छात्रों से लाखों की ठगी. फीस लेकर फरार आरोपी पर धोखाधड़ी का केस.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 2, 2026 at 10:26 PM IST
शिवपुरी: पिछोर थाना क्षेत्र में डीएड और बीएड कोर्स में प्रवेश दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की कथित धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है. प्रवेश और फीस के नाम पर ठगे गए 60 से अधिक छात्र-छात्राएं एकजुट होकर पिछोर थाने पहुंचे. जहां इन छात्रों में आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर शिकायत दर्ज कराई. आरोपी के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
आरोपी मान्यता प्राप्त कॉलेजों के छात्रों को डीएड-बीएड में पक्का एडमिशन दिलाने का झांसा देता था
पुलिस को दिए आवेदन में पिछोर निवासी कृष्णा पुरोहित ने बताया कि आरोपी पिछोर के शिवपुरी रोड पर 'जीआईटीएम' (GITM) नाम से एक फर्जी या अनधिकृत कार्यालय संचालित करता था. वह खुद को विभिन्न मान्यता प्राप्त कॉलेजों से जुड़ा हुआ बताकर छात्रों को डीएड और बीएड में पक्का एडमिशन दिलाने का झांसा देता था. आरोपी ने अलग-अलग छात्र-छात्राओं से प्रवेश और कॉलेज फीस के नाम पर नकद एवं ऑनलाइन माध्यमों (यूपीआई/नेट बैंकिंग) से लाखों रुपये ऐंठ लिए.
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शिकायतकर्ता छात्रों के अनुसार फीस वसूलने के बाद जब एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करने और रसीद देने का समय आया, तो आरोपी प्रमोद शर्मा लगातार बहानेबाजी और टालमटोल करने लगा. काफी समय बीत जाने के बाद जब छात्रों को न तो एडमिशन मिला और न ही उनके रुपये वापस हुए, तब उन्हें ठगी का अहसास हुआ.
आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज
रविवार को 60 से अधिक पीड़ित छात्र-छात्राएं थाने पहुंचे. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की. पिछोर थाना प्रभारी नीतू सिंह अहिरवार के अनुसार "छात्रों के आवेदन पर आरोपी प्रमोद शर्मा के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. ठगी की कुल राशि का सही आकलन सभी पीड़ितों के बयानों और लेन-देन के रिकॉर्ड के आधार पर किया जा रहा है. आरोपी की तलाश और मामले की आगे की विवेचना जारी है.