यूपी 2027 चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल, इन 3 जिलों के 60 पुलिस इंस्पेक्टर इधर से उधर
पुलिस मुख्यालय (स्थापना शाखा) लखनऊ की तरफ से जारी किया गया आदेश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 8:33 AM IST
प्रयागराज: यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले ही पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है. प्रयागराज जोन के 3 जिलों के 60 पुलिस इंस्पेक्टरों को इधर से उधर किया गया है. एडीजी प्रयागराज जोन की ओर से जारी इस आदेश के बाद महकमे में हलचल मच गई है.
दरअसल, चुनाव आयोग की 'तीन साल की तैनाती' वाली नीति के तहत कानून व्यवस्था को प्रभावमुक्त रखने के लिए यह कदम उठाया गया है. आदेश के मुताबिक, एक ही जिले में तय सीमा से अधिक समय बिता चुके अधिकारियों को पद से हटाकर जोन के ही अन्य जनपदों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.
मुख्यालय से आया था फरमान
पुलिस मुख्यालय (स्थापना शाखा) लखनऊ की तरफ से 29 अक्टूबर को जारी निर्देश के आधार पर जोन कार्यालय ने 30 अक्टूबर को कार्ययोजना तय की थी. इसके बाद तीनों जिलों में तैनात अधिकारियों के सेवाकाल का रिकॉर्ड खंगालकर सूची को अंतिम रूप दिया गया.
किन पर लागू हुआ यह नियम?
आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत 31 मई 2027 की कटऑफ डेट तय की गई है. इस तारीख तक पिछले चार वर्षों में जिन निरीक्षकों का किसी एक जिले या विधानसभा क्षेत्र में तीन साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, अथवा जो पहले चुनावी प्रक्रिया के दौरान वहां पदस्थ रहे हों, उन्हें वहां से हटाना अनिवार्य था. इसका मकसद चुनाव के वक्त किसी भी तरह के स्थानीय प्रभाव या पक्षपात की संभावना को पूरी तरह समाप्त करना है.
किस जिले से कितने अधिकारी बदले
- प्रतापगढ़: जिले से कुल 21 निरीक्षकों का तबादला हुआ; इनमें से 15 को फतेहपुर और 6 को कौशाम्बी भेजा गया है.
- फतेहपुर: यहां से 25 निरीक्षकों को हटाया गया, जिनमें 21 को प्रतापगढ़ और 4 को कौशाम्बी में तैनाती मिली है.
- कौशाम्बी: इस जिले से 14 निरीक्षकों को बदला गया, जिनमें 7 को प्रतापगढ़ और 7 को फतेहपुर की कमान दी गई है.
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