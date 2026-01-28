तेजी से बिगड़ रहा है युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य, 35 से कम उम्र के 60 प्रतिशत मरीज; जानें वजह
युवावस्था में शुरू होने वाले मानसिक विकार, यदि जल्दी इलाज न किया जाए तो अक्सर जीवन भर बने रहते हैं.
Published : January 28, 2026 at 7:46 PM IST
नई दिल्ली: इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी के 77वें वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के मानसिक स्वास्थ्य की एक बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने आई, जहां प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने खुलासा किया कि भारत में लगभग 60% मानसिक विकार 35 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों में पाए जाते हैं. उच्च स्तरीय वैज्ञानिक विचार-विमर्श के दौरान साझा किए गए आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि भारत में मानसिक बीमारी अब जीवन के बाद के चरणों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि किशोरों और युवाओं को अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय में लोगों को भी तेजी से प्रभावित कर रही है. चार दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 28 से 31 जनवरी तक दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर से हजारों मनोचिकित्सक, चिकित्सक, शोधकर्ता और नीति निर्माता एक साथ आए हैं.
राष्ट्रीय सम्मेलन (एनसीप्स) 2026 में विशेषज्ञों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मानसिक विकार अक्सर कम उम्र में ही प्रकट हो जाते हैं, अक्सर किशोरावस्था या युवावस्था के दौरान इनकी शुरुआत की औसत आयु 19 से 20 वर्ष के बीच होती है. सम्मेलन में प्रस्तुत वैश्विक और भारतीय अध्ययनों ने एक गंभीर तस्वीर पेश की है. मॉलिक्यूलर साइकियाट्री पत्रिका में प्रकाशित एक बड़े पैमाने के अंतरराष्ट्रीय अध्ययन में 7 लाख से अधिक व्यक्तियों पर नज़र रखी गई, यह दिखाया गया है कि 34.6 प्रतिशत मानसिक विकार 14 वर्ष की आयु से पहले, 48.4 प्रतिशत 18 वर्ष की आयु से पहले और 62.5 प्रतिशत 25 वर्ष की आयु तक शुरू हो जाते हैं.
कम उम्र में ही पनपता है मानसिक विकार: ये निष्कर्ष बताते हैं कि अधिकांश रोगियों के लिए, मानसिक बीमारी वयस्कता से बहुत पहले शुरू हो जाती है और साइलेंट किलर की तरह करियर, रिश्तों और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है. विशेषज्ञों ने बताया कि 25 वर्ष की आयु तक, अटेंशन डेफिसिट ह्यपेरेक्टिविटी डिसऑर्डर (एडीएचडी), एंग्जायटी और खाने संबंधी विकारों के अधिकांश मामले सामने आ चुके होते हैं. डिप्रेशन, मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकार और व्यवहार संबंधी लत भी पहले की तुलना में कम उम्र में ही सामने आ रहे हैं. इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी ने चेतावनी दी है कि जब मानसिक विकार कम उम्र में शुरू होते हैं और अनुपचारित रहते हैं, तो वे अक्सर दीर्घकालिक हो जाते हैं, जिससे दीर्घकालिक विकलांगता और महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक लागतें उत्पन्न होती हैं.
लोगों में आत्महत्या तीसरा बड़ा कारण: एएनसीआईपीएस 2026 दिल्ली के ऑर्गनाइसिंग सेक्रेटरी और होप केयर इंडिया के निदेशक डॉ. दीपक रहेजा ने कहा कि ये आंकड़े तत्काल इलाज की मांग करते हैं. जब 60 प्रतिशत मानसिक विकार 35 वर्ष से कम आयु के लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य संकट हमारी सोच से कहीं पहले ही सामने आ रहा है. ये वे वर्ष हैं जब व्यक्ति पढ़ाई कर रहे होते हैं, अपना करियर बना रहे होते हैं और समाज में योगदान दे रहे होते हैं. शीघ्र पहचान, स्कूल और कॉलेज आधारित मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और इस कलंक को मिटाना अब वैकल्पिक नहीं रह गया हैं. यदि हम अपने राष्ट्र के भविष्य की रक्षा करना चाहते हैं तो ये आवश्यक हैं.
डिजिटल उपकरणों के उपयोग से बढ़ रहा मानसिक विकार: सम्मेलन के दौरान चर्चा किए गए आत्महत्या के आंकड़ों ने युवाओं की असुरक्षा को और भी उजागर किया. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, आत्महत्या अब 15 से 29 वर्ष की आयु के व्यक्तियों में मृत्यु का तीसरा सबसे बड़ा कारण है, जिससे युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ केवल एक नैदानिक चिंता का विषय नहीं बल्कि एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल बन गई हैं. विशेषज्ञों ने इस प्रवृत्ति को शैक्षणिक दबाव सामाजिक अलगाव, डिजिटल अतिउपयोग, मादक पदार्थों के सेवन और अनसुलझे भावनात्मक कष्टों के जटिल मिश्रण से जोड़ा है.
हाल के आंकड़ों से युवा वयस्कों में मनोवैज्ञानिक तनाव में भारी वृद्धि का भी पता चला है. अध्ययनों से संकेत मिलता है कि 2011 और 2021 के बीच 18 से 25 वर्ष की आयु के व्यक्तियों में बार-बार होने वाले मानसिक तनाव में 101.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. एएनसीआईपीएस के मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताया कि कोविड-19 महामारी, आर्थिक अनिश्चितता और बदलती सामाजिक संरचनाओं के संयोजन ने इस आयु वर्ग में तनाव, चिंता और अवसाद के लक्षणों को और भी तीव्र कर दिया है.
एएनसीआईपीएस 2026 की आयोजन समिति के अध्यक्ष और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज (इहबास) के पूर्व निदेशक डॉ. निमेश जी. देसाई ने कम उम्र में शुरू होने वाली मानसिक बीमारियों को नजरअंदाज करने के दीर्घकालिक परिणामों पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि डिजिटल उपकरणों का अत्यधिक उपयोग और वर्चुअल दुनिया पर निर्भरता भविष्य में मानसिक समस्याओं को और बढ़ाएगी.
भारत में बढ़ते मामलों का एक मुख्य कारण समय पर उपचार के प्रति जागरूकता की कमी है. समय पर निदान होने पर लगभग सभी मानसिक विकारों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है और मरीज सामान्य जीवन जी सकते हैं. युवावस्था में शुरू होने वाले मानसिक विकार, यदि जल्दी इलाज न किया जाए तो अक्सर जीवन भर बने रहते हैं. इसका प्रभाव न केवल व्यक्ति पर, बल्कि परिवारों, कार्यस्थलों और देश की समग्र उत्पादकता पर भी पड़ता है.
ये भी पढ़ें-