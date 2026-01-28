ETV Bharat / state

तेजी से बिगड़ रहा है युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य, 35 से कम उम्र के 60 प्रतिशत मरीज; जानें वजह

नई दिल्ली: इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी के 77वें वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के मानसिक स्वास्थ्य की एक बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने आई, जहां प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने खुलासा किया कि भारत में लगभग 60% मानसिक विकार 35 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों में पाए जाते हैं. उच्च स्तरीय वैज्ञानिक विचार-विमर्श के दौरान साझा किए गए आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि भारत में मानसिक बीमारी अब जीवन के बाद के चरणों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि किशोरों और युवाओं को अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय में लोगों को भी तेजी से प्रभावित कर रही है. चार दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 28 से 31 जनवरी तक दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर से हजारों मनोचिकित्सक, चिकित्सक, शोधकर्ता और नीति निर्माता एक साथ आए हैं.

राष्ट्रीय सम्मेलन (एनसीप्स) 2026 में विशेषज्ञों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मानसिक विकार अक्सर कम उम्र में ही प्रकट हो जाते हैं, अक्सर किशोरावस्था या युवावस्था के दौरान इनकी शुरुआत की औसत आयु 19 से 20 वर्ष के बीच होती है. सम्मेलन में प्रस्तुत वैश्विक और भारतीय अध्ययनों ने एक गंभीर तस्वीर पेश की है. मॉलिक्यूलर साइकियाट्री पत्रिका में प्रकाशित एक बड़े पैमाने के अंतरराष्ट्रीय अध्ययन में 7 लाख से अधिक व्यक्तियों पर नज़र रखी गई, यह दिखाया गया है कि 34.6 प्रतिशत मानसिक विकार 14 वर्ष की आयु से पहले, 48.4 प्रतिशत 18 वर्ष की आयु से पहले और 62.5 प्रतिशत 25 वर्ष की आयु तक शुरू हो जाते हैं.

डॉक्टर दीपक रहेजा, मनोरोग विशेषज्ञ (ETV Bharat)

कम उम्र में ही पनपता है मानसिक विकार: ये निष्कर्ष बताते हैं कि अधिकांश रोगियों के लिए, मानसिक बीमारी वयस्कता से बहुत पहले शुरू हो जाती है और साइलेंट किलर की तरह करियर, रिश्तों और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है. विशेषज्ञों ने बताया कि 25 वर्ष की आयु तक, अटेंशन डेफिसिट ह्यपेरेक्टिविटी डिसऑर्डर (एडीएचडी), एंग्जायटी और खाने संबंधी विकारों के अधिकांश मामले सामने आ चुके होते हैं. डिप्रेशन, मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकार और व्यवहार संबंधी लत भी पहले की तुलना में कम उम्र में ही सामने आ रहे हैं. इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी ने चेतावनी दी है कि जब मानसिक विकार कम उम्र में शुरू होते हैं और अनुपचारित रहते हैं, तो वे अक्सर दीर्घकालिक हो जाते हैं, जिससे दीर्घकालिक विकलांगता और महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक लागतें उत्पन्न होती हैं.

लोगों में आत्महत्या तीसरा बड़ा कारण: एएनसीआईपीएस 2026 दिल्ली के ऑर्गनाइसिंग सेक्रेटरी और होप केयर इंडिया के निदेशक डॉ. दीपक रहेजा ने कहा कि ये आंकड़े तत्काल इलाज की मांग करते हैं. जब 60 प्रतिशत मानसिक विकार 35 वर्ष से कम आयु के लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य संकट हमारी सोच से कहीं पहले ही सामने आ रहा है. ये वे वर्ष हैं जब व्यक्ति पढ़ाई कर रहे होते हैं, अपना करियर बना रहे होते हैं और समाज में योगदान दे रहे होते हैं. शीघ्र पहचान, स्कूल और कॉलेज आधारित मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और इस कलंक को मिटाना अब वैकल्पिक नहीं रह गया हैं. यदि हम अपने राष्ट्र के भविष्य की रक्षा करना चाहते हैं तो ये आवश्यक हैं.