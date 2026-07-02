106 करोड़ के 60% काम अधूरे, विभाग का दावा सभी 197 बांध सुरक्षित, अलर्ट पर फ्लड सेल
भरतपुर और डीग में बांधों के रखरखाव का 60 फीसदी काम अटका पड़ा है.
Published : July 2, 2026 at 8:53 AM IST
भरतपुर : जल संसाधन विभाग का दावा है कि भरतपुर और डीग जिले के सभी 197 बांध पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी पूरी कर ली गई है. लेकिन विभागीय दस्तावेज बताते हैं कि गत वर्ष दोनों जिलों के बांधों, नहरों और जल संरचनाओं के रखरखाव एवं सुदृढ़ीकरण के लिए स्वीकृत 106 करोड़ रुपये के कार्यों में अब तक महज 40 प्रतिशत काम ही पूरा हो पाया है, जबकि करीब 60 प्रतिशत कार्य अभी भी अधूरे हैं. ऐसे में मानसून से ठीक पहले अधूरे विकास कार्य और विभाग की तैयारियों के दावों के बीच बड़ा विरोधाभास सामने आया है. फिर भी जिम्मेदारों का कहना है कि अधूरे निर्माण कार्यों का बांधों की सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
मानसून से पहले सभी प्रमुख बांधों के रेगुलेटरों (मोरियों) की ऑयलिंग-ग्रीसिंग कर उन्हें संचालन योग्य बना दिया गया है. जरूरत वाले स्थानों पर सैंडबैग (कट्टों) का पर्याप्त स्टॉक रखा गया है और 15 जून से केंद्रीय फ्लड सेल लगातार सक्रिय है. जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता बने सिंह ने बताया कि इस बार मानसून की तैयारियां इसलिए भी अलग हैं क्योंकि पहली बार दोनों जिलों के सभी 197 बांधों की जिम्मेदारी पूरी तरह जल संसाधन विभाग के पास है. पहले इनमें से 156 बांध पंचायती राज विभाग के अधीन थे, जिन्हें पिछले वर्ष बजट घोषणा के बाद विभाग को हस्तांतरित किया गया. अब 41 पुराने और 156 हस्तांतरित बांधों सहित सभी बांधों का संचालन, रखरखाव और निगरानी एक ही एजेंसी कर रही है.
इसे भी पढे़ं: राजस्थान में मानसून की दस्तक से पहले मौसम मेहरबान, 27 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट...जानिए मेवाड़ की स्थिति
106 करोड़ मंजूर, 60 प्रतिशत काम अब भी बाकी : बने सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष भरतपुर और डीग जिले के बांधों, नहरों, तटबंधों और जल संरचनाओं के रख रखाव एवं सुदृढ़ीकरण के लिए करीब 106 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे. इन कार्यों में नहरों की मरम्मत, बांधों की मजबूती, तटबंधों का संरक्षण, जल निकासी व्यवस्था और अन्य संरचनात्मक सुधार शामिल हैं. मानसून शुरू होने से पहले इन कार्यों में से केवल करीब 40 प्रतिशत काम ही पूरे हो सके हैं, जबकि 60 प्रतिशत कार्य अब भी अधूरे हैं, जिन पर काम चल रहा है.
करीब 68 हजार हेक्टेयर कृषि क्षेत्र इन बांधों पर निर्भर : भरतपुर और डीग जिले में कुल 197 बांध हैं, जिनकी कुल जल भंडारण क्षमता 7,910.25 एमसीएफटी और सिंचित क्षेत्र 68,249.74 हेक्टेयरहै. भरतपुर जिले में 153 तथा डीग में 44 बांध हैं.
तीन प्रमुख परियोजनाओं पर विशेष निगरानी : विभाग ने पीकरी पुनर्भरण बांध, बारैठा मध्यम सिंचाई परियोजना और अजान अपर डाइवर्जन बांध को सबसे संवेदनशील परियोजनाओं में शामिल किया है. पीकरी पुनर्भरण परियोजना से 10,467 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होता है. बारैठा बांध की क्षमता 1860 एमसीएफटी है और वर्तमान में इसमें 920 एमसीएफटी पानी मौजूद है. यही बांध भरतपुर शहर की पेयजल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत भी है. अजान अपर डाइवर्जन बांध की क्षमता 725.32 एमसीएफटी है तथा इससे 1,497 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होता है. बारैठा, अजान, खानवा, चिकसाना और सीवला जैसे प्रमुख बांधों के रेगुलेटरों की विशेष मरम्मत और परीक्षण किया गया है. एस ई बने सिंह ने स्वीकार किया है कि बयाना और वैर क्षेत्र के एक-दो बांधों में क्षति है. इनके लिए अतिरिक्त बजट की मांग की गई है. राशि स्वीकृत होने के बाद इनकी मरम्मत कराई जाएगी. बाकी सभी बांधों को विभाग सुरक्षित स्थिति में बता रहा है.
इसे भी पढे़ं: मानसून की आपदा के लिए सिविल डिफेंस की टीम तैयार, 21 जवानों के भरोसे जयपुर की सुरक्षा
एक नजर में भरतपुर के बांधों की स्थिति :-
- कुल बांध : 197
- जल संसाधन विभाग के पुराने बांध : 41
- पंचायती राज से हस्तांतरित : 156
- कुल जल भंडारण क्षमता : 7,910.25 एमसीएफटी
- कुल सिंचित क्षेत्र : 68,249.74 हेक्टेयर
- बारैठा बांध में वर्तमान जल : 920 एमसीएफटी
- गत वर्ष स्वीकृत रखरखाव कार्य : 106 करोड़ रुपये
- पूर्ण कार्य : करीब 40%
- फ्लड सेल सक्रिय : 15 जून से