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पंचकूला मेयर के घर में निजी काम करते हैं निगम के 60 कर्मचारी, आईएनएलडी नेता मनोज अग्रवाल ने लगाए गंभीर आरोप, मेयर का पलटवार

मानहानि संबंधी नोटिस नहीं मिला: मनोज अग्रवाल और पंचकूला निवासी एक सेवानिवृत बुजुर्ग बीएल टंडन ने चंद दिनों पूर्व मेयर श्याम लाल बंसल पर सड़कों की रिकारपेटिंग की आड़ में निगम से दो सौ करोड़ रुपये के कथित घोटाले के आरोप लगाए थे. वहीं, मेयर ने कहा है कि "नगर निगम के गठन के बाद से आज तक 35-40 करोड़ के टेंडर ही लगे हैं. ऐसे में दो सौ करोड़ रुपये के घोटाले का सवाल ही पैदा नहीं होता." वहीं, इस मामले में मेयर ने उनपर आरोप लगाने वाले मनोज और बीएल टंडन को मानहानि संबंधी कानूनी नोटिस भेजे हैं. लेकिन इनेलो नेता मनोज अग्रवाल ने कहा कि "उन्हें इस संबंध में कोई नोटिस नहीं मिला है. यदि कोई नोटिस मिलता है तो वह जवाब देंगे. जबकि मेयर श्याम लाल बंसल ने बताया कि मनोज अग्रवाल की ओर से नोटिस प्राप्त किया गया है."

निजी काम में लगे कर्मचारियों की फोटो: ईटीवी भारत ने इनेलो नेता मनोज अग्रवाल से उनके आरोपों की सच्चाई जानने के लिए बातचीत की. मनोज ने आरोप लगाए कि "निगम के साठ कर्मचारी रोजाना निगम कार्यालय में या तो अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करते या फिर सुबह उपस्थिति दर्ज करने के बाद अधिकारियों के घरों पर उनके निजी कामकाज करने निकल जाते हैं." उन्होंने दावा किया कि "इन साठ कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति भी दर्ज नहीं की जाती. लेकिन इन आरोपों का आधार क्या है, जब उनसे यह सवाल किया गया तो उन्होंने उनके पास कुछ तस्वीरें होने का दावा किया." मनोज अग्रवाल ने कहा कि "वह आगामी एक-दो दिन में इन तस्वीरों को सार्वजिनक करेंगे. इन तस्वीरों से स्पष्ट रूप से पता चल सकेगा कि निगम के कर्मचारी सुबह कार्यालय से निकलने के बाद अधिकारियों के घरों पर उनके निजी काम करने आ-जा रहे हैं." इन कर्मचारियों में ड्राईवर, बेलदार, सफाई कर्मचारी व अन्य बताए."

पंचकूला: जिला पंचकूला के नगर निगम से जुड़े मामले बीते कई दिन से चर्चाओं का केंद्र बने हैं. इंडियन नेशनल लोकदल (आएनएलडी) के वरिष्ठ नेता मनोज अग्रवाल ने बीते दिनों पंचकूला के मेयर श्याम लाल बंसल पर सड़कों की रिकारपेटिंग की आड़ में निगम से दो सौ करोड़े रुपये का घोटाला करने के आरोप लगाए थे. लेकिन अब उन्होंने पंचकूला नगर निगम पर दूसरा बड़ा आरोप लगाया है. मनोज अग्रवाल ने दावा किया है कि "निगम के करीब साठ कर्मचारियों को प्रशासनिक और निगम के अधिकारियों के घरों और उनके अपने कार्यालयों में निजी कामकाज में लगाया गया है. इस संबंध में ईटीवी भारत ने मनोज अग्रवाल और मेयर श्याम लाल बंसल से बातचीत की."

नगर निगम चुनाव की हार हजम नहीं हुई: मेयर श्याम लाल बंसल ने इनेलो नेता मनोज अग्रवाल के आरोपों का जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि "मनोज को नगर निगम के चुनावों में मिली हार हजम नहीं हो रही." उन्होंने कहा कि "निगम चुनावों में नोटा का करीब 1400 वोट पड़े और मनोज को महज 2300 वोट ही पड़े थे." उन्होंने कहा कि "मनोज का साथ तो खुद उनके लोगों ने भी नहीं दिया, क्योंकि उनके साथ के लोगों के वोट भी उन्हें पड़े हैं. मेयर ने कहा कि वह तो नेता भी नहीं बन सके, बावजूद इसके चुनाव जीतने का सपना देख रहे हैं. मेयर ने कहा कि मनोज वर्षों से पंचकूला में रह रहे हैं तो फिर आज से पहले वह कुछ क्यों नहीं बोले. एक चुनाव में जमानत जब्त करवाकर नेता बनकर घूम रहे हैं."

इनेलो का काम देश को बर्बाद करना: मेयर श्याम लाल बंसल ने कहा कि "इनेलो का एक ही धर्म है कि काम करते को रोकते रहो और देश को बर्बाद करो." उन्होंने कहा यही कारण है कि पूरे हरियाणा में इनेलो की केवल दो सीटों पर ही जीत हुई और वह भी परिवार के सदस्यों की. इसके अलावा कई जगहों पर जमानत तक जब्त हुई. ऐसा ही हाल मनोज अग्रवाल का पंचकूला निगम चुनावों में हुआ, जिन्हें करीब 2200-2300 वोट पड़ी. जबकि इतनी वोट तो आजाद उम्मीदवार को ही पड़ जाती हैं. यहां तक कि नोटा को 1400 वोट पड़ी हैं. मेयर ने कहा कि मनोज बिना सुबूत और साक्ष्यों के आरोप लगा रहे हैं. लेकिन उन्हें इस मामले में सुबूत देने पड़ेंगे."

मेयर बोले- निगम का कामकाज चलाना जरूरी: मेयर श्याम लाल बंसल ने कहा कि "नगर निगम, पंचकूला सेक्टरों से गंदगी हटाकर उन्हें सुंदर बनाए रखने का कामकाज युद्धस्तर पर जारी रखे हुए है." उन्होंने कहा कि "यदि निगम के पास बीस गाड़ियों पर ड्राइवर हैं लेकिन चालकों की संख्या पंद्रह होगी तो निजी ड्राइवरों का सहयोग लेकर उन्हें तनख्वाह दी जाती है. हेल्पर से ड्राइवर बने कर्मचारियों से भी ड्यूटी ली जाएगी." उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि "यदि किसी सफाई कर्मचारी को लिखना आता है और डायरी मेंटेंन करने वाले कर्मचारी के छुट्‌टी पर होने के दौरान उसे डायरी की ड्यूटी दे दी जाए तो इसमें कोई लापरवाही या चोरी नहीं है." मेयर ने कहा कि "यदि नगर निगम में एक सौ कर्मचारी हैं तो उनसे ही काम लिया जा रहा है."

सुबूत दें तो कार्रवाई होगी: मेयर श्याम लाल बंसल ने कहा कि "आधरहीन आरोप लगाने का कोई फायदा नहीं है. यदि मनोज अग्रवाल के पास कोई सुबूत या साक्ष्य हों तो वह उन्हें दिखा दें या निगम कमिश्नर हो दिखा दें. मामले की जांच की जाएगी और यदि कोई कर्मचारी गलत करता पाया जाता है या फिर कोई अधिकारी उनसे निजी काम करवाते हुए पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी." मेयर ने कहा कि "मनोज अग्रवाल महज निगम को जानबूझ कर बदनाम कर रहे हैं. क्योंकि वह चुनावों में अपनी जमानत जब्त होने का दुख हजम नहीं कर पा रहे हैं." मेयर ने कहा कि "मनोज अग्रवाल अपनी खिल्ली स्वयं उड़वा रहे हैं और उन्हें इस बारे में सोच-विचार करना चाहिए."