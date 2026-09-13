सरकारी गेहूं क्रय में 60 लाख रूपये का घोटाला; 220 मैट्रिक टन गेहूं गायब, 1 अरेस्ट
दोनों केंद्रों पर कुल मिलाकर 59 लाख 59 हजार 302 रुपये 20 पैसे के सरकारी धन का हेरफेर आंका गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 13, 2026 at 3:45 PM IST
बलरामपुर: जिले के दो गेहूं क्रय केंद्र पर करीब 60 लाख रूपये के गबन का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. प्रादेशिक को-ऑपरेटिव फेडरेशन (पीसीएफ) के दो क्रय केंद्रों में करीब 60 लाख रूपये कीमत का 228.764 मीट्रिक टन सरकारी गेहूं स्टॉक से गायब मिलने पर क्रय केंद्र प्रभारी सहित दो अधिकारियों पर केस दर्ज कराया गया है. तुलसीपुर थाना की पुलिस ने प्रभारी सचिव को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि एक अन्य आरोपी अधिकारी फरार है.
पुलिस ने रविवार को बताया कि पीसीएफ के जिला प्रबंधक अश्वनी शुक्ला ने तुलसीपुर थाने में लिखित तहरीर दी. 11 सितंबर 2026 को जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी गोविंद कुमार उपाध्याय, सहायक आयुक्त सहकारिता अजय कुमार मौर्य और अपर जिला सहकारी अधिकारी देवेंद्र प्रताप अग्रहरि की संयुक्त टीम ने बी-पैक्स तुलसीपुर के नचौरा-नचौरा और कौवापुर गेहूं क्रय केंद्रों पर औचक छापा मारा.
स्थलीय जांच के दौरान अधिकारियों ने पाया कि नचौरा केंद्र पर साल 2026-27 के दौरान कुल 420.87 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद दर्ज थी, जिसमें से 353.759 मीट्रिक टन अनाज भारतीय खाद्य निगम को सम्प्रदान किया गया था.
रिकॉर्ड के अनुसार शेष 67.111 मीट्रिक टन गेहूं गोदाम में मौजूद होना चाहिए था, किंतु जांच टीम को गोदाम की चाबी तक मुहैया नहीं कराई गई और खिड़कियों से देखने पर समूचा गोदाम खाली मिला.
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार कौवापुर केंद्र के अभिलेखों में 322.600 मीट्रिक टन खरीद के सापेक्ष महज 160.947 मीट्रिक टन गेहूं ही एफसीआई को भेजा गया था. यहां के गोदाम में शेष 161.653 मीट्रिक टन गेहूं का सुरक्षित भंडारण होना चाहिए था, लेकिन मौके पर अनाज का भौतिक स्टॉक शून्य दर्ज किया गया. न्यूनतम समर्थन मूल्य 2605 रुपये प्रति क्विंटल की दर से दोनों केंद्रों पर कुल मिलाकर 59 लाख 59 हजार 302 रुपये 20 पैसे के सरकारी धन का हेरफेर आंका गया है.
पुलिस अधीक्षक मार्तण्ड प्रकाश सिंह ने रविवार को बताया कि पीसीएफ जिला प्रबंधक की तहरीर पर प्रभारी सचिव प्रकाश सिंह और केंद्र प्रभारी महेन्द्र मणि तिवारी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर प्रभारी सचिव प्रकाश सिंह को अरेस्ट किया गया है. उन्होंने बताया कि एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है.
ये भी पढ़ें- मेरठ के कोटला बाजार में छापा; 450 किलो अवैध पटाखों की खेप बरामद, हिरासत में आरोपी