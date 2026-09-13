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सरकारी गेहूं क्रय में 60 लाख रूपये का घोटाला; 220 मैट्रिक टन गेहूं गायब, 1 अरेस्ट

बलरामपुर: जिले के दो गेहूं क्रय केंद्र पर करीब 60 लाख रूपये के गबन का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. प्रादेशिक को-ऑपरेटिव फेडरेशन (पीसीएफ) के दो क्रय केंद्रों में करीब 60 लाख रूपये कीमत का 228.764 मीट्रिक टन सरकारी गेहूं स्टॉक से गायब मिलने पर क्रय केंद्र प्रभारी सहित दो अधिकारियों पर केस दर्ज कराया गया है. तुलसीपुर थाना की पुलिस ने प्रभारी सचिव को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि एक अन्य आरोपी अधिकारी फरार है.

पुलिस ने रविवार को बताया कि पीसीएफ के जिला प्रबंधक अश्वनी शुक्ला ने तुलसीपुर थाने में लिखित तहरीर दी. 11 सितंबर 2026 को जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी गोविंद कुमार उपाध्याय, सहायक आयुक्त सहकारिता अजय कुमार मौर्य और अपर जिला सहकारी अधिकारी देवेंद्र प्रताप अग्रहरि की संयुक्त टीम ने बी-पैक्स तुलसीपुर के नचौरा-नचौरा और कौवापुर गेहूं क्रय केंद्रों पर औचक छापा मारा.

स्थलीय जांच के दौरान अधिकारियों ने पाया कि नचौरा केंद्र पर साल 2026-27 के दौरान कुल 420.87 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद दर्ज थी, जिसमें से 353.759 मीट्रिक टन अनाज भारतीय खाद्य निगम को सम्प्रदान किया गया था.