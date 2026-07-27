हाईकोर्ट ने बस ऑपरेटरों की याचिका खारिज की, कहा- यमुना एक्सप्रेस-वे पर 60 किमी/घंटा की गति सीमा वैध
कोर्ट ने कहा कि धारा 112(2) राज्य सरकार को सार्वजनिक सुरक्षा के हित में सड़क-विशिष्ट स्पीड लिमिट तय करने का अधिकार देती है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 10:17 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यमुना एक्सप्रेस-वे पर स्टेज कैरिज बसों के लिए निर्धारित 60 किमी/घंटा की गति सीमा को वैध ठहराते हुए ओवरस्पीडिंग और ई-चालानों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी को किसी विशेष सड़क के लिए केंद्र सरकार द्वारा तय अधिकतम सीमा से कम स्पीड लिमिट निर्धारित करने का अधिकार है.
न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि केंद्र सरकार की 6 अप्रैल 2018 की अधिसूचना, जिसमें एक्सेस-कंट्रोल्ड एक्सप्रेस-वे पर कुछ वाहनों के लिए 100 किमी/घंटा की अधिकतम गति तय की गई है, प्रत्येक वाहन को हर एक्सप्रेसवे पर उसी गति से चलने का अधिकार नहीं देती.
याचिकाकर्ता बस ऑपरेटरों का कहना था कि 100 किमी/घंटा की केंद्रीय सीमा के बावजूद 60 किमी/घंटा की सीमा लागू कर ई-चालान जारी करना अवैध है. वहीं, राज्य सरकार ने दलील दी कि यह सीमा सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखकर सक्षम प्राधिकारी ने तय की है.
कोर्ट ने कहा कि धारा 112(2) राज्य सरकार को सार्वजनिक सुरक्षा के हित में सड़क-विशिष्ट स्पीड लिमिट तय करने का अधिकार देती है. साथ ही, यदि किसी विशेष ई-चालान में कानूनी त्रुटि हो तो संबंधित व्यक्ति वैधानिक उपाय अपना सकता है, लेकिन भविष्य के सभी ई-चालानों पर रोक नहीं लगाई जा सकती. इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी.
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