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हाईकोर्ट ने बस ऑपरेटरों की याचिका खारिज की, कहा- यमुना एक्सप्रेस-वे पर 60 किमी/घंटा की गति सीमा वैध

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यमुना एक्सप्रेस-वे पर स्टेज कैरिज बसों के लिए निर्धारित 60 किमी/घंटा की गति सीमा को वैध ठहराते हुए ओवरस्पीडिंग और ई-चालानों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी को किसी विशेष सड़क के लिए केंद्र सरकार द्वारा तय अधिकतम सीमा से कम स्पीड लिमिट निर्धारित करने का अधिकार है.

न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि केंद्र सरकार की 6 अप्रैल 2018 की अधिसूचना, जिसमें एक्सेस-कंट्रोल्ड एक्सप्रेस-वे पर कुछ वाहनों के लिए 100 किमी/घंटा की अधिकतम गति तय की गई है, प्रत्येक वाहन को हर एक्सप्रेसवे पर उसी गति से चलने का अधिकार नहीं देती.

याचिकाकर्ता बस ऑपरेटरों का कहना था कि 100 किमी/घंटा की केंद्रीय सीमा के बावजूद 60 किमी/घंटा की सीमा लागू कर ई-चालान जारी करना अवैध है. वहीं, राज्य सरकार ने दलील दी कि यह सीमा सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखकर सक्षम प्राधिकारी ने तय की है.