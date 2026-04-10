कानपुर में 'ब्लैक हॉक' का पहरा: दंगाइयों की खैर नहीं, 60 जांबाज कमांडो संवेदनशील इलाकों में तैनात
ब्लैक हॉक टीम को मौके पर हालात देखकर फैसला लेने की दी गई है छूट, अपराधियों में डर का माहौल
कानपुर: कानपुर में सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए पुलिस ने एक खास टीम बनाई है, जिसे ब्लैक हॉक नाम दिया गया है. काले रंग के मजबूत सुरक्षा कवच पहने 60 प्रशिक्षित जवानों को शहर के भीड़भाड़ और संवेदनशील इलाकों में तैनात किया गया है. इस टीम का काम दंगा, मारपीट या किसी भी अचानक आई मुसीबत के समय तुरंत मौके पर पहुंचकर हालात को संभालना है.
दरअसल, कानपुर जैसे बड़े शहर में छोटी-छोटी बातें कभी-कभी बड़ा रूप ले लेती हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए इस क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) को तैयार किया गया है. इन जवानों को भीड़ को काबू करने और उपद्रवियों को पकड़ने की खास ट्रेनिंग दी गई है. इनके पास आधुनिक सुरक्षा उपकरण हैं, जो पत्थरबाजी या हमले के दौरान तुरंत एक्शन लेंगे.
ब्लैक हॉक टीम कहां होगी तैनात
अपर पुलिस आयुक्त डॉ. विपिन ताडा ने कहा कि कानपुर में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए हमने करीब 60 पुलिसकर्मियों की एक विशेष टीम तैयार की है, जिसे ब्लैक हॉक नाम दिया गया है. इस टीम को दंगा रोकने वाले आधुनिक हथियार और सामान दिए गए हैं और इन्हें चलाने की अच्छी ट्रेनिंग भी दी गई है. जहां कहीं भी भीड़ बेकाबू होगी या हालात बिगड़ेंगे, वहां इस टीम को तैनात किया जाएगा. अपर पुलिस आयुक्त ने हथियारों और गश्त के बारे में बताया कि ब्लैक हॉक टीम के लिए खास तौर पर दंगा नियंत्रण के नए उपकरण खरीदे गए हैं. जवानों को सिखाया गया है कि कानून के दायरे में रहकर इन उपकरणों का इस्तेमाल कैसे करना है. ये जवान हर रोज अलग-अलग इलाकों में लोकल पुलिस के साथ पैदल गश्त कर रहे हैं, ताकि किसी भी इमरजेंसी के लिए ये हमेशा तैयार रहें.
उपद्रवियों पर सख्ती, जनता को सुरक्षा
पुलिस का कहना है कि ब्लैक हॉक टीम को मौके पर हालात देखकर फैसला लेने की छूट दी गई है. अगर कहीं आगजनी या तोड़फोड़ होती है, तो यह टीम रबर की गोली, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल कर सकेगी. पुलिस कम से कम बल का प्रयोग करेगी, लेकिन माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
अपराधियों में डर का माहौल
अभी यह टीम ट्रायल के तौर पर काम कर रही है और शहर के खास इलाकों में रूट मार्च कर रही है. इसका मकसद अपराधियों के मन में डर पैदा करना और आम जनता को यह भरोसा दिलाना है कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है. अधिकारियों का मानना है कि इस नई टीम के आने से शहर में शांति बनाए रखने में काफी मदद मिलेगी.
ये भी पढ़ें- कानपुर में BJP नेता पर दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का आरोप; पीड़िता की मां ने दर्ज कराई शिकायत