क्या आपके दांत भी टेढ़े-मेढ़े हैं? KGMU में सस्ते इलाज की सुविधा; जानें कितना आएगा खर्च
ऑर्थोडांटिक्स विभाग की डॉ. अल्का सिंह ने बताया कि पिछले 4-5 वर्षों में जागरूकता तेजी से बढ़ी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 2, 2025 at 1:54 PM IST
लखनऊ: किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) के दंत चिकित्सा विभाग में रोजाना 60 से 70 मरीज ऑर्थोडांटिक सर्जरी के लिए पहुंचते हैं. इनमें से 90 प्रतिशत मरीज वह हैं, जिनकी उम्र 10-20 वर्ष के बीच है. डॉक्टर्स का मानना है, कि पहले लोग आड़े-तिरछे दांतों को प्राकृतिक मानकर इलाज से कतराते थे, लेकिन अब माता-पिता और बच्चों में भी जागरुकता बढ़ी है.
ऑर्थोडांटिक्स विभाग की डॉ. अल्का सिंह ने बताया कि पिछले 4-5 वर्षों में जागरूकता तेजी से बढ़ी है. पहले ग्रामीण क्षेत्रों और शहरों में भी कई लोगों को यह पता नहीं था, कि दांतों के टेढ़े-मेढ़े होने का इलाज मौजूद है. सोशल मीडिया, टीवी और इंटरनेट ने जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. अब लोग दांतों की बनावट को केवल स्वास्थ्य से नहीं बल्कि चेहरे की सुंदरता और आत्मविश्वास से भी जोड़कर देखते हैं.
मुस्कान और लुक पर असर: डॉ. दीप्ति शास्त्री ने बताया कि दांत टेढ़े-मेढ़े होने पर इनमें ब्रैकेट लगाए जाते हैं. यह स्टेनलेस स्टील, सेरेमिक या प्लास्टिक के होते हैं. ब्रैकेट में एक पतली धातु की तार लगाई जाती है. यह धीरे-धीरे दांतों को उनकी सही पोजीशन में ले आती है.
यह उपचार आमतौर पर सीवियर केस में किया जाता है. ब्रैकेट लगभग दो साल तक लगे रहते हैं, लेकिन हर महीने वायर बदली जाती है. केजीएमयू में इस इलाज का खर्च लगभग 7-8 हजार तक है. यह उपचार न केवल दांतों की व्यवस्था सुधारता है, बल्कि जबड़े के शेप, मुस्कान और चेहरे के लुक को भी बदल देता है.
चार चरणों में होता है इलाज
- प्रीवेंटिव: इसमें बच्चों की गलत आदतें जैसे अंगूठा चूसना, मुंह से सांस लेना इत्यादि रोककर भविष्य की समस्याओं को टाला जाता है.
- इंटरसेप्टिक: समस्या शुरुआती अवस्था में ही पकड़कर उसका समय पर सुधार किया जाता है.
- करेक्टिव: दातों की वास्तविक गड़बड़ी को ठीक करने के लिए ब्रेकेट, प्लेट आदि लगाए जाते हैं.
- सर्जिकल: जबड़े की गंभीर सरचनात्मक समस्याओं में सर्जरी की जाती है, लेकिन आज भी लोग इसे लेकर झिझकते हैं.
लिंगुअल ऑर्थोडांटिक्स: उन्होंने कहा कि ऐसे युवा जो अपनी मुस्कान को लेकर अधिक संवेदनशील होते हैं और सामने से ब्रैकेट दिखना पसंद नहीं करते. उनके लिए लिंगुअल ऑर्थोडांटिक्स विकसित किया गया है. इसमें ब्रेकेट दांतों के पीछे की ओर लगाए जाते हैं.
बाहर से देखने पर तार और ब्रैकेट बिल्कुल दिखाई नहीं देते. डॉ. अल्का ने बताया कि लिंगुअल ब्रैकेट लगाना, सफाई करना कठिन होता है. कुल मिलाकर यह तकनीक बहुत सफल नहीं मानी जाती.
रिमूवेबल प्लेट बेहतर विकल्प: डॉ. अल्का ने बताया कि रिमूवेबल ऑर्थोडांटिक प्लेट का उपयोग उन मामलों में किया जाता है, जहां दांतों की गड़बड़ी कम होती है. इसमें विशेष प्लैट दांतों पर लगाई जाती है. इसे मरीज खुद पहन सकता है और आवश्यकता पड़ने पर हटा भी सकता है.
यह हल्के दबाव से दांतों की दिशा को सुधारती है. इसका खर्च मात्र 500 के आसपास आता है, इसलिए यह आर्थिक रूप से भी आसान विकल्प है. छोटे बच्चों में यह तरीका ज्यादा प्रभावी माना जाता है, क्योंकि उनकी हड्डियां विकसित हो रही होती हैं.
फंक्शनल ऑर्थोडांटिक्स भी है विकल्प: वह बताती हैं, कि कुछ बच्चों में समस्या केवल दांतों की नहीं, बल्कि जबड़े की स्थिति भी आने-पीछे होती है. ऐसे मामलों में फंक्शनल उपकरणों के माध्यम से जॉ लाइन को उचित स्थिति में लाया जाता है. कभी-कभी इसके लिए छोटे ऑपरेशन की भी आवश्यकता पड़ती है. यह तरीका चेहरे की प्रोफाइल को संतुलित बनाने में मदद करती है.
यह भी पढ़ें: डिप्टी सीएम बोले- 2047 के विजन को साकार कर रही सरकार, 14 अस्पतालों में आधुनिक उपकरण लगेंगे