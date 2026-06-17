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गूगल बॉय भी फेल! 6 साल के युवान ने सेकंडों में सुनाई पूरी पीरियॉडिक टेबल, 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज

6 साल के युवान ने सेकंडों में सुनाई पूरी पीरियॉडिक टेबल, 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज ( Photo Credit; ETV Bharat )

दरअसल, वाराणसी के रामनगर कोदोपुर निवासी नागेश कुमार श्रीवास्तव के 6 वर्षीय पुत्र युवान ने विज्ञान के क्षेत्र में एक अद्भुत उपलब्धि हासिल करते हुए आवर्त सारणी (Periodic Table) के सभी 118 तत्वों को क्रमवार (Sequential Order) और उल्टे क्रम (Reverse Order) में सबसे तेज गति से सुनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है. युवान की इस असाधारण उपलब्धि से न केवल उनके परिवार, बल्कि जनपद के लोग गौरवान्वित हैं.

इस असाधारण प्रतिभा के लिए युवान का नाम एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड एक्सीलेंस बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम में दर्ज किया गया है.

6 साल के युवान ने सेकंडों में सुनाई पूरी पीरियॉडिक टेबल, 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज (Video Credit; ETV Bharat)

वाराणसी: काशी के होनहार बालक युवान ने विज्ञान की दुनिया में अपनी अद्भुत याददाश्त का लोहा मनवाते हुए एक नया इतिहास रच दिया है. उन्होंने आवर्त सारणी (Periodic Table) के सभी तत्वों को सबसे कम समय में सुनाने का अनोखा रिकॉर्ड बनाया है. युवान ने इस पूरी सारणी को सीधे और उल्टे, दोनों क्रमों में मात्र 1 मिनट 58 सेकंड में सुनाकर सबको हैरान कर दिया.

6 वर्षीय युवान ने बनाया विश्व रिकॉर्ड (Photo Credit; ETV Bharat)

कक्षा दो के छात्र हैं युवान

युवान कक्षा दो के छात्र हैं. इतनी कम उम्र में कठिन विषय पर उसकी पकड़ देखकर हर कोई हैरान है. युवान के पिता नागेश कुमार श्रीवास्तव वाराणसी जिला न्यायालय में अधिवक्ता हैं, जबकि माता जाह्नवी गौतम, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) से कंप्यूटर साइंस विषय में पीएचडी कर रही हैं. इससे पूर्व वह आईआईटी खड़गपुर में वैज्ञानिक के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं.

6 वर्षीय युवान ने बनाया विश्व रिकॉर्ड (Photo Credit; ETV Bharat)

युवान के अंदर सीखने की क्षमता अधिक

युवान की माता जान्हवी गौतम ने बताया कि युवान जब 2 साल के थे, तब उन्होंने टेबल याद कर लिया था. युवान के अंदर लर्न करने की क्षमता अधिक है. जब कुछ बड़े हुए तो उन्होंने आवर्त सारणी पढ़ने लगे. धीरे-धीरे जब उन्हें याद हो गई, तो हम लोगों ने सर्च करना शुरू किया कि इस चीज में कोई रिकॉर्ड दर्ज है की नहीं. फिर हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया तो 10 दिन में फास्ट बोलना शुरू हुआ.



6 वर्षीय युवान ने बनाया विश्व रिकॉर्ड (Photo Credit; ETV Bharat)

गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जारी है प्रोसेस

युवान के पिता नागेश श्रीवास्तव ने बताया फिर हम लोगों ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, लन्दन बुक ऑफ रिकॉर्ड एवं वर्ल्ड एक्सीलेंस बुक ऑफ रिकॉर्ड संस्थानों ने बात की गई, तो उन्होंने अपने नॉर्म्स बताया. उसके बाद हम लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा. जिसका इन लोगों ने हर स्तर से वेरिफाई किया. हम लोगों से कई सवाल पूछे गए. जब वो लोग सारे सवालों के जवाब से संतुष्ट हो गए तो युवान का नाम रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है. उन्होंने बताया कि गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 5 दिन पहले अप्लाई किया गया है. वहां से मेल आया है कि लगभग 15 दिन का प्रोसेस है, जिसके बाद युवान का नाम रिकॉर्ड में दर्ज होगा.

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