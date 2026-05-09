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स्कूल के बाहर 6 वर्षीय छात्र की कुएं में गिरकर मौत; प्रबंधक गिरफ्तार

बरेली: भुता थाना क्षेत्र एक स्कूल बाहर कुएं में सात वर्षीय छात्र की गिरकर दर्दनाक मौत हो गई है. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्कूल प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया है. घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश है और स्कूल प्रबंधन की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं.

पुलिस के मुताबिक, 7 मई को ग्राम अंगदपुर खमरिया निवासी टिंकू बाबू पुत्र रामबहादुर ने थाना भुता में सूचना दी थी. उन्होंने कहा था कि उनका सात वर्षीय बेटा लविश, जो कक्षा दो का छात्र था, स्कूल से बाहर लगे नल पर पानी पीने लेने गया था. इसी दौरान वह नल के पास बने खुले कुएं में गिर गया. गंभीर हालत में उसे बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी है.

मामले की जांच में स्कूल स्टाफ और प्रबंधन की गंभीर लापरवाही सामने आने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. घटना के बाद ग्रामीणों और परिजनों में भारी रोष व्याप्त था. शुक्रवार सुबह पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मामले से जुड़ा आरोपी गांव की मुख्य सड़क पर कहीं जाने की फिराक में खड़ा है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे हिरासत में ले लिया.

आरोपी की पहचान चिरौंजीलाल पुत्र भीमसेन निवासी ग्राम अदीनपुर थाना भुता के रूप में हुई है. पूछताछ में उसने खुद को आत्मानंद विद्या मंदिर का प्रबंधक बताया. हालांकि आरोपी ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है.