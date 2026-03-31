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वाराणसी में 6 साल का श्रेयांस बना एक दिन का IPS अधिकारी, लोगों को ट्रैफिक रूल के बारे में बताया

बच्चे की अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए एक दिन का IPS अधिकारी बनाया गया. श्रेयांस गंभीर बीमारी से जूझ रहा है.

श्रेयांस को बनाया गया एक दिन का IPS अधिकारी.
श्रेयांस को बनाया गया एक दिन का IPS अधिकारी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 6:39 PM IST

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Updated : March 31, 2026 at 6:47 PM IST

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वाराणसी : 6 साल के श्रेयांश को एक दिन का IPS अधिकारी बनाया गया. श्रेयांस ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर खड़ा होकर ट्रैफिक व्यवस्था सही करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया. नन्हे IPS ने लोगों को ट्रैफिक नियमों के पालन करने का भी निर्देश दिया और कहा कि दो पहिया वाहन पर तीन लोग ना सवार हों. वहीं अधिकारी श्रेयांस के निर्देशों का पालन करते हुए नजर आए आए.

इस दौरान श्रेयांश ने लंका पुलिस स्टेशन में हवालात, शस्त्रागार और अन्य विभागों का भी निरीक्षण किया. अधिकारी भी श्रेयांस के सभी प्रश्नों का उत्तर देते रहे. श्रेयांश ने कुछ फाइलों को भी देखा और उसके बारे में अधिकारियों से बात की. पुलिस अधिकारियों ने श्रेयांस का हौसला बढ़ाया.

श्रेयांश ने लंका पुलिस स्टेशन का निरीक्षण किया. (Video Credit; ETV Bharat)

Make-A-Wish Foundation of india के सदस्य भास्कर ने बताया, हमारी संस्था एक साल से 15 वर्ष की उम्र तक के गंभीर बीमारियों से संक्रमित बच्चों की इच्छा को पूरी करती है. फाउंडेशन द्वारा आज लंका थाने में श्रेयांश को एक दिन का IPS अधिकारी बनाकर इच्छा पूरी की गई. वाराणसी पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर श्रेयांस को एक दिन का IPS अधिकारी बनाया गया.

श्रेयांश ने बताया कि मैं एक दिन का IPS अधिकारी बना हूं, मुझे बहुत खुशी हो रही है. मैंने लोगों को ट्रैफिक नियम के बारे में बताया. दो पहिया वाहन पर जो लोग सवार थे उन्हें बुलाकर हेलमेट दिया. दो पहिया वाहन पर तीन लोग सवारी न करें, इसे लेकर लोगों को जागरूक किया. वहीं उनके परिवार का कहना है कि श्रेयांश को गंभीर बीमारी है, उसका इलाज चल रहा है जिससे वह ठीक हो जाए.

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Last Updated : March 31, 2026 at 6:47 PM IST

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