ETV Bharat / state

वाराणसी में 6 साल का श्रेयांस बना एक दिन का IPS अधिकारी, लोगों को ट्रैफिक रूल के बारे में बताया

श्रेयांस को बनाया गया एक दिन का IPS अधिकारी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : 6 साल के श्रेयांश को एक दिन का IPS अधिकारी बनाया गया. श्रेयांस ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर खड़ा होकर ट्रैफिक व्यवस्था सही करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया. नन्हे IPS ने लोगों को ट्रैफिक नियमों के पालन करने का भी निर्देश दिया और कहा कि दो पहिया वाहन पर तीन लोग ना सवार हों. वहीं अधिकारी श्रेयांस के निर्देशों का पालन करते हुए नजर आए आए. इस दौरान श्रेयांश ने लंका पुलिस स्टेशन में हवालात, शस्त्रागार और अन्य विभागों का भी निरीक्षण किया. अधिकारी भी श्रेयांस के सभी प्रश्नों का उत्तर देते रहे. श्रेयांश ने कुछ फाइलों को भी देखा और उसके बारे में अधिकारियों से बात की. पुलिस अधिकारियों ने श्रेयांस का हौसला बढ़ाया. श्रेयांश ने लंका पुलिस स्टेशन का निरीक्षण किया. (Video Credit; ETV Bharat)