मौत के बाद भी दुनिया देखेगा 6 साल का केशव! परिजनों ने दान की मासूम की आंखें, दो लोगों का जीवन होगा रोशन
6 वर्षीय केशव पारीक के हृदयाघात से निधन के बाद परिजनों ने नेत्रदान का निर्णय लिया.
Published : July 23, 2026 at 7:24 PM IST
चूरू: सरदारशहर के पास स्थित गांव मालसर में एक दुखद घटना के बीच मानवता और नेत्रदान की प्रेरणादायक मिसाल देखने को मिली है. महज 6 वर्षीय केशव पारीक का हृदयाघात से असामयिक निधन हो गया. इस पीड़ादायक क्षण में भी केशव के परिजनों ने साहस और संवेदनशीलता दिखाते हुए उसके नेत्रदान का निर्णय लिया.
इस नेत्रदान से अब दो दृष्टिबाधित व्यक्तियों को नई रोशनी और बेहतर जीवन मिलने की उम्मीद है. केशव के पिता इन्द्रचंद पारीक, भाई मनोज कुमार पारीक और रामनिवास पारीक की सहमति के बाद प्राणनाथ हॉस्पिटल, सरदारशहर के तकनीशियन भंवरलाल प्रजापत एवं उनके सहयोगी दिनेश शर्मा ने सेठ छोटूलाल सेठिया राजकीय उप जिला अस्पताल पहुंचकर सफलतापूर्वक नेत्र संग्रहण किया.
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दो लोंगों की जिंदगी होगी रोशन: राजकीय उप जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. चन्द्रभान जांगिड़ ने इस अवसर पर परिजनों का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया और उनके नेत्रदान के निर्णय की सराहना की. नेत्र संग्रह केंद्र के समन्वयक गणेशदास स्वामी ने बताया कि गहरे दुख के बावजूद परिवार ने समाज में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करते हुए नेत्रदान जैसे महान कार्य का निर्णय लिया. उन्होंने कहा कि क्षेत्रभर में इस कदम की खूब प्रशंसा हो रही है. भावुक परिजनों ने कहा, “केशव अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन हमें गहरी शांति है कि उनकी आंखें इस दुनिया को देखती रहेंगी और किसी की जिंदगी में उजाला भरेंगी.”
समन्वयक गणेशदास स्वामी ने बताया कि यह नेत्र संग्रह केंद्र का 52वां सफल नेत्रदान है. अब तक सरदारशहर, श्रीडूंगरगढ़, सुजानगढ़, सादुलपुर, रतनगढ़, लाडनूं, छापर, लूनकरणसर, राजलदेसर, सीकर सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों से कुल 52 नेत्रदान हो चुके हैं. एक छोटे से बच्चे का यह अमर उपहार पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है कि मृत्यु के बाद भी नेत्रदान के माध्यम से किसी की अंधेरी दुनिया को रोशन किया जा सकता है.
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